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НАТО работает над новой концепцией "Сдерживание и оборона для евроатлантического пространства", - замглавы Альянса

НАТО работает над новой концепцией

Учитывая характер угроз, которые только обострились после кризиса коронавируса, НАТО разрабатывает новую концепцию сдерживания и обороны для евроатлантического пространства, должно усилить Североатлантического союза и укрепить трансатлантические связи.

Об этом в четверг во время виртуальной дискуссии о развитии сотрудничества между ЕС и НАТО, которая состоялась в рамках Оборонного форума ЕС в Вашингтоне под эгидой Бруклинского института, заявил заместитель Генерального секретаря НАТО Мирче Джоанэ, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу Североатлантического альянса.

"Мы работаем над новой концепцией под названием "Сдерживание и оборона для евроатлантического пространства". Она будет первым всеобъемлющим документом, во всех пространствах, во всех направлениях на 360 градусов вокруг, включая космос, гибридные и кибернетические угрозы, включая новые технологии и более традиционные угрозы. Она будет воплощена в оперативные мероприятия НАТО, и будет учитывать опыт наших друзей из ЕС. Дублировать друг друга, - это не хорошая идея. Поэтому, если НАТО делает что-то хорошее, Евросоюз должен дополнять наши действия ", - сказал заместитель генерального секретаря НАТО.

Он отметил, что идея создания такой концепции была принята министрами обороны стран НАТО, и работа началась при активном участии начальников штабов и военных экспертов при поддержке Верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе.

Мирче Джоанэ выразил убеждение, что ни одна из стран-союзниц в современных условиях не может самостоятельно найти достаточного ответа на вызовы, возникающие в сфере безопасности, поэтому крепкие трансатлантические связи приобретают особое значение.

НАТО и ЕС глубоко связаны друг с другом, поскольку 22 европейские страны являются одновременно членами НАТО и членами ЕС, 90 процентов европейского населения проживают на территориях стран НАТО. В этих условиях, ЕС и НАТО должны быть совместимыми в анализе и реагировании на угрозы, стоящие перед обеими структурами.

"История никогда не останавливается, глобальная конкуренция усиливается, подъем Китая является уже фактом, и Россия, является агрессивной, как никогда, пытается разрушить Запад политически. Усиливается соревнования в космосе, возникают новые технологии, которые смещают мировые центры силы. Поэтому мы не можем не инвестировать в оборону, поскольку оборона является предпосылкой для мира", - отметил представитель НАТО.

Он отметил, что Евросоюз не является оборонительной структурой. В то же время, он может многое сделать для развития способностей европейских союзников по НАТО и внести существенный вклад в распределения финансовой нагрузки, что связано с поддержанием должного уровня безопасности.

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модернизация (158) НАТО (10005)


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https://mobile.twitter.com/Vola08444204 самі знаєте хто Плямиsтьій 07 @Vola08444204

Непомітно пройшла новина, що Штати відмовились визнавати легітимність путінського "рехферендуму" по конституції РФ.
А це означає, що його самого вважають обнуленим, нелегетимним та зовсім не президентом. Сигнал місцевим іліткам надіслано.

А шо, очільники фсб хіба не бажають, щоб їх бабло та дітки хоронилися в Штатах?
Вони саме за це і б'ються насмерть, а не "вяликую".
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10.07.2020 00:00 Ответить
скорее всего они не признали референдум в крыму, так же как ЕС, Великобритания и другие
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10.07.2020 00:08 Ответить
На первом месте стоит стратнгия ОБЕЗПОКОЕННОСТИ!
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10.07.2020 01:36 Ответить
-Про що питання ? Ось навіть доктор військових наук, екс-зампрезидент російської академії ракетних і артилерійських наук К.Сівков вважає, що росіяни у військовій сфері в порівнянні з американцями виглядають дуже слабо. Наприклад, по авіаносців флот США перевершує російський флот в 12 разів, по крейсерам - в 7 разів, по есмінцям - в 5 разів, і в чотири рази по багатоцільовим атомним підводним човнам. І це навіть без складу флотів союзників США і в тому числі всіх країн НАТО ними перевага в багато десятків разів. Погано йдуть в РФ справи і в повітряній -космічній сфері, по бойовим літакам американці перевершують ВКС РФ і морську авіацію в чотири рази. "З урахуванням літаків забезпечення загальна чисельна перевага авіації США - восьмикратна", - констатує експерт. Росія також сильно відстає і за чисельністю і оснащенні сухопутних військ, і за зразками супер - новітньої високоточної зброї. Кровавий фашист )(уйло раніше лякав весь світ , що Росія може прийняти рішення на застосування ядерної зброї. Але в Пентагоні відповіли, що легко поставлять на місце знахабнілий фашистський кремль за його "ядерні загрози". Тому що в США величезна просто беззаперечна військова перевага навіть без урахування всіх стран НАТО і всіх багатьох стратегічних супротивників цієї проклятої фашистської росії.
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10.07.2020 06:45 Ответить
 
 