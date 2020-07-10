Сухопутная группировка войск РФ на территории оккупированного Крыма составляет 11,5 тыс. человек, - Наев
На территории временно оккупированного Крыма находятся 200 бронемашин, 31 танк, 100 артиллерийских систем, 34 вертолета, 63 самолета, 684 единицы военной техники, 32 500 российских военнослужащих. Из них 11,5 тысяч военных - сухопутная группировка.
Об этом заявил командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины Сергей Наев в эфире телеканала 1+1, сообщает Цензор.НЕТ.
"Да, эти сведения соответствуют действительности. Хочу добавить, что именно сухопутная группировка составляет 11,5 тысяч человек. Речь идет о всем составе (32,5 тысячи российских военных. - Ред.) на временно оккупированной территории, туда входят и Военно-морские силы российские, а также силы и средства противовоздушной обороны. Непосредственно сухопутная группировка состоит из двух бригад и одного батальона", - сказал он.
По его словам, Вооруженные Силы Украины усилили все виды разведки на таврийском направлении, ежедневно получают данные о вооруженных силах РФ на временно оккупированной территории полуострова, которые потом анализируются до деталей.
Напомним, ранее Командующий Объединенными силами Сергей Наев заявил об отсутствии в настоящий момент угрозы наступления Вооруженных сил РФ со стороны оккупированного Крыма.
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1) дождаться очередного развала москальской ымперии или ее военного поражения (от другого противника);
2) только после удачного для Украины исхода Донбасской оккупации (и уступок ымперцев) пойти на компромисс и на переговоры о политической НЕЗАВИСИМОСТИ КРЫМА, с особым экономическим статусом и безвизовым режимом со странами в состав которых он входил последние два века (Турция, кацапия и Украина)!
- Да. Вести борьбу с Россией и в
политической плоскости. Кто-то там сидит где-то, в Киеве или в Виннице -
и начинает: давайте будем атаковать! Давайте захватим Донецк!.. Нет
вопросов, захватим мы сейчас Донецк. И что дальше? Как вероятнее всего
будут развиваться события? Я вам скажу, как. Украину обвинят в нарушении
Минских соглашений. И это развяжет России руки. Россия заведет свои
силы и средства, начнет применять авиацию, которая у нее есть, применять
крылатые ракеты, которых у нее достаточно… После этого Россия уже не
будет восприниматься как агрессор - она будет выглядеть спасителем.
Потому что Украина нарушила Минские договоренности…
И что мы получим на выходе? Санкции с
России снимут, потому что не Россия плохая, а Украина. И мы останемся
один на один с Россией. Останемся у разбитого корыта. А РФ что захочет,
то и будет с нами делать…
Украина сама добровольно сообщает каких и сколько войск она НЕ ЗАМЕТИЛА в Крыму!