Жуткое ДТП на трассе Одесса-Николаев - водитель не смог открыть дверь и заживо сгорел в автомобиле. ФОТО

В Николаевской области 9 июля произошла смертельная авария. В результате ДТП погиб человек, которому не удалось вовремя выбраться из горящей машины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание "Новости N" со ссылкой на областную ГСЧС.

Авария произошла вблизи села Федоровка Березанского района.

Автомобили ЗАЗ 1103 "Славута" и Volkswagen столкнулись на автодороге Одесса - Николаев. После этого обе машины загорелись. По предварительным данным, в ЗАЗ загорелась электропроводка и пламя перекинулось на Volkswagen.

Пассажир "Славуты" успел выскочить из автомобиля, а вот водитель не смог открыть двери и сгорел заживо. Известно, что в легковушке было установлено газобаллонное оборудование. В результате аварии на трассе возникли заторы.

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