В оккупированном Крыму нет проблем с водой для населения, ее не хватает для промышленности, - Данилов
На сегодня в оккупированном Крыму нет проблем с водой для населения. При этом на полуострове достаточно воды для того, чтобы население ней пользовалось.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в эфире программы "Право на власть".
"То, что там нет воды для промышленности - это уже другой вопрос. Позиция довольно проста, когда там будет украинская промышленность, когда там будет Украина - там обязательно будет украинская вода", - отметил он.
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Никто преград к употреблению не ставит.
Если вор украл машину, то пусть не просит у владельца бензин...
хотите быть святее Терезы и добрее оккупантов?
не хотят сдохнуть от жажды - пускай уезжают от туда, а не завозят московитов с РФ...
завезли уже 300 тысяч...
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На сегодня в оккупированном Крыму нет проблем с водой для населения. При этом на полуострове достаточно воды для того, чтобы население ней пользовалосьИсточник: https://censor.net/n3207282
Тупой балабол, как и вся зелёная команда.
- До того времени пока Крым не украинский, я считаю, подавать туда воду для оккупантов для того, чтобы они там развивали свои Вооруженные силы, у нас нет никакого морального права. Население Крыма сегодня питьевой водой обеспечены на 100%, - сказал он....»
Ну как, громада? Ответил вам на вопрос человек миролюбца Зеленского : Чей Крым? Ответ государственного человека :» пока Крым НЕ украинский». Отсюда и следует плясать.