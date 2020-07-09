Саакашвили заявил, что не признает легитимность властей Грузии, Тбилиси собирается требовать у Киева разъяснений

Глава парламентского комитета по обороне и безопасности Грузии Ираклий Сесиашвили заявил, что официальный Тбилиси собирается требовать у Киева разъяснений в связи с последними заявлениями Михеила Саакашвили.

Об это Сесиашвили заявил журналистам в четверг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Никого не удивила очередная позорная пропаганда и полное лжи заявление Саакашвили. (...) Он является политическим преступником перед своей страной и разыскивается грузинским правосудием, но это одна часть (...), а вторая тема, на которую стоит обратить внимание, что он представляет власти Украины. Он является украинским чиновником", - сказал Сесиашвили.

По словам главы парламентского комитета по обороне и безопасности Грузии, когда украинский чиновник в своих заявлениях ставит под сомнение легитимность властей Грузии, это не может остаться без реагирования и Украина должна будет дать разъяснения.

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Сесиашвили подчеркнул при этом, что для Грузии является серьезной темой тот факт, что чиновник из Украины вмешивается во внутренние политические вопросы Грузии.

Ранее в четверг грузинские СМИ процитировали Саакашвили, который в своем очередном видеообращении заявил, что не признает законными нынешние власти Грузии. При этом он вновь заявил о намерениях активно способствовать смене власти в Грузии. По его мнению, это может произойти в октябре, когда запланированы парламентские выборы.

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Напомним, 7 мая президент Владимир Зеленский назначил экс-президента Грузии, бывшего главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.

Позже стало известно, что Грузия отзывает посла из Украины для консультаций в связи с назначением Саакашвили.

12 июня министр иностранных дел Грузии Давид Залкиани заявил, что Тбилиси не будет портить отношения с Киевом из-за Саакашвили.