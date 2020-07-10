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Новости ДТП
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Жуткое ДТП на трассе Одесса-Николаев - водитель не смог открыть дверь и заживо сгорел в автомобиле. ФОТО

В Николаевской области 9 июля произошла смертельная авария. В результате ДТП погиб человек, которому не удалось вовремя выбраться из горящей машины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание "Новости N" со ссылкой на областную ГСЧС.

Авария произошла вблизи села Федоровка Березанского района. 

Автомобили ЗАЗ 1103 "Славута" и Volkswagen столкнулись на автодороге Одесса - Николаев. После этого обе машины загорелись.  По предварительным данным, в ЗАЗ загорелась электропроводка и пламя перекинулось на Volkswagen.

Пассажир "Славуты" успел выскочить из автомобиля, а вот водитель не смог открыть двери и сгорел заживо. Известно, что в легковушке было установлено газобаллонное оборудование. В результате аварии на трассе возникли заторы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Volkswagen разорвало после столкновения с фурой под Киевом: за рулем был пьяный следователь ГУ НПУ, он чудом выжил. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Жуткое ДТП на трассе Одесса-Николаев - водитель не смог открыть дверь и заживо сгорел в автомобиле 01
Жуткое ДТП на трассе Одесса-Николаев - водитель не смог открыть дверь и заживо сгорел в автомобиле 02
Жуткое ДТП на трассе Одесса-Николаев - водитель не смог открыть дверь и заживо сгорел в автомобиле 03
Жуткое ДТП на трассе Одесса-Николаев - водитель не смог открыть дверь и заживо сгорел в автомобиле 04

Автор: 

ДТП (7679) Николаевская область (2132)


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Топ комментарии
+17
Что-то тут попахивает отмазкой водилы Фольца. Ни единого фото. Въехал Славуте в зад, как раз где баллон, тот лопнул, газ пошел жидкой фазой и водила сгорел. Какая нах проводка, половины задницы нет и следов баллона - тоже.
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10.07.2020 06:57
+10
Славута взагалі коробка без будь яких шансів на виживання, їх мають просто заборонити
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10.07.2020 06:31
+9
Соболезную родным и близким.
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10.07.2020 06:44
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Правила форума Совет форумчан
Дайте угадаю: ремень безопасности не смог снять.
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10.07.2020 05:45 Ответить
написано же чёрным по-белому: "не смог открыть дверь"!
так что сними со своего рэдвана двери, на всякий случай
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10.07.2020 06:24 Ответить
Зеленский тоже много чего писал и пишет. Так это что, он правду пишет? 99% сплошная ложь. Дверь или стекло можно выбить и покинуть авто, а вот с не отстёгнутым ремнём проблема разбить стекло.
====================
Почитай статистику погибших из-за пристёгнутого ремня, замки которого деформируются в некоторых авариях. Ах да, это нигде в СМИ не пишут.
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10.07.2020 07:42 Ответить
сделай одолжение, не пристегивайся.
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10.07.2020 08:07 Ответить
А что не так? ОТ пристёгнутого ремня дохнет намного больше чем от не пристёгнутого, не дай бог при аварии замки заклинит на ремне и ты покойник,а польза от ремня крайне сомнительная если вообще есть...никогда не пристёгиваюсь - и это правильно.
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10.07.2020 08:31 Ответить
Ми живемо у вільній країні і кожен має право вірити у любу дурню.
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10.07.2020 09:14 Ответить
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10.07.2020 09:59 Ответить
І шо Земля пласка?
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10.07.2020 11:33 Ответить
Реальная история: в начале 2000х мой начальник по тогдашней работе попал в ДТП. Машина - в лепёшку (камаз её просто переехал, я видел шо от неё осталось). А он выжил только благодаря тому, шо был не пристёгнут и в момент столкновения его выкинуло из машины. Да, он получил несколько переломов и почти полгода лежал в больнице, но остался жив и в итоге полностью восстановился. А вот если бы был пристёгнут, камаз бы его раскатал вместе с его Фордом.
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10.07.2020 11:08 Ответить
Спортсмены автогонщики видимо дебилы - нет что бы выпрыгивать при аварии из машины.
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10.07.2020 11:17 Ответить
Ай біліііів ай кен флаааай!!!
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10.07.2020 11:33 Ответить
у спортсменов другой замок ремня безопасности. Как на парашюте (на груди)Моторошна ДТП на трасі Одеса-Миколаїв - водій не зміг відчинити двері і заживо згорів в автомобілі - Цензор.НЕТ 9453
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11.07.2020 09:40 Ответить
я считаю, что с таким везеньем, камаз сломался бы об тупую башку твоего начальника
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10.07.2020 12:44 Ответить
Может ты и прав
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10.07.2020 15:48 Ответить
а что мешало вылезти из под ремня и в окно он что пристегнут на мертво
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10.07.2020 22:12 Ответить
Как сообщили корреспонденту «Новостей-N» представители ГУ ГСЧС в Николаевской области, пассажир «Славуты» успел выскочить из автомобиля, а вот водитель не смог открыть дверь и сгорел заживо.
========
Как думаешь, водила был культурный и принципиально не покинул авто через пассажирское место?
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10.07.2020 07:45 Ответить
Міг бути без тями, дезорентований, паніка. Динаміка розвитку події могла бути занадто швидкою. Авто - ніяке, а удар був сильний.
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10.07.2020 09:31 Ответить
В славуті замки дверей - гівно, як і багато ще чого. Кажу як колишній власник. Люди на них часто без карт дверей їздять, щоб смикнути всередині за потрібний важіль аби вийти.
Не варто шукати проблеми в ремені, коли водійські двері на фото дійсно зачинені. Ніякий ремінь би не завадив їх просто відчинити на автоматі. А водій міг бути 150 кг, і хрін би він вивернувся аби через пасажира вилізти.
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10.07.2020 11:39 Ответить
можете подать патент, к каждому ремню в комплекте пришивать стропорез, как у десантов, вмиг распустит ремешок
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10.07.2020 10:42 Ответить
Удар был в зад Таврии со стороны водителя.
От удара двери со стороны водителя сомкнулись.
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10.07.2020 12:04 Ответить
Команду Фас на проверку ГБО или больше штраф за незаконную установку этак так 17500 грн
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10.07.2020 06:21 Ответить
Славута взагалі коробка без будь яких шансів на виживання, їх мають просто заборонити
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10.07.2020 06:31 Ответить
Якраз водій славути живий і вже думає як нашкребти на нову машину.
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10.07.2020 07:52 Ответить
Водитель погиб.
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10.07.2020 08:07 Ответить
Пассажир "Славуты" успел выскочить из автомобиля, а вот водитель не смог открыть двери и сгорел заживо. Источник: https://censor.net/n3207285
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10.07.2020 08:58 Ответить
Точно. Продукт национального выробника, рукожопого.
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10.07.2020 10:50 Ответить
Соболезную родным и близким.
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10.07.2020 06:44 Ответить
славута в китае на машине старше 20 лет хер выедешь на дорогу и пройдешь то!
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10.07.2020 06:44 Ответить
Славуты до 2008 выпускались кажецца. Это раз. А воще любые машины горят. Это два.
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10.07.2020 10:15 Ответить
китайские машины говно кроме джили
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10.07.2020 22:11 Ответить
любая машина старше 20 лет карл!
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12.07.2020 21:08 Ответить
Что-то тут попахивает отмазкой водилы Фольца. Ни единого фото. Въехал Славуте в зад, как раз где баллон, тот лопнул, газ пошел жидкой фазой и водила сгорел. Какая нах проводка, половины задницы нет и следов баллона - тоже.
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10.07.2020 06:57 Ответить
Цензор не в состоянии выложить все фото с https://novosti-n.org/news/Na-trasse-OdessaNykolaev-v-DTP-zagorelys-2-avtomobylya-est-pogybshye-195205#image-3 первоисточника .
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10.07.2020 07:26 Ответить
Похоже, что так и есть.
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10.07.2020 12:02 Ответить
Хуже, если другой водила просто не оказал помощь (сгоревшему и тот не "не смог" выбраться", а банально был без сознания), то это уже не просто "грех", а уголовщина!
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10.07.2020 07:20 Ответить
ст.136 п.3 (ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до пяти лет)!
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10.07.2020 07:25 Ответить
це не просто. потрібно доводити, що він мав можливість надати таку допомогу...
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10.07.2020 09:17 Ответить
сам же "выскочил"! да, трудно и свидетелей не было, теперь все будет "валить" на погибшего.
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10.07.2020 09:24 Ответить
выскочил пассажир славуты. возможно, что огонь был такой сильный, что водитель славуты сгорел как спичка и вытащить невозможно было
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10.07.2020 10:02 Ответить
я не раз видел как горят машины, как правило от 45 до 90 секунд есть время (в экстремальной ситуации это не мало), либо кто-то был трусом, либо и в мыслях никогда не было помочь другим!
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10.07.2020 10:25 Ответить
в первоисточнике пишут о 15% ожогов у выскочившего пассажира. водитель вроде как был в отключке
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10.07.2020 11:40 Ответить
Пассажир "Славуты" успел выскочить из автомобиля Источник: https://censor.net/n3207285
прежде чем что то писать желательно всё таки прочесть то о чём пишешь.
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10.07.2020 10:17 Ответить
Смерть человека или нанесение ему тяжких телесных повреждений в ДТП влечет за собой ответственность, предусмотренную ч. 2 ст. 286 УК Украины, согласно которой на виновника может быть наложено наказание в виде тюремного заключения от 3 до 8 лет
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10.07.2020 07:28 Ответить
Скотина на Фольксвагене создала аварию, не державши дистанцию.
А потом тупо пыталась спасти СВОЮ таратайку от огня.

Интересно, что скажет выживший пассажир?
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10.07.2020 08:12 Ответить
А ви хіба не знаєте наш народ? Буде їздити на новій машині, а адвокат підозрюваного, принесе до суду від нього заяву: "жодних претензій не маю".
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10.07.2020 09:20 Ответить
хтось колись їздив на "Славуті", це просто пісець з мотором і колесами. Потрібно всіх можновладців пересадити на вітчизняні автомобілі, тоді хоч щось зміниться.
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10.07.2020 09:35 Ответить
славута звісно гімно, була у нас колись в 1995 році, але її вже давно не роблять, це просто стара машина. зараз вітчизняні це віда та форца - більш-менш пристойні. ну і при чому тут можновладці, яке вони мають відношення до виробника автомобілів?
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10.07.2020 10:04 Ответить
Два болта три винта -
Запорожец он и в Африке "запорожец ".
Читаем отзывы модифицированной корейскими инженерами " славуты".
*****

3000 - при использовании "левого" тосола засорилась система охлаждения: замена обоих радиаторов, восстановление разъеденных каналов в головке.
3200 - замена топливного насоса
5000 - прогорел глушитель
6000 - слетел грм: замена
6800- поломка адометра: замена..
7200 - немного стала подъедать масло
и т.д. Вот , что значит отечественный производитель со счетами на Соломоновых Островах .
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10.07.2020 11:14 Ответить
Хєрня якась. Я за 5 років замінив лише стартер, який продавани впихнули вже мертвим (так, брав б/в у перекупів), один раз стійки, ще раз в них амори і 2-3 шарові, все чисто тому що "на СТО сказали". Все, решта фільтри та рідини. Ремінь ГРМ по моєму незнанню проїхав на 2 роки більше ніж треба.
За 4-5 тис баксів не було і немає кращих нових авто.
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10.07.2020 11:48 Ответить
ЗАЗ-1103 «Славу́та» (ZAZ-1103 Slavuta) - легковой переднеприводный автомобиль В-класса с кузовом типа лифтбек. Производился на Запорожском автостроительном заводе с 1999 по 2011 год
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10.07.2020 14:03 Ответить
тобто самій новій славуті зараз не менше 9 років
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10.07.2020 14:21 Ответить
нормальная машина то у вас говно до рестайлинга было как для 80 х уровень пеждо виат рено..эа ее не делают несколько лет
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10.07.2020 22:09 Ответить
Я ездил. 10 лет. Ашто не так?
Особенно если учесть, что не только на фольцах слепые ездят.
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10.07.2020 10:17 Ответить
Моторошна ДТП на трасі Одеса-Миколаїв - водій не зміг відчинити двері і заживо згорів в автомобілі - Цензор.НЕТ 5919Вот , что значит покупать у отечественного производителя "васадзе"-ведра на колесах .И дверь не возможно открыть при аварии .
А "фольксваген и мерседес предлагали расширить завод и выпускать современные авто .
Даже Илон МАСК в 2012 году предлагал Украине безоплатно Т.е. ДАРОМ документацию на бюджетный электромобиль "Тесла 3" и строительство в Днепре завода по изготовлению литиевых батарей для них.
Но , тогда украинский кагал с гордостью отказался и реставрировал при помощи Ю.Кореи этот таз. Начинал затею с корейцами и "сенсами" П.м. пустовольтеко (рукописи не горят).

https://ecotechnica.com.ua/tag/gigafabrika-tesla.html
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10.07.2020 10:56 Ответить
Зато Петюня ограбил бляхеров а тысячи его прихвостней убеждали что европейские машины (разумеется только те кто на бляхах) - хлам!
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10.07.2020 11:23 Ответить
дурко, бляхеры ограбили и продолжают грабить Украину и Петюня тут вообще никаким боком
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10.07.2020 13:28 Ответить
Тупой соевый ублюдок - так это бляхеры оказывается ограбили петюню
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10.07.2020 16:18 Ответить
Я сестра погибшего водителя.Хочу отметить,что в "Славуте" небыло никакого газового оборудования.Автомобиль на бензине.И он как раз перед ДТП залил полный бак.Следователи ещё выясняют подробности,но версия ,что вспышку спровоцировали или искра(в момент удара),или проводка.А выбираться он действительно не смог из-за ремня безопасности,и зажатой двери.Автомобиль вспыхнул через пару секунд после удара, всё случилось очень быстро .
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10.07.2020 13:00 Ответить
Примите соболезнования...
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10.07.2020 13:09 Ответить
Спасибо ((
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10.07.2020 13:22 Ответить
Тримайтесь. Дружині з дітками гарного майбутнього.
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10.07.2020 14:19 Ответить
Ось з іншого сайту

Очевидец

+5
Сегодня в 09:35 | UA

Для всех писателей выше, уточняю всю ситуацию по факту.
В данной ситуации с видеорегистратора фольцвагена видно, что между Фольцем и Соавутой ехал ещё один автомобиль Мазда, соответственно и Мазда и Фольц шли на хорошей скорости. Водитель Мазда по-видимому завтыкал, что Славута поворачивает налево, стоит возле разделительной полосы, и непосредственно перед самой Славутой резко вельнул вправо, чтоб избежать столкновения, а водитель фольца уже не успел среагировать. При столкновении произошла моментальная вспышка бензина, не газа. ГБО на Славуте не было. Пассажир успел выскочить с машины, так как был не пристегнут ремнём и получил 15% ожогов. А водитель не успел, был пристёгнут ремнём и по-видимому отключился после столкновения... Как-то так. Водитель фольца в полное адекватный человек, ехал с семьёй...
Не надо лить грязь на людей, не зная ситуации...
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10.07.2020 14:18 Ответить
очевидец лично зафиксировал вспишку бензина ?
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11.07.2020 23:09 Ответить
лублю таврию красивая она стильная как фиат 80х только почему загорелась какой то вчес
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10.07.2020 22:07 Ответить
 
 