РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7696 посетителей онлайн
Новости
3 166 15

Однозначного позитивного мнения у меня нет и единства при голосовании в Раде тоже не будет, - Разумков о законопроекте "Про медиа"

Однозначного позитивного мнения у меня нет и единства при голосовании в Раде тоже не будет, - Разумков о законопроекте

У законопроекта "О медиа" авторства народных депутатов от "Слуги народа" в Верховной Раде нет полной поддержки.

 Как передает Цензор.НЕТ,со ссылкой на Гордон, такое мнение спикер парламента Дмитрий Разумков выразил в одном из своих интервью.

"Я еще не прочитал его до конца, но мне достаточно того, что я слышу от всех ваших коллег. Вы объединились в этом вопросе. Уверен, что этот закон вызовет дискуссию и внутри парламента. Исходя из того, что я слышу, однозначного позитивного мнения у меня нет", – сказал он.

Спикер отметил, что в Раде единой позиции по законопроекту "О медиа" нет.

"Вряд ли будет единство при голосовании", – подчеркнул Разумков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Опубликован доработанный законопроект о медиа: его действие не будет распространяться на Netflix и другие стриминг-платформы

Автор: 

законопроект (3224) медиа (186) Разумков Дмитрий (1521)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+6
Івасик: Бе-е-еее...
(с) Митець
показать весь комментарий
10.07.2020 01:21
+3
Навіщо цей закон взагалі потрібний? Ввести цензуру?
показать весь комментарий
10.07.2020 01:42
+3
Саме так🐸
показать весь комментарий
10.07.2020 04:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Івасик: Бе-е-еее...
(с) Митець
показать весь комментарий
10.07.2020 01:21 Ответить
маланцы дубинский и бужанский рулят зеленой биомассой
показать весь комментарий
10.07.2020 07:32 Ответить
А Разумков не желает получить заключение закона "О медиа" в Венецианской комиссии?
показать весь комментарий
10.07.2020 01:31 Ответить
Звичайно, що Венеціанська комісія Разумкову буде заважати прийняти закон про тоталітарні медіа, які вам потрібні.
показать весь комментарий
10.07.2020 04:20 Ответить
Навіщо цей закон взагалі потрібний? Ввести цензуру?
показать весь комментарий
10.07.2020 01:42 Ответить
Саме так🐸
показать весь комментарий
10.07.2020 04:20 Ответить
Все каналы в Украине принадлежат Путину.
показать весь комментарий
10.07.2020 01:45 Ответить
Банда зеленых мародеров поняла, что их команда состоит из дебилов, которые успешно уничтожают рейтинг, выход один, закрыть всем рот, чтобы все было как в фашистской *********, но ничего у вас не выйдет, вы еще за все ответите, подонки!
показать весь комментарий
10.07.2020 04:21 Ответить
бе-бе-бе
показать весь комментарий
10.07.2020 06:46 Ответить
Сонечко зє закотилося, з'являються тіні, правда, недорозумков? Тьі ч'їх холоп будєш?
показать весь комментарий
10.07.2020 07:16 Ответить
з овощних.
Там слуги уродів складаються з солянки: і ригоовощні, і зажопні, і коміки, і анархісти, і бенетітушні, і соросівські, і нові куртизани... - і це ще далеко не весь перелік інградієнтів тої зашкварної солянки.
показать весь комментарий
10.07.2020 07:48 Ответить
А буде чіїх? Там вибір невеличкий.
показать весь комментарий
10.07.2020 08:10 Ответить
Ватное чмо проекта коломы - *****, уныло мычит, что все не так однозначно ?
показать весь комментарий
10.07.2020 08:00 Ответить
Кому нужны эти законы про медиа? Пусть работают, как хотят. Оставьте медиа-медиа, займитесь экономикой. Обсуждайте законопроекты, выдвинутые Офисрм реформ Саакашвили.

Работу журналистов невозможно переоценить или недооценить. И невозможно остановить. Я считаю, именно журналистские расследования способны менять режимы и открывать глаза на происходящее. Например, то, что рассея внаглую спонсировала терроризм и заказывала и давала деньги талибам за убийство американских военных , раскопали именно журналисты. Это, как следствие, завалит Трампа, так как он знал и молчал, а потом последуют санкции на путлера, которые сметут рашку за два месяца. А вы мусолите какие-то законы о медиа. Ещё обсудите мобильные телефоны.

Где разработанные законы Саакашвили о таможне и налоговой?
показать весь комментарий
10.07.2020 08:36 Ответить
Разумніков відвертий ворог, який сидить на самій вершині влади. Цей закон воно не розуміє, але закон "про мову" знищує, ходить у московську церкву і витирає ноги об українців в Україні. Зебіли вибрали "молодого регіонала", бо вони читати не вміють білграфії, а вірять обіцяночкам.
показать весь комментарий
10.07.2020 10:52 Ответить
 
 