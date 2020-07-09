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Украинцы в 2020 году женились в 5 раз чаще больше, чем разводились

Украинцы в 2020 году женились в 5 раз чаще больше, чем разводились

Министерство юстиции Украины с 1 января по 8 июля 2020 года зарегистрировало в 5 раз больше браков, чем разводов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу Минюста в Фейсбуке.

За этот период зарегистрировано 65 624 брака и 12 988 браков расторгнуто.

"В пять раз больше браков, чем разводов зарегистрировали наши органы государственной регистрации актов гражданского состояния с 01 января по 8 июля этого года", - сказано в сообщении Минюста.

Также на Цензор.НЕТ: Минюст просит Раду разрешить нотариусам регистрировать браки и разводы, - Малюська

Украинцы в 2020 году женились в 5 раз чаще больше, чем разводились 01

Автор: 

брак (109) Минюст (1752) развод (70) семья (250) статистика (2310)


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Адмін "чаще и больше" разом, залиште щось одне))
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09.07.2020 22:33 Ответить
Лучше меньше, да больше, чем больше, но меньше
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10.07.2020 01:15 Ответить
Нічого було робити на карантині - женячка напала.
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09.07.2020 22:35 Ответить
і що це має означати ...невже "побьєду" ?
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09.07.2020 22:37 Ответить
Та вдвоём хоть на харчи работая хватит. Можно и по гостям ходить к предкам через вечер. С целью поужинать. Смотришь---зиму и перекантовали. А без стёба брак считают тогда когда киндер появился. Для реальной статистики.
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09.07.2020 22:58 Ответить
Так из-за карантина суды не работали, вот и не было разводов. Наверстают еще упущенное.
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09.07.2020 23:26 Ответить
В самоизоляции женилка продолжает расти, а мозг заплывает жиром. Вот и женятся малолетки.
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10.07.2020 01:41 Ответить
карантинная аномалия.
статистика стабильна: три четверти браков разводятся.
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10.07.2020 03:24 Ответить
 
 