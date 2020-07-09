Зеленский сообщил НАПК о том, что продал дом и землю под Киевом и временно переехал в госрезиденцию в Конча-Заспе, - Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил Национальное агентство по предупреждению коррупции о существенных изменениях в своем имущественном состоянии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Офис президента Украины в Фейсбуке.

В тексте отмечается: "Глава государства в июле 2020 продал дом в с. Иванковичи в Киевской области. Кроме того, Владимир Зеленский осуществил продажу земельного участка, на котором расположен проданный дом.

Соответствующая информация отражена в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления 7 июля 2020.

Президент Украины с семьей временно проживает в государственной резиденции "Конча-Заспа".

Согласно декларации президента Зеленского, проданный дом в селе Иванковичи площадью 353,5 кв. м был приобретен им в 2008 году. Также в его собственности был земельный участок площадью 1200 кв. м.

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