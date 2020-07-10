Сухопутная группировка войск РФ на территории оккупированного Крыма составляет 11,5 тыс. человек, - Наев

На территории временно оккупированного Крыма находятся 200 бронемашин, 31 танк, 100 артиллерийских систем, 34 вертолета, 63 самолета, 684 единицы военной техники, 32 500 российских военнослужащих. Из них 11,5 тысяч военных - сухопутная группировка.

Об этом заявил командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины Сергей Наев в эфире телеканала 1+1, сообщает Цензор.НЕТ.

"Да, эти сведения соответствуют действительности. Хочу добавить, что именно сухопутная группировка составляет 11,5 тысяч человек. Речь идет о всем составе (32,5 тысячи российских военных. - Ред.) на временно оккупированной территории, туда входят и Военно-морские силы российские, а также силы и средства противовоздушной обороны. Непосредственно сухопутная группировка состоит из двух бригад и одного батальона", - сказал он.

По его словам, Вооруженные Силы Украины усилили все виды разведки на таврийском направлении, ежедневно получают данные о вооруженных силах РФ на временно оккупированной территории полуострова, которые потом анализируются до деталей.

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Напомним, ранее Командующий Объединенными силами Сергей Наев заявил об отсутствии в настоящий момент угрозы наступления Вооруженных сил РФ со стороны оккупированного Крыма.