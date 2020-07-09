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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в Черновицкой области зафиксировано 22 новых случая заражения COVID-19, а излечилось 109 лиц, - ОГА

За сутки в Черновицкой области зафиксировано 22 новых случая заражения COVID-19, а излечилось 109 лиц, - ОГА

Глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук обнародовал информацию о том, что в Области количество излечившихся от коронавируса в пять раз превысило тех, кто был инфицирован за сутки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Осачук отметил: "Отличная новость - впервые за сутки от COVID-19 выздоровели более 100 человек! Сегодня вирус преодолели 109 буковинцев. В то же время новых случаев в пять раз меньше, всего 22.

Показатели заболеваемости в нашей области порадовали даже главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, который отметил, что это "хорошая тенденция".

Областной лабораторный центр обработал сегодня, 9 июля, 188 образцов.

Общее количество инфицированных в области от первого установленного случае составляет 5096 человек".

Автор: 

Буковина (898) карантин (16729) COVID-19 (18608) Осачук Сергей (116) коронавирус (17042)


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https://twitter.com/tZEinform tZE inform - Ну вот наконец то мы при Зеленском вышли на первое место в Европе по суточному количеству заболевших на COVID-19 .
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09.07.2020 23:38 Ответить
ОГА-ДА-УРА! Как только Зе в Черновцах появилось,так все и прекратилось,типа...дануна...,посетитель родных регионов в рабочем плановом визите,в п.... к своей Мандель без визы оманской...
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10.07.2020 00:49 Ответить
 
 