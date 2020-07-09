За сутки в Черновицкой области зафиксировано 22 новых случая заражения COVID-19, а излечилось 109 лиц, - ОГА
Глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук обнародовал информацию о том, что в Области количество излечившихся от коронавируса в пять раз превысило тех, кто был инфицирован за сутки.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Осачук отметил: "Отличная новость - впервые за сутки от COVID-19 выздоровели более 100 человек! Сегодня вирус преодолели 109 буковинцев. В то же время новых случаев в пять раз меньше, всего 22.
Показатели заболеваемости в нашей области порадовали даже главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, который отметил, что это "хорошая тенденция".
Областной лабораторный центр обработал сегодня, 9 июля, 188 образцов.
Общее количество инфицированных в области от первого установленного случае составляет 5096 человек".
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