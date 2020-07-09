НАТО работает над новой концепцией "Сдерживание и оборона для евроатлантического пространства", - замглавы Альянса

Учитывая характер угроз, которые только обострились после кризиса коронавируса, НАТО разрабатывает новую концепцию сдерживания и обороны для евроатлантического пространства, должно усилить Североатлантического союза и укрепить трансатлантические связи.

Об этом в четверг во время виртуальной дискуссии о развитии сотрудничества между ЕС и НАТО, которая состоялась в рамках Оборонного форума ЕС в Вашингтоне под эгидой Бруклинского института, заявил заместитель Генерального секретаря НАТО Мирче Джоанэ, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу Североатлантического альянса.

"Мы работаем над новой концепцией под названием "Сдерживание и оборона для евроатлантического пространства". Она будет первым всеобъемлющим документом, во всех пространствах, во всех направлениях на 360 градусов вокруг, включая космос, гибридные и кибернетические угрозы, включая новые технологии и более традиционные угрозы. Она будет воплощена в оперативные мероприятия НАТО, и будет учитывать опыт наших друзей из ЕС. Дублировать друг друга, - это не хорошая идея. Поэтому, если НАТО делает что-то хорошее, Евросоюз должен дополнять наши действия ", - сказал заместитель генерального секретаря НАТО.

Он отметил, что идея создания такой концепции была принята министрами обороны стран НАТО, и работа началась при активном участии начальников штабов и военных экспертов при поддержке Верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе.

Мирче Джоанэ выразил убеждение, что ни одна из стран-союзниц в современных условиях не может самостоятельно найти достаточного ответа на вызовы, возникающие в сфере безопасности, поэтому крепкие трансатлантические связи приобретают особое значение.

НАТО и ЕС глубоко связаны друг с другом, поскольку 22 европейские страны являются одновременно членами НАТО и членами ЕС, 90 процентов европейского населения проживают на территориях стран НАТО. В этих условиях, ЕС и НАТО должны быть совместимыми в анализе и реагировании на угрозы, стоящие перед обеими структурами.

"История никогда не останавливается, глобальная конкуренция усиливается, подъем Китая является уже фактом, и Россия, является агрессивной, как никогда, пытается разрушить Запад политически. Усиливается соревнования в космосе, возникают новые технологии, которые смещают мировые центры силы. Поэтому мы не можем не инвестировать в оборону, поскольку оборона является предпосылкой для мира", - отметил представитель НАТО.

Он отметил, что Евросоюз не является оборонительной структурой. В то же время, он может многое сделать для развития способностей европейских союзников по НАТО и внести существенный вклад в распределения финансовой нагрузки, что связано с поддержанием должного уровня безопасности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Альянс продолжает поддерживать Украину, наше партнерство является сильным, - спикер НАТО Лунгеску