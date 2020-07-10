Однозначного позитивного мнения у меня нет и единства при голосовании в Раде тоже не будет, - Разумков о законопроекте "Про медиа"

У законопроекта "О медиа" авторства народных депутатов от "Слуги народа" в Верховной Раде нет полной поддержки.

Как передает Цензор.НЕТ,со ссылкой на Гордон, такое мнение спикер парламента Дмитрий Разумков выразил в одном из своих интервью.



"Я еще не прочитал его до конца, но мне достаточно того, что я слышу от всех ваших коллег. Вы объединились в этом вопросе. Уверен, что этот закон вызовет дискуссию и внутри парламента. Исходя из того, что я слышу, однозначного позитивного мнения у меня нет", – сказал он.



Спикер отметил, что в Раде единой позиции по законопроекту "О медиа" нет.



"Вряд ли будет единство при голосовании", – подчеркнул Разумков.





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