Снижение рейтинга власти происходит за счет тех, кто ждал быстрых результатов, - "слуга народа" Корниенко

Рейтинг новой власти Украины снизился из-за отсутствия быстрых изменений, которых ожидала часть избирателей.

Об этом заявил глава партии "Слуга народа", народный депутат Украины Александр Корниенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"У нас была такая социология год назад... "Как быстро должны прийти изменения?" – там такой вопрос был. Там 15–20% говорили, что за год... Я думаю, что когда снижение происходит рейтинга, то, конечно, это за счет тех, кто ожидал быстрых результатов, за год", – сказал Корниенко.

Нардеп подчеркнул, что на время каденции президента Владимира Зеленского и его команды "выпало несколько внешних факторов, на которые тяжело было повлиять". В частности, он назвал авиакатастрофу самолета МАУ в Иране и эпидемию COVID-19.

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Корниенко предположил, что часть электората "Слуги народа" ушла к партии ОПЗЖ.