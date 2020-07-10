Зеленский: Я уверен, что Медведчук действительно финансируется Россией, но этим должны заниматься правоохранительные органы

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что кум президента РФ Владимира Путина, нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук финансируется из Москвы.

Об этом он сказал активисту Нацкорпуса во время визита в Волынскую область, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН.

"Я уверен, что он действительно финансируется Российской Федерацией. Но этим должны детально заниматься правоохранительные органы. Я с вами в этом вопросе думаю одинаково", - заявил Зеленский.

При этом он подчеркнул, что все должно быть по закону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацсовет проверит "112" из-за похвалы Медведчука в адрес Путина