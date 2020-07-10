Однозначного позитивного мнения у меня нет и единства при голосовании в Раде тоже не будет, - Разумков о законопроекте "Про медиа"
У законопроекта "О медиа" авторства народных депутатов от "Слуги народа" в Верховной Раде нет полной поддержки.
Как передает Цензор.НЕТ,со ссылкой на Гордон, такое мнение спикер парламента Дмитрий Разумков выразил в одном из своих интервью.
"Я еще не прочитал его до конца, но мне достаточно того, что я слышу от всех ваших коллег. Вы объединились в этом вопросе. Уверен, что этот закон вызовет дискуссию и внутри парламента. Исходя из того, что я слышу, однозначного позитивного мнения у меня нет", – сказал он.
Спикер отметил, что в Раде единой позиции по законопроекту "О медиа" нет.
"Вряд ли будет единство при голосовании", – подчеркнул Разумков.
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(с) Митець
Там слуги уродів складаються з солянки: і ригоовощні, і зажопні, і коміки, і анархісти, і бенетітушні, і соросівські, і нові куртизани... - і це ще далеко не весь перелік інградієнтів тої зашкварної солянки.
Работу журналистов невозможно переоценить или недооценить. И невозможно остановить. Я считаю, именно журналистские расследования способны менять режимы и открывать глаза на происходящее. Например, то, что рассея внаглую спонсировала терроризм и заказывала и давала деньги талибам за убийство американских военных , раскопали именно журналисты. Это, как следствие, завалит Трампа, так как он знал и молчал, а потом последуют санкции на путлера, которые сметут рашку за два месяца. А вы мусолите какие-то законы о медиа. Ещё обсудите мобильные телефоны.
Где разработанные законы Саакашвили о таможне и налоговой?