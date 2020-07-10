В оккупированном Крыму нет проблем с водой для населения, ее не хватает для промышленности, - Данилов

На сегодня в оккупированном Крыму нет проблем с водой для населения. При этом на полуострове достаточно воды для того, чтобы население ней пользовалось.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в эфире программы "Право на власть".

"То, что там нет воды для промышленности - это уже другой вопрос. Позиция довольно проста, когда там будет украинская промышленность, когда там будет Украина - там обязательно будет украинская вода", - отметил он.

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