Жуткое ДТП на трассе Одесса-Николаев - водитель не смог открыть дверь и заживо сгорел в автомобиле. ФОТО
В Николаевской области 9 июля произошла смертельная авария. В результате ДТП погиб человек, которому не удалось вовремя выбраться из горящей машины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание "Новости N" со ссылкой на областную ГСЧС.
Авария произошла вблизи села Федоровка Березанского района.
Автомобили ЗАЗ 1103 "Славута" и Volkswagen столкнулись на автодороге Одесса - Николаев. После этого обе машины загорелись. По предварительным данным, в ЗАЗ загорелась электропроводка и пламя перекинулось на Volkswagen.
Пассажир "Славуты" успел выскочить из автомобиля, а вот водитель не смог открыть двери и сгорел заживо. Известно, что в легковушке было установлено газобаллонное оборудование. В результате аварии на трассе возникли заторы.
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так что сними со своего рэдвана двери, на всякий случай
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Почитай статистику погибших из-за пристёгнутого ремня, замки которого деформируются в некоторых авариях. Ах да, это нигде в СМИ не пишут.
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Как думаешь, водила был культурный и принципиально не покинул авто через пассажирское место?
Не варто шукати проблеми в ремені, коли водійські двері на фото дійсно зачинені. Ніякий ремінь би не завадив їх просто відчинити на автоматі. А водій міг бути 150 кг, і хрін би він вивернувся аби через пасажира вилізти.
От удара двери со стороны водителя сомкнулись.
прежде чем что то писать желательно всё таки прочесть то о чём пишешь.
А потом тупо пыталась спасти СВОЮ таратайку от огня.
Интересно, что скажет выживший пассажир?
Запорожец он и в Африке "запорожец ".
Читаем отзывы модифицированной корейскими инженерами " славуты".
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3000 - при использовании "левого" тосола засорилась система охлаждения: замена обоих радиаторов, восстановление разъеденных каналов в головке.
3200 - замена топливного насоса
5000 - прогорел глушитель
6000 - слетел грм: замена
6800- поломка адометра: замена..
7200 - немного стала подъедать масло
и т.д. Вот , что значит отечественный производитель со счетами на Соломоновых Островах .
За 4-5 тис баксів не було і немає кращих нових авто.
Особенно если учесть, что не только на фольцах слепые ездят.
А "фольксваген и мерседес предлагали расширить завод и выпускать современные авто .
Даже Илон МАСК в 2012 году предлагал Украине безоплатно Т.е. ДАРОМ документацию на бюджетный электромобиль "Тесла 3" и строительство в Днепре завода по изготовлению литиевых батарей для них.
Но , тогда украинский кагал с гордостью отказался и реставрировал при помощи Ю.Кореи этот таз. Начинал затею с корейцами и "сенсами" П.м. пустовольтеко (рукописи не горят).
https://ecotechnica.com.ua/tag/gigafabrika-tesla.html
Очевидец
+5
Сегодня в 09:35 | UA
Для всех писателей выше, уточняю всю ситуацию по факту.
В данной ситуации с видеорегистратора фольцвагена видно, что между Фольцем и Соавутой ехал ещё один автомобиль Мазда, соответственно и Мазда и Фольц шли на хорошей скорости. Водитель Мазда по-видимому завтыкал, что Славута поворачивает налево, стоит возле разделительной полосы, и непосредственно перед самой Славутой резко вельнул вправо, чтоб избежать столкновения, а водитель фольца уже не успел среагировать. При столкновении произошла моментальная вспышка бензина, не газа. ГБО на Славуте не было. Пассажир успел выскочить с машины, так как был не пристегнут ремнём и получил 15% ожогов. А водитель не успел, был пристёгнут ремнём и по-видимому отключился после столкновения... Как-то так. Водитель фольца в полное адекватный человек, ехал с семьёй...
Не надо лить грязь на людей, не зная ситуации...