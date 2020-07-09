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Саакашвили заявил, что не признает легитимность властей Грузии, Тбилиси собирается требовать у Киева разъяснений

Саакашвили заявил, что не признает легитимность властей Грузии, Тбилиси собирается требовать у Киева разъяснений

Глава парламентского комитета по обороне и безопасности Грузии Ираклий Сесиашвили заявил, что официальный Тбилиси собирается требовать у Киева разъяснений в связи с последними заявлениями Михеила Саакашвили.

Об это Сесиашвили заявил журналистам в четверг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Никого не удивила очередная позорная пропаганда и полное лжи заявление Саакашвили. (...) Он является политическим преступником перед своей страной и разыскивается грузинским правосудием, но это одна часть (...), а вторая тема, на которую стоит обратить внимание, что он представляет власти Украины. Он является украинским чиновником", - сказал Сесиашвили.

По словам главы парламентского комитета по обороне и безопасности Грузии, когда украинский чиновник в своих заявлениях ставит под сомнение легитимность властей Грузии, это не может остаться без реагирования и Украина должна будет дать разъяснения.

Читайте на Цензор.НЕТ: Грузия не будет портить отношения с Украиной из-за Саакашвили, - глава МИД Залкалиани

Сесиашвили подчеркнул при этом, что для Грузии является серьезной темой тот факт, что чиновник из Украины вмешивается во внутренние политические вопросы Грузии.

Ранее в четверг грузинские СМИ процитировали Саакашвили, который в своем очередном видеообращении заявил, что не признает законными нынешние власти Грузии. При этом он вновь заявил о намерениях активно способствовать смене власти в Грузии. По его мнению, это может произойти в октябре, когда запланированы парламентские выборы.

Также на Цензор.НЕТ: Судья с Ривненщины Жуковская встревожена идеей Саакашвили позвать в Украину судей-иностранцев: Станем колонией

Напомним, 7 мая президент Владимир Зеленский назначил экс-президента Грузии, бывшего главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.

Позже стало известно, что Грузия отзывает посла из Украины для консультаций в связи с назначением Саакашвили.

12 июня министр иностранных дел Грузии Давид Залкиани заявил, что Тбилиси не будет портить отношения с Киевом из-за Саакашвили.

Автор: 

Грузия (4501) Саакашвили Михеил (3307)


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Топ комментарии
+44
Да заткните же этот фонтан. Пока он нас окончательно не рассорил.
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09.07.2020 22:56
+34
Миша, тебя ЗЕля взял чтобы ходить по крышам, а не рвать их !
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09.07.2020 22:56
+28
Понеслась душа в рай. Давайте нас Саакашвили еще с Грузией поссорит! Зачем нужно было ставит его на должность? Это тот случай, когда заставляют дурака Богу молится, а он лоб расшибает.
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09.07.2020 22:56
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ЗЕ, ты молодец!!!

Карлсон тебе так попортит рейтинг, что тебя даже в Цирк не выберут.
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10.07.2020 09:37 Ответить
Какой позор свалился на Украину с возвращением этого наркомана
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10.07.2020 09:42 Ответить
***..! Відправте цю ху..юв Грузію ! Або до путіна , там "лєгітімно" .
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10.07.2020 09:55 Ответить
Що Міхо, ти вже зовсім єданувся головою?
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10.07.2020 10:46 Ответить
Пане Президенте, чи не могли б ви дати настанову своєму васалу, висловлювати свою окрему думку з питань, що натерли мозяла особисто йому, в спортивних штанях на кухні, а не в краватці та піджакові, як посадова особа держави Україна. Бо його окрема думка немає жодного відношення ні до офіційної позиції країни, ні взагалі до кола інтересів українців.
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10.07.2020 10:54 Ответить
Чомусь на Заході про ексів-майже нічого,а в Україні-неначе в помийниці відмивають це старе,брудне лайно вже 29-ть років.Ви що там усі посудомийки рошен чи заручники плантатора пеці на його 104-х плантаціях?
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10.07.2020 12:09 Ответить
упссс... сейчас это гастролер поссорит нас с Грузией!
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10.07.2020 12:30 Ответить
Михаил Саакашвили и вкусный галстук
https://www.youtube.com/watch?v=13D0wf1W76M
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10.07.2020 18:54 Ответить
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