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Зеленский: Я уверен, что Медведчук действительно финансируется Россией, но этим должны заниматься правоохранительные органы

Зеленский: Я уверен, что Медведчук действительно финансируется Россией, но этим должны заниматься правоохранительные органы

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что кум президента РФ Владимира Путина, нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук финансируется из Москвы.

Об этом он сказал активисту Нацкорпуса во время визита в Волынскую область, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН.

"Я уверен, что он действительно финансируется Российской Федерацией. Но этим должны детально заниматься правоохранительные органы. Я с вами в этом вопросе думаю одинаково", - заявил Зеленский.

При этом он подчеркнул, что все должно быть по закону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацсовет проверит "112" из-за похвалы Медведчука в адрес Путина

Автор: 

Зеленский Владимир (20525) Медведчук Виктор (1789) Национальный корпус (393)


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Топ комментарии
+46
Ну дааааа!
А как дела против Порошенко, так Бубочка спать не может, влезает в эти дела руками и ногами - лично все контролирует и подгоняет следователей в шею требуя "результата" не смотря ни на какие факты.
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10.07.2020 00:50
+44
гнусавая мразь,понятно,что мертвечук с наркоманом в доле
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10.07.2020 00:38
+41
Так дай команду Бєнядіктовій розібратися з ним. Вона ж у тебе своя в доску.
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10.07.2020 00:44
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Страница 3 из 3
Мабуть Порошенко сьогодні дощ в Луцьку викликатиме
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10.07.2020 08:37 Ответить
он **** уверен-вы шо не от одного хозяина серебреники получаете
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10.07.2020 08:00 Ответить
Если ГБР под харьковскими сепаратистами Портнова , то кому разбираться с мертветчуком ?

Националистам?

пресс конференция о работе ГБР наживо
https://youtu.be/k3DpSkRuLsY
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10.07.2020 08:01 Ответить
Зебілам не до Медведчука, бо всі сили пішли на Порошенка.
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10.07.2020 08:05 Ответить
А пебілам не до Медведчука було, бо...?
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10.07.2020 08:08 Ответить
У них і питай, а , ще це писав на початку каденції Порошенка. Забув?
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10.07.2020 08:10 Ответить
Ти ж один з ни х - хіба ні?
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10.07.2020 08:18 Ответить
Ні. Я просто підтримую дії, а не особистість. Де відповідь?
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10.07.2020 08:22 Ответить
Відповідь на що?
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10.07.2020 08:37 Ответить
Нема про що розмовляти з тобою, якщо не бачиш запитання.
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10.07.2020 08:46 Ответить
слышь ты специалист по госрезерву. ты что то слишком много сегодня звездишь. у тебя голос прорезался или ты с утра навернул смелой воды?
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10.07.2020 08:52 Ответить
Ха, так ТЫ же не дал команду "фас"! Как "работают" (и по чьей указке и команде) так называемые "правоохранительные органы" в Украине мы все прекрасно знаем, пока служивые палканы не получат команду, они и "ни хвостом, ни носом" не поведут!
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10.07.2020 08:05 Ответить
При инаугурации главзебила , у военного убежала ксива для зеговна. Этот знак был неспроста. Распнут мальчика на танке на спине медведчука.
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10.07.2020 08:07 Ответить
ваші б слова та богові у вуха.
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10.07.2020 08:23 Ответить
ну таке.
пашинський - "вийдіть на вулицю, спитайте, вам скажуть"...
порошенко - майже те саме.
чувак той, з якоїсь міськради - "вийди злодій" (це, *****, треш просто).
Антоненко, Дугарь, Кузьменко - вбивці встановлені...
істота-мєдведчук - нє, тут без мене, тут давайте якось самі, а краще не тре.
лайно воно лайно й є, а зеленське це величезна, смердюча купа лайна на посаді, якої воно, вочевидь, не гідне.
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10.07.2020 08:25 Ответить
Все знают, все в курсе что Медведчук работает на Путина, что Аваков кошмарит добровольцев и волонтеров, бросает их в тюрьмы, фальсифицирует уголовные дела, а ЗЕ-Вовочка несет бред про Закон! А по какому закону более полугода в тюрьме гниют музыкант Рифмастер, детский хирург Кузьменко? А Вовочка жует сопли и рассуждает про Закон.
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10.07.2020 08:31 Ответить
"Але цім повинні детально займатися правоохоронні органи" - потрібно ставити з розумінням до думки президента. Поки правоохоронним органам не до кума Х-й-ла та "ЖОПИ". Вони зараз займаються справами проти Порошенка, Стерненка, Федун ...
Чекаємо коли дійде справа до фсбшніх агентів.
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10.07.2020 09:21 Ответить
Правоохранительные органы такие продажные, что если и их финансирует россия или Мордведчук то никаких дел не будет.
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10.07.2020 09:33 Ответить
Я подскажу тебе Зеля!
Проста Расия "продаёт" Медведчуку газ задёшево, а он тут продаёт по рыночной.
Не подкопаешься!
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10.07.2020 09:36 Ответить
Да, Медведчук - опасный конкурент! В борьбе за наиболее правильное и страстное поклонение перед Пуйлом Владимировичем Кабаевым, за звание главного адепта плешивого чухонского окурка...
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10.07.2020 09:39 Ответить
Чухоцы - такого народа нет и не было. Это обобщающее название всей финно-угорской шелупени, ставшей основой кацапни. Мокша, вообще-то одна из двух составляющих мордвин. Кацапы происходят скорее от мери и мещеры - не существующих сегодня финских племен. В любом случае к славянам и вообще к индоевропейцам эти лишнехромосомные уроды отношения не имеют.
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10.07.2020 11:57 Ответить
ПОСТАВЬ ТАМ ПРОФЕССИОНАЛОВ-ПАТРИОТОВ! И они почистят страну от кацапской грязи
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10.07.2020 10:51 Ответить
ішак тоже фінансірується із маскви.
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10.07.2020 09:56 Ответить
а посадки обещает и дела заводят почему-то на пороха.
Г-логика
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10.07.2020 10:06 Ответить
ответил так потому что боялся получить в табло))) а так они наверное с мертвечуком на одну карточку зп получают из кремля)
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10.07.2020 10:11 Ответить
Зеля - це чергове опудало, після порошенко.
Абсолютно безхребетнi політики.
Взагалі не варто цьому дивуватися - країни, які вийшли з сccр - нежиттєздатні.

Для інтересу запитайте: як такі країни - ОАЕ, Кувейт, Бахрейн, Катар і так далі змогли за 50 років побудувати багатющі економіки? Перестрибнувши з первісно - общинного устрою в капіталізм!
А всі ці "совєцькi рееспублікі" навпаки перейшли в первісне існування.
"Радянський лад" - фактично ці республіки вбив.
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10.07.2020 10:22 Ответить
А чому ж він Прибалтику не вбив?
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10.07.2020 10:31 Ответить
З Прибалтикою зрозуміло - набагато менше перебували в совку, ближче до Заходу, релігія - католики і протестанти.
Так що у них ситуація інша.
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10.07.2020 10:35 Ответить
некоректно порівнювати нафтові держави з безнафтовими
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10.07.2020 11:24 Ответить
А давайте порівняємо їх з РФ - нафтовою і газовою державою, порівняємо з Туркменістаном газовою та ннафтовою державою, порівняємо з Азербайджаном нафтовою державою, можемо ще з Венесуелой.

Що ви скажете?
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10.07.2020 11:31 Ответить
якраз Азербайджан зараз більш-менш. Не так як в Катарі, ясна річ. Але мене не треба агітувати за совецкую власть, я сам кацапам постійно ці приклади привожу
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10.07.2020 11:43 Ответить
И это говорит президент воюющей 6 лет страны, главнокомандующий.. ( как впрочем и его попередник).. Не может страна победить или хотя бы отстоять свою независимость , если она не может, не хочет, боится и т.д. раздавить гидру пятой колонны врага даже на своей ( контролируемой) территории. Такая страна по факту обречена. Именно с этого и нужно было начинать сразу же после "очередной революции". Но мы по саму макушку в гибридности.. куда там той же раше.. ( 14% оккупированной территории, морская блокада, непрекращающиеся обстрелы, тысячи погибших и раненных, разорен целый край, диверсии и теракты в стране и в это же время не разорванные дип. отношения, бизнес, открытые границы и пятая колонна с такими уже возможностями, что скоро в своем влиянии догонит власть.) Позор .
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10.07.2020 10:31 Ответить
Зеленський, на мою думку, відповів так, як має відповісти Президент - гарант Конституції. Спочатку розслідування, розгляд зібраних доказів в суді, а вже потім вирок, оправдувальний чи обвинувальний. Коли людина говорить, як пересічний громадянин , в побуті, вона може виказати своє побутове бачення на будь які речі, але коли готовить, як посадова особа, то зобов'язана діяти в правовому полі.
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10.07.2020 10:38 Ответить
Він більше року при владі , а медведчук за цей термін зміг купити за гроші РФ майже весь медійний простір і розвинути протидержавну діяльність не від кого не криючись , відкрито і вільно ! А що наші служби які відповідають за такий напрямок зробили ??? Та нічого , вони більше року "не помічають "цієї диверсііїї проти України і Зе дурником прикидається! Бо коли йому потрібно щось зробити в своїх інтересах, то тут он попереду планети ВСІЄЇ !
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10.07.2020 10:59 Ответить
Этот медийный простир он скупил при пятом президенте Порошенко с этим не мог ничего сделать,а зеле оно и на фиг не надо И кто в этом виноват?
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10.07.2020 11:57 Ответить
А якщо знає , то це означає що він вважає Медведчука державним злочинцем, а його діяльність - це диверсійні дії проти України державою агресором РФ ! І ця мовчанка і бездіяльність в цьому напрямку означає одне - СПІВУЧАСТЬ ВЛАДИ в цій диверсійній і зрадницький діяльності ! Невже у владі всі з глузду з'їхали ? Скоріше підтримують таку діяльність , бо повна бездіяльність всіх структур у цьому напрямку , які за наші гроші нас же і зраджують....
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10.07.2020 10:54 Ответить
Соучасність, тільки навпаки: Єрмак / Зеленський руйнуют незалежну, євопейську Україну, а Медведчук, Бойко, Мураєв, Рабинович,... - соучасники.
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10.07.2020 12:14 Ответить
Раз в месяц, как минимум, по каналам НТН или Enterfilm показывают старый советский фильм "Секретный фарватер", в котором звучит песня со словами: "Севастополь, Севастополь неприступный для врагов...Севастополь - город русских моряков". И это на протяжении всего времени войны и при Порошенко и при Зеленском.
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10.07.2020 14:36 Ответить
Эу, клоун, так где дела против медведчука? У тебя ж ручные шабаши в виде генпрокуратуры и сбу, которые щимят все проукраинское до чего могут только дотянутся! А опзжоповцу предъяву кинуть яиц не хватает? Пете, выходит, можно лепить направо и налево дела, а как медеведчуку, то "Но этим должны детально заниматься правоохранительные органы"... Кроме "должны" ничего уже не происходит... Избирательное провосудие ЗЕ в силе...
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10.07.2020 10:55 Ответить
органы которые ты развалил, сАбаков педофильный Харьковский гомик крышующий всю контробанду в Украине, баканов билетер 95 квартала с липовым званием, который обнимается с меРтвечуком и ездит на днюхи к суркису, ручная вениКдиктова провалившая проф отбор и т.д!!!
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10.07.2020 10:59 Ответить
Так і кажи, в тебе не має на нього часу. Ти ще Пеці не помстився за безвіз, армію, томос і децентралізацію...
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10.07.2020 11:03 Ответить
Як Вова Зеленський, певно, що знає, як президент Зеленський одного знає замало, треба на руках мати докази, зібрані законним шляхом і лише тоді правильно ними скористатися.
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10.07.2020 11:04 Ответить
Гнида Зе впевнений що Медведчук фінансується з Москви, але боротьбу веде виключно з українськими патріотами, каналом «Прямой» та Порошенко.
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10.07.2020 11:04 Ответить
Зеленський: Я впевнений, що Медведчук справді фінансується Росією, але цим мають займатися правоохоронні органи - Цензор.НЕТ 8451
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10.07.2020 11:06 Ответить
-
Продажний кремлівський холуй кум фашиста )(уйла Іуда В.Мертвечук просто по бузувірські знущався в суді над поетом - героєм Василем Стусом, цим великим українським патріотом загиблим в кривавих радянських концтаборах. Тоді, в 1980 році, молодий адвокат перевертень -Іуда, завербований КДБ, не захищав українського дисидента, а повністю підігравав обвинувачам. До речі, і зараз виродок Мертвечук дуже злиться, коли йому ставлять запитання про його злочинну участь у трагічному процесі судилище, який став незмивною плямою на його жалюгідною репутації. І він нагло бреше, що в тих умовах зробив все можливе. Однак відомо про неодноразові заяви , і просто благання Василя Стуса з постійними проханнями надати йому іншого порядного адвоката замість Юди -Медведчука (дисиденти не могли вибирати адвокатів, їх злочинно надавала їм держава комуно фашистів). " Другий кат -прокурор в особі Медведчука мені не потрібен", з розпачем і гіркотою - писав тоді Стус. На ці постійні заяви криваві кати, ці вбивці мучителі відповідали відмовою. І Юда Метвечук і далі продовжував в судилищах допомагати катам злочинно убивати Василя Стуса і вони врешті - врешт домоглися свого. А ось продажним ЗЕбілам - капітулянтам така проклята кремлівська зараза як кремлівський яничара Мертвечук виходить що дуже підходить, видно для допомоги по знищенню України як держави.
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10.07.2020 11:36 Ответить
В мене таке відчуття, що при Зеленському відбудеться арешт Медведчука.
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10.07.2020 11:46 Ответить
Так вы дайте этим органам поручение открыть дело об измене! Это ваша, господин президент, конституционная обязанность: у вас в Украине оплачиваемый иностранным государством агент Медведчук подрывает основы конституционного строя. Он финансируется Путиным через его (Медведчука) жену путём активов в крупном нефтяном бизнесе.
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10.07.2020 11:57 Ответить
Бляха, оно опять обдолбанное...
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10.07.2020 12:02 Ответить
Цими словами, пане президент Зеленський, ви себе видали. Ви є небезпека для держави Україна, небезпека посилена хоуями олігархів. Ви були вирощені олігархатом та московією, вони прямо чи не беспосередньо фінансували ваш розважальний бізнес. В Омані Россія поставила вам такі умови, які ви і виконуєте: - Посадити Порошенка як ворога Путіна. - Переслідувати всіх патріотів, бравших участь в АТО. - Залякати судовими переслідуваннями попередніх, бувших при владі. - Нехтувати збройними силами України. - Сдати території та укреплені позиції. - Дати воду в Крим. - Відмовитися від фінансових претензій к агресору. - Сісти за стіл перемовин з ордло. - Ігнорувати думку послів ЕС та США. Пара Зеленський / Єрмак намагаються маскуватися, замилювати очі українцям. Не вірте! Тільки сліпий може не бачити, куди ця "команда" веде країну.
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10.07.2020 12:09 Ответить
Наївні націоналісти, "чому" і "чому". Та тому що джерела фінасування Медведчука співпадають з джерелами фінасування "смердів народу".
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10.07.2020 12:14 Ответить
ну так, вовик...дай этим органам под зад, чтобы они предателями Украины занимались, а не репрессиями против защитников Украины......ты же ради этого,бедненький , ночами не спишь, даешь под зад всем своим холуям....они за это в конвертиках премии в долларах от тебя лично получают за эту грязную работу....а против путлера пойти слабо?...или пэмпасы еще не собрал сколько нужно?...могу выслать в подарок....только начни наконец-то выполнять свои прямые обязанности - займись обороноспособностью страны.....хватит уже обиженного играть....
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10.07.2020 12:15 Ответить
А господин Зеленский уверен, что параша - это государство агрессор?
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10.07.2020 12:18 Ответить
и это единственный "пук", на который способен главнокомандующий Украины.....
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10.07.2020 12:34 Ответить
Мертвеччука пригрел еще Педропор это видимо такая священная корова,в обмен на липецкие фабрики а нынешний шестой в упор не видит подрыв украинской государственности в лице кума мордера который фактически скупил все СМИ на тв и контролирует умы украинцев..
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10.07.2020 12:41 Ответить
А..., так все просто оказывается, нужно написать заяву участковому.
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10.07.2020 12:42 Ответить
C юридической точки зрения президент прав!!!Но выглядит он как слабый и беспомощный!!!ОН ЖЕ ПРЕЗИДЕНТ!!!!!!
Путин - это преступник!!!!И не просто преступник , преступник под защитой Россиян!!!
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10.07.2020 12:47 Ответить
Если бы он еще по другим делам был прав, и никогда не вопил с трибуны с требованиями посадки проукраинских активистов...
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10.07.2020 12:50 Ответить
преступник, которого ваш Петя с праздником поздравялет и крепко пожимает руку )))
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10.07.2020 13:57 Ответить
ОООООО!!!!! Ты лапшу то с бошки ватной стряхни!!!!! Клоун!!!!! И не Петя, а ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ!!!!!!!!
ПОНЯТНО???
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10.07.2020 14:24 Ответить
Когда возбуждают дела против волонтеров и патриотов Зеля вопит с трибуны - нужно посадить, я уже дал команду!
Когда говорят о Медведчуке Зеля тушуется и мямлит - это дело не мое, я человек маленький. Этим должны заниматься правоохранительные органы.
И это вполне естественно.
Не пойдет же дитятко против тятеньки!
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10.07.2020 12:49 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1281511790636158976 59 мин

Заявление Зеленского о российском финансировании Медведчука вызвало только презрительную улыбку самого Медведчука. Дело в том, что он прекрасно понимает, что Зеленский никаких действий против него предпринимать не будет.

https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

о том, что при расследовании этого могут всплыть очень интересные данные об восьмикратном увеличении роялти в 2019 году самому Зеленскому от тех же российских структур. Да и кто будет расследовать? Общий друг Медведчука-Суркиса, глава СБУ Баканов ? Зеленський: Я впевнений, що Медведчук справді фінансується Росією, але цим мають займатися правоохоронні органи - Цензор.НЕТ 1064
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10.07.2020 12:53 Ответить
"Зеленський: Я впевнений, що Медведчук справді фінансується Росією, але цим мають займатися МАРСІАНИ" (с)
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10.07.2020 13:10 Ответить
Зеленський: Я впевнений, що Медведчук справді фінансується Росією, але цим мають займатися правоохоронні органи - Цензор.НЕТ 8694
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10.07.2020 13:10 Ответить
Так чо ним не займаються право граните ні органи ?)) ти ж це запитував в Петра , зе ? А .. вони не мають часу бо патріотами заняті ...)
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10.07.2020 13:19 Ответить
"Я знаю, але зроблю вигляд що нічого не бачів."
Стратегія розвитку від Зе.
Зеленський: Я впевнений, що Медведчук справді фінансується Росією, але цим мають займатися правоохоронні органи - Цензор.НЕТ 6458
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10.07.2020 13:47 Ответить
И что правоохранительные органы должны обнаружить? Восьмикратное увеличение роялти в 2019 году Зеленского как благодарность от тех же российских структур? Это и так известно. Что еще? Ах да, там что-то про медведчука. Наверное и по нему что-то найдется. Только вот роялти к телу ближе. А потому никто ничего делать не будет.
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10.07.2020 13:49 Ответить
ЦЕНЗОР НЕТ!!! А где новость о том, как Порошенко чуть ли не в дёсна целуется с Путиным???))) Даже самые отбитые порохоботы должны теперь понимать, что их развёл Петька как лохов.
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10.07.2020 13:56 Ответить
Они отбитые,всё понимают,но кушать всегда хочется.Их тут крутится человек 20 под разными никами и банят ,кто не разделяет их писанину о возвеличивании 5 гаранта ,поднявшего с 8 грв за доллар до 28 грв за доллар,назначившего своего кума ,протянув закон,генпрокурором . и многое другое.
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10.07.2020 14:25 Ответить
По закону Медведчука не накажут!
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10.07.2020 14:07 Ответить
Зеленський: Я впевнений, що Медведчук справді фінансується Росією, але цим мають займатися правоохоронні органи - Цензор.НЕТ 6303
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10.07.2020 16:28 Ответить
А почему , в данном конкретном случае, Зеленскии не даёт официальное поручение следственным органам разабраться с этим пророссийским сепаратистом Медведчуком и происхождением его капиталов??!! Что ?? кишка тонка против путина выступить Господин Зеленский!! Это тебе не грязь лить против порошенко!!
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10.07.2020 18:27 Ответить
Ну так может позвони баканову...
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10.07.2020 18:29 Ответить
Нах нам потрібен такий гарант......Воно так і залишилось в "юморині"......
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10.07.2020 20:05 Ответить
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