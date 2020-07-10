В Ривненской области за сутки 9 июля зафиксировали 49 новых случаев коронавируса, - ОГА

В Ривенской области зафиксировали еще 49 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, всего 4454 инфицированных.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Фейсбуке глава Ривненской областной государственной администрации Виталий Коваль.

"По состоянию на вечер 9 июля на Ривненщине зарегистрировано 49 новых случаев заболевания COVID-19. Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 4454 случая заболевания коронавирусной болезни", - написал Коваль.

В частности, это жители из Ривного – 21, пгт Гоща-1, Костопиль – 1, Березновского района - 3 (с.Сосновое-1, с.Голубне-1, с.Каменка -1), Заричненского района 1 (с.Борове), Ривненского района- 4 (пгт Квасылив 3, с.Обарив-1), Острожского района - 2 (с.Хорив, Острог), Дубенского района - 1 (с.Сатиив), Рокитновского района - 6 (пгт Томашгород), Сарненского района - 9 (Сарны 3, с.Великое Вербное 1, пгт Клесов-2, с.Виры-1 и поселок Немовичи-2).

Глава ОГА также отметил, что возраст заболевших от 16 до 79 лет.

Кроме того, он добавил, что от COVID-19 умерли 79 человек и более 2 тыс. выздоровели.

"Преодолели болезнь 2501 житель области. Сегодня выздоровели 138 жителей из Костопольского, Рокитновского, Сарненского, Дубровицкого, Гощанского, Заричненского, Здолбуновского, Ривненского районов и города Ривне", - сообщил Коваль.

Также читайте: На Ривненщине за сутки выявили 67 новых случаев COVID-19, всего - 4371, из них 79 летальных, - ОГА. ИНФОГРАФИКА