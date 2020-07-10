Враг за сутки семь раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, применив 122-мм артсистемы, ПТРК и минометы, потерь нет, - штаб
9 июля вооруженные формирования РФ 7 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм и 82-мм минометы, а также противотанковые ракетные комплексы, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи Новолуганского враг пять раз открывал огонь по украинским защитникам. Сначала оккупанты применили минометы 82-мм калибра и противотанковый ракетный комплекс, а впоследствии - артиллерийские системы калибра 122 мм, которые должны быть отведены от линии разграничения, а также стрелковое оружие. Из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов противник осуществлял обстрелы наших позициях на подступах к Причепиловке.
Еще один факт вражеской вооруженной активности зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В частности, неподалеку от Марьинки захватчики вели огонь из автоматических станковых гранатометов.
Подразделения Объединенных сил своевременно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем заставляли оккупантов отказаться от продолжения агрессивных действий. По данным разведки, 9 июля украинские защитники ранили двух захватчиков.
Потерь за минувшие сутки в результате обстрелов противника среди украинских защитников нет.
С начала текущих суток вооруженные формирования РФ один раз нарушили режим прекращения огня.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", оккупанты применили запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120 мм возле Причепиловки.
"По имеющейся информации потерь за текущие сутки среди украинских защитников нет.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - сказано в сообщении.
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