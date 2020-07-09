Украинцы в 2020 году женились в 5 раз чаще больше, чем разводились

Министерство юстиции Украины с 1 января по 8 июля 2020 года зарегистрировало в 5 раз больше браков, чем разводов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу Минюста в Фейсбуке.

За этот период зарегистрировано 65 624 брака и 12 988 браков расторгнуто.

"В пять раз больше браков, чем разводов зарегистрировали наши органы государственной регистрации актов гражданского состояния с 01 января по 8 июля этого года", - сказано в сообщении Минюста.

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