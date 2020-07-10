Данилов объяснил, почему минские соглашения не работают так, как бы хотелось: "Это совсем другой мир"

Многие пункты минских договоренностей относительно Донбасса не работают так, как хотелось бы, поскольку с того времени, когда они подписывались, ситуация очень изменилась.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сказал в эфире ток-шоу "Право на власть".

"Мы сегодня видим, что минские договоренности не работают так, как бы хотелось. Более того, с того периода времени, когда они подписывались, и сейчас – это уже совсем другая ситуация. Очень много изменений за это время произошло. Более того, там подписи тех людей, которые были под минскими соглашениями, на то время и то, что есть сегодня, это совсем другой мир, совсем другие процессы происходят", - объяснил Данилов.

"Единственное, что хочу заметить, я не понимаю, каким образом и на основании чего Россия считает, что мы должны менять Конституцию. Мы же не лезем России говорить: "Меняйте свою Конституцию". И почему мы должны под давлением менять свою Конституцию?!", - добавил секретарь СНБО.

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Напомним, ранее вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции ВОТ, первый замглавы украинской делегации в ТКГ Алексей Резников написал, что минские соглашения не отражают сегодняшних реалий и потребностей урегулирования конфликта на востоке Украины, а Западу следует поддержать пересмотр "Минска" и прагматический подход к его выполнению, что позволит реально изменить ситуацию в Донбассе.