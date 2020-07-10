Данилов объяснил, почему минские соглашения не работают так, как бы хотелось: "Это совсем другой мир"
Многие пункты минских договоренностей относительно Донбасса не работают так, как хотелось бы, поскольку с того времени, когда они подписывались, ситуация очень изменилась.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сказал в эфире ток-шоу "Право на власть".
"Мы сегодня видим, что минские договоренности не работают так, как бы хотелось. Более того, с того периода времени, когда они подписывались, и сейчас – это уже совсем другая ситуация. Очень много изменений за это время произошло. Более того, там подписи тех людей, которые были под минскими соглашениями, на то время и то, что есть сегодня, это совсем другой мир, совсем другие процессы происходят", - объяснил Данилов.
"Единственное, что хочу заметить, я не понимаю, каким образом и на основании чего Россия считает, что мы должны менять Конституцию. Мы же не лезем России говорить: "Меняйте свою Конституцию". И почему мы должны под давлением менять свою Конституцию?!", - добавил секретарь СНБО.
Напомним, ранее вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции ВОТ, первый замглавы украинской делегации в ТКГ Алексей Резников написал, что минские соглашения не отражают сегодняшних реалий и потребностей урегулирования конфликта на востоке Украины, а Западу следует поддержать пересмотр "Минска" и прагматический подход к его выполнению, что позволит реально изменить ситуацию в Донбассе.
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А надо бы. Их конституции это прямое нарушение Минска.
Данилов браво!!! От осла оманского такого не услышим.
- доктор, больной таки помер
- касторку давали, как рекомендовал?
- да
- проняло?
- проняло
- вот то-то же...
П.С. Я,говорит Данилов, "не понимаю". Так ты дурак или врун и лицемер. Выбирай.
1.Україна отримала час на відтворення армії, тепер повномасштабна агресія з боку росії буде коштувати агресорам дуже-дуже дорого.
2.Наросія отримала смачні санкції, які постійно пролонгуються і додаються.
3.Формально створена міжнародна антипутінська коаліція, включаючи членів НАТО і США.
4.Україна отримала статус партнера НАТО.
5.Постійна допомога партнерів, включаючи летальну зброю.
Все це бьє по сусалам агресора день і ніч, якби ще притомного головнокомандуючого і трішки мізків виборцям, то перемога б над агресором мала б окреслені контури. Натомість маємо загравання бубочки з путіним, лояльність до антидержавних сил і репресії щод тих, хто забезпечив перелічені вище пункти. Думай те.
Значит он прикидывается.
Условием Расии возвращения Данбаса есть федерализация Украины с предоставлением ОРДЛО права вето, что должно быть закреплено в Конституции.
Сейчас уже ни для кого не секрет, что Ермак завербован ФСБ России. И про Оманский сговор известно.