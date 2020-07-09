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Зеленский сообщил НАПК о том, что продал дом и землю под Киевом и временно переехал в госрезиденцию в Конча-Заспе, - Офис президента

Зеленский сообщил НАПК о том, что продал дом и землю под Киевом и временно переехал в госрезиденцию в Конча-Заспе, - Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил Национальное агентство по предупреждению коррупции о существенных изменениях в своем имущественном состоянии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Офис президента Украины  в Фейсбуке.

В тексте отмечается: "Глава государства в июле 2020 продал дом в с. Иванковичи в Киевской области. Кроме того, Владимир Зеленский осуществил продажу земельного участка, на котором расположен проданный дом.

Соответствующая информация отражена в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления 7 июля 2020.

Президент Украины с семьей временно проживает в государственной резиденции "Конча-Заспа".

Согласно декларации президента Зеленского, проданный дом в селе Иванковичи площадью 353,5 кв. м был приобретен им в 2008 году. Также в его собственности был земельный участок площадью 1200 кв. м.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский переезжает на виллу в Конча-Заспе, которую обещал "отдать деткам". ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20525) недвижимость (819) резиденция (147) Конча-Заспа (86)


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Топ комментарии
+52
Готується до евакуації за паребрік.
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09.07.2020 22:47
+34
Таки развод с Ленкой?
А мендель уже в конче?
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09.07.2020 22:47
+32
Все распродает...готовится ...предусмотрительный...
Янукодло если бы знало что бежать придется..тоже бы Межегирье продало..
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09.07.2020 22:49
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Страница 2 из 2
Володимир Олександрович- президент держави. Він не виключення серед рівних собі за посадою і має повне право користуватися державною президентською резиденцією, яка належним чином захищена, забезпечена відповідними системами зв'язку і т.і. Тому прохання до всіх, кого відірвали від корита - перестаньте смердіти. Огидно слухати ваші висери.
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10.07.2020 00:01 Ответить
голобородько стало ньюпоросенко, его люди выбирали потому, что не хотели больше поросенко.. а голобородько - оказался таким же, только брехливее..
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10.07.2020 00:12 Ответить
Так, він має право, АЛЕ він обіцяв перед виборами, що не користуватиметься ані державними дачами, ані кортежами!
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10.07.2020 01:16 Ответить
Зеленський повідомив НАЗК про те, що продав будинок і землю під Києвом і тимчасово переїхав у державну резиденцію в Конча-Заспі, - Офіс Президента - Цензор.НЕТ 8958
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10.07.2020 11:31 Ответить
На гиляку Зелёную плесень!
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10.07.2020 00:02 Ответить
голобородько так и не стал президентом, а стал врагом народа Украины и слугой олигархов))
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10.07.2020 00:10 Ответить
по результатам работы ишак должен переехать не на виллу , а в сизо.
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10.07.2020 00:12 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1281054597453398017 18 ч

Нотариальное управление округа Канту, провинции Комо, Италия приняло решение о приостановке нотариальных действий в деле о передаче прав совладения фирмой San Tommaso SRL от Зеленской Елены Владимировны другому лицу. Основанием для данного действия явилось предписание

В случае блокировки этих актов условием разблокировки является личное присутствие лица передающего данные права.

** У нас нет достоверных данных о юридической группе осуществляющей защиту прав Елены Зеленской в этом вопросе, но можем только выразить искреннее восхищение их действиями.
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10.07.2020 00:24 Ответить
Зеленський повідомив НАЗК про те, що продав будинок і землю під Києвом і тимчасово переїхав у державну резиденцію в Конча-Заспі, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 786
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10.07.2020 00:38 Ответить
а как насчет виллы в крыму?
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10.07.2020 00:58 Ответить
ленка продала в конце 2019 года вроде
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10.07.2020 01:06 Ответить
Вава готовится в Ростов? Имущество распродает...
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10.07.2020 01:08 Ответить
Зеленський повідомив НАЗК про те, що продав будинок і землю під Києвом і тимчасово переїхав у державну резиденцію в Конча-Заспі, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 7791
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10.07.2020 02:36 Ответить
похоже на то шо чумаданы уже собраны и бабло переведено в расейские *****, вопрос во времени когда стартовать
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10.07.2020 08:27 Ответить
продал дом?
Явно собирается жить вечно в резиденции "Конча-Заспа"
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10.07.2020 01:16 Ответить
Имею вам таки сказать, шо в Украине вечно живут только жители Бориспольской ИТК. Пожизненно так сказать живут.
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10.07.2020 05:20 Ответить
Лучше бы было для всех и его самого, чтобы переехал жить в "Квартал", всё простили бы.
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10.07.2020 07:20 Ответить
А хто ж це такий у нас обіцяв на стадіоні, що не буде кортежів і державних дач?
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10.07.2020 01:17 Ответить
А этот дом. что он продал, был разве единственным домом у него?
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10.07.2020 01:39 Ответить
А почему никто не рассматривает вариант возврата денег спонсору,который "протолкнул" его
в Президенты Украины,кто разворачивал и оплачивал травлю ,во ВСЕЙ ПРЕССЕ УКРАИНЫ, Порошенко ? Зе ,явно, провалил задание !
Но это не его вина! Он играет свою роль как умеет.... Комические роли,похоже,ему удаются лучше
Это заслуга людей и партии ЕС,которые показали,что с "зелёной плесенью " можно и нужно бороться !!! Свободная Украина будет!! Я всем сердцем хочу этого и желаю украинцам этого!!
Получилось немного патетически,но прожив 20 лет в Германии,я хочу вам,живущим в Украине,сказать: "Европейское сообщество стоит того,чтобы стремиться войти в него!!! В НЕМ У УКРАИНЫ БУДЕТ БУДУЩЕЕ!"
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10.07.2020 02:16 Ответить
законная сделка.
ну, конечно, мальдивские гешефты потужного гораздо законнее.
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10.07.2020 03:12 Ответить
И тут Порошистам шах-мат в исполнении Зеленского.
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10.07.2020 04:04 Ответить
Вова ж..й чувствует, что скоро будет большой шухер и нюхом чует аромат смаленой ж..пы ЗЕленой свиньи, поэтому продает все то, что, расчитывая сдрыснуть, он не сможет с собой прихватить.
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10.07.2020 05:18 Ответить
Виллу в Италии перевел на подставных лиц. Дом в Украине продал. С чего бы это?
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10.07.2020 06:00 Ответить
Ростов зовет. Шо на том Дону. Украинский Ростов на Дону.
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10.07.2020 06:56 Ответить
З Лєнкою розлучається, так щоб не ділити.
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10.07.2020 07:33 Ответить
на ростов збірається
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10.07.2020 06:46 Ответить
Клоун-мародер готовится к побегу, продает недвижимость
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10.07.2020 06:58 Ответить
Вова готовиться в тоталітарний слов'янський союз на чолі з призедентом Путіним і віце- президенти Зеленський і Лукашенко. М'яке корупційне крісло тримаються по вічно зберегти за собою.Їм демократія поЦИМБАЛАХ !
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10.07.2020 07:20 Ответить
Поговаривают что Мендель от него беременна и что они с Ленкой уже не живут, дело идёт к разводу
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10.07.2020 08:13 Ответить
правильно делаешь "голобородько"!!! все должно вмещаться в ручную кладь, перед побегом в ростов или на свою исконную родину израиль!!!
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10.07.2020 08:22 Ответить
к разводу готовится
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10.07.2020 08:36 Ответить
Почалося?!
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10.07.2020 08:38 Ответить
Распродается.
Собирается валить?
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10.07.2020 09:03 Ответить
Зеленський повідомив НАЗК про те, що продав будинок і землю під Києвом і тимчасово переїхав у державну резиденцію в Конча-Заспі, - Офіс Президента - Цензор.НЕТ 6553
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10.07.2020 09:22 Ответить
Вова хочет в Ростов!
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10.07.2020 09:25 Ответить
Зеленский сообщил НАПК о том, что продал дом и землю под Киевом и временно переехал в госрезиденцию в Конча-Заспе, которую обещал "отдать деткам". - продать продал, а деньги куда, туда куда и Порошенко, в офшоры?

https://www.5.ua/ru/obshchestvo/ofshornii-prezydent-kuda-y-kak-zelenskyi-platyt-nalohy-rassledovanye-205244.html Офшорный президент: куда и как Зеленский платит налоги
https://www.capital.ua/ru/news/126213-ukradennye-v-private-dengi-perechislyalis-na-ofshory-zelenskogo#_blank Украденные в Привате деньги перечислялись на офшоры Зеленского.
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10.07.2020 09:42 Ответить
А че не снял квартиру в хрущевке? Шо это за бе-бе-бе?
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10.07.2020 09:48 Ответить
гос.дача? оно будет еще один срок тянуть? в лучшем случае -ростов через полгода, а в другом случае гос.тюрьма зеленое гнилье.
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10.07.2020 10:26 Ответить
Що Лошара, вже змащуєш лижі?
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10.07.2020 10:43 Ответить
Жил-был Зеленский один,
Домик имел и холсты.
Но он актрису любил,
Ту, что любила цветы.
Он тогда продал свой дом,
Продал картины и кров
И на все деньги купил
Целое море цветов.
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10.07.2020 11:33 Ответить
ВЕРИМ! Дебилы - верят прЯзЯденту!!!!
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10.07.2020 12:28 Ответить
Ну и что, кто-то верит этому треплу, лично я - НЕТ!!!
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10.07.2020 19:59 Ответить
Продал дом и землю и переехал "временно", ну, а потом, где собираешься жить - то???
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10.07.2020 20:04 Ответить
прикольно, бедосик реально предчувствует грандиозный шухер?
пора уже паковать чемоданы зебарану, ростов заждался)))
клоун поедет развлекать зечару ?)))
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12.07.2020 15:15 Ответить
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