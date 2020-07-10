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Новости Агрессия России против Украины
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Данилов объяснил, почему минские соглашения не работают так, как бы хотелось: "Это совсем другой мир"

Данилов объяснил, почему минские соглашения не работают так, как бы хотелось:

Многие пункты минских договоренностей относительно Донбасса не работают так, как хотелось бы, поскольку с того времени, когда они подписывались, ситуация очень изменилась.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сказал в эфире ток-шоу "Право на власть".

"Мы сегодня видим, что минские договоренности не работают так, как бы хотелось. Более того, с того периода времени, когда они подписывались, и сейчас – это уже совсем другая ситуация. Очень много изменений за это время произошло. Более того, там подписи тех людей, которые были под минскими соглашениями, на то время и то, что есть сегодня, это совсем другой мир, совсем другие процессы происходят", - объяснил Данилов.

"Единственное, что хочу заметить, я не понимаю, каким образом и на основании чего Россия считает, что мы должны менять Конституцию. Мы же не лезем России говорить: "Меняйте свою Конституцию". И почему мы должны под давлением менять свою Конституцию?!", - добавил секретарь СНБО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выход Украины из минских соглашений для всех будет чрезвычайным событием, - замглавы администрации Путина Козак

Напомним, ранее вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции ВОТ, первый замглавы украинской делегации в ТКГ Алексей Резников написал, что минские соглашения не отражают сегодняшних реалий и потребностей урегулирования конфликта на востоке Украины, а Западу следует поддержать пересмотр "Минска" и прагматический подход к его выполнению, что позволит реально изменить ситуацию в Донбассе.

Данилов Алексей (1066) СНБО (4436) минские соглашения (3229)


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Топ комментарии
+21
Данилов объяснил, почему минские соглашения не работают так, как бы хотелось: "Это совсем другой мир" - Цензор.НЕТ 6327
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10.07.2020 07:50
+10
""Единственное, что хочу заметить, я не понимаю, каким образом и на основании чего Россия считает, что мы должны менять Конституцию."Источник: https://censor.net/n3207289

Данилов браво!!! От осла оманского такого не услышим.
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10.07.2020 07:57
+9
А почему не обсуждаются конституции марионеточных рышпублик Луганды и Домбабвы?
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10.07.2020 07:48
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А почему не обсуждаются конституции марионеточных рышпублик Луганды и Домбабвы?
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10.07.2020 07:48 Ответить
Их обсуждать-значит в какой-то степени признать. А признавать документом цидулку, слепленную на коленке под диктовку гэбни никому не надо.
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10.07.2020 07:56 Ответить
Там этот вопрос даже не ставился.
А надо бы. Их конституции это прямое нарушение Минска.
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10.07.2020 08:22 Ответить
Поскольку они не признаны Украиной (раисой, к слову, тоже, которая тоже волает дескать Донецк/Луганск это Украина), то как их в принципе можно обсуждать?
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10.07.2020 08:25 Ответить
а балалайкам я бы предъявил требование внести изменения в обнуленную конституцию, потому что козломордые положения про крыс, например, напрямую соотносятся с интересами Юкрейн. Как насчет: "***********, требуем внести изменения в вашу конституцию всюду, где упоминается крым"... почему Украина не желает вести себя проактивно? Это не агрессия, не кацапское хамство... это - нормальное требование в контексте козломордого поведения... внесите, лапти, изменения и смеритесь... Крым - это Украина... ну а путтен, этот кабаевский клитороман и пупоцел, - *****, что является общепризнанным фактом...
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10.07.2020 08:52 Ответить
О каких конституциях там может идти речь. Это правовой абсурд. Это все равно что конституция Харькова к примеру или там Львова. Нонсенс.
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10.07.2020 09:46 Ответить
Данилов объяснил, почему минские соглашения не работают так, как бы хотелось: "Это совсем другой мир" - Цензор.НЕТ 6327
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10.07.2020 07:50 Ответить
постройте ракеты, которые достают до мацквы и не надо будет мозги полоскать минскими договорняками
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10.07.2020 07:52 Ответить
""Единственное, что хочу заметить, я не понимаю, каким образом и на основании чего Россия считает, что мы должны менять Конституцию."Источник: https://censor.net/n3207289

Данилов браво!!! От осла оманского такого не услышим.
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10.07.2020 07:57 Ответить
Хорошо хоть понял, что "руський мир",- это другой мир, и даже не мир, а война.
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10.07.2020 07:58 Ответить
Не смійтеся з нього, бо він довго над цим думав і нарешті зрозумів.🥴
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10.07.2020 08:00 Ответить
А чого Зе не припиняє війну?
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10.07.2020 07:59 Ответить
насл сыныс, Али... но в глаз же смотрел? То-то же...
- доктор, больной таки помер
- касторку давали, как рекомендовал?
- да
- проняло?
- проняло
- вот то-то же...
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10.07.2020 09:03 Ответить
Договоренности достигнутые обманом, шантажом, под давлением, угрозами - ничтожные! ? Разве не так?
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10.07.2020 08:14 Ответить
если их отменить - с России снимут санкции.
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10.07.2020 08:59 Ответить
Так это паРашу заставили Минские подписать и она получила после этого санкции?
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10.07.2020 09:00 Ответить
Сейчас понятно одно: Зеля со своим разведением и "перестать стрелять", а также всем этим ермачно-козачьим переговерным процессом только подготовил почву для очередной русской аннексии, в этот раз для загребания Добасса под русских - они об этом уже открыто говорят, не стесняются на всех уровнях.
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10.07.2020 09:21 Ответить
А почему не работает Будапештский меморандум, Большой договор о дружбе и т..д. договора с РФ? Потому, что мы имеем дело с больной на всю голову империей, Третьим Римом, нацией россиян с уникальным генетическим кодом (который пиндосы хотят украисть), фашистской идеологией "Русскага мира".
П.С. Я,говорит Данилов, "не понимаю". Так ты дурак или врун и лицемер. Выбирай.
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10.07.2020 08:17 Ответить
Видно Данило не на своєму місці. Бо не розуміє, що Мінськ домовленості працюють. Їхньою метою було ввігнати кацапів у санкції. Але виключити можливість вийти з санкцій без повного звільнення українського Донбасу. Тому вони і виписані на перший погляд абсурдно. Бо так, як вони виписані - їх виконати неможливо, якщо кацапи зберігати уть свої "єотєлки". Тому, поки є кацапські "хотєлки", доти є міжнародні санкції. Це і є робота Мінських угод, яку чомусь не бачить Данілов.
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10.07.2020 08:27 Ответить
що мінські угоди виписані про зміну Української конституцію по "хотелкам" рашистів,німецьких фашистів і французьких жабоїдів,для того,щоб узаконити "рашистську хотелку " ЛДНР в Україні?
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10.07.2020 08:36 Ответить
Якби так було насправді, то України вже не існувало б. І санкції проти кацапії ніхто б не вводив. Старайтеся мислити логічно. Не щациклюйтеся на кацапські інтерпретації. 😊
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10.07.2020 10:08 Ответить
Ти вже зациклений на кацапскій інтерпритації,адже мінський сходняк,нарізка української теиторії під створення прорашистських республік ,нормандські формати,планти прорашистського штангельциркуля і вся ця прорашистська інтерпритація , лягла за допомогою проросійських люббістів фашистів і жабоїдів війною на плечі українського народу.Створення ордло і війна має мету- недопустити Україну ані в ЄС ані в НАТО.,а санкції аферисти гейропейські в лиці Меркель ввели для України дозволивши будівництво в обхід України.котрим будуть наповнювати бюджет окупанта на пару десятків лярдів зелених ,для веденя війни з Україною і забрали в України 3 лярди зелених грошей за транзит рашистського газу...
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10.07.2020 13:06 Ответить
Ти впевнений, що у Мінських домовленостях щгадуютьмя самопроголошеної ришпубліки? Це перше. Друге - поясни, з якого дива кацапи сидять під санкціями якщо всі за виконане, цих домовленостей? Ти гахматними фігурами граєш у Чараєва, чи все-таки у шахмати? Чи ти справді вважаєш, що у 2014 році ми могли вигнати кацапів силами добробатів аж за Ростовську область? Ти або дуже наївний, або спеціально *********** дурню.
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10.07.2020 13:16 Ответить
що з того,що написав - немає?...тоді хто наївний і дурнею фантазує?Для чого нарізували в мінську українські території,по чиїй ініціативі (і хто видає свою ініціативу в Мінську,роздаючи російські паспорти???)е-2 ,е- 4 шахматист
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10.07.2020 15:15 Ответить
У Мінську нарізають території? 😲Ти впевнений? 😵😁
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10.07.2020 19:03 Ответить
на запитання знайшов відповіді шахматист...?
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10.07.2020 19:20 Ответить
Тебе мучать запитання? 😁 Чому Земля кругла, а у Мінськиз угодах не нарізають території, хоча б то.і зо ілося, щоб так було? 😊 Чи тебе мучить питання, чому ті математики придумали лише 100відсотків, а не тисячу? Хороші запитання. Вони цікавлять кодюжного підлітка. 😊 Дорослішаєш, юначе! 😁
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10.07.2020 21:20 Ответить
давай хлопче шуруй дальше і шукай відповіді на запитання чому земля кругла і чому .-це 100 відсотківі правильно і 1000 відсотків -також буде правильно іноді в людини років багато.а мозги підлітка...і це теж 100 процентів.
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11.07.2020 18:25 Ответить
Чоловіче, зі своїми питаннями звертайсч до свого п ихватра, який тебе передчасно випустив на волю. 😁 Мене за великим рахунком не цікавий ні ти, ні ті питання, на які ти шукаєш відповіді. А найкраще - пиши Зєлєнскому в ОПу. Там сидять наймудріші люди країни. Вони твою цікавість з тих чи інших питань швидко задовільнять
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11.07.2020 19:14 Ответить
А тут еще сивочелый гетьман работал троянским конем у ху...ла!
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10.07.2020 08:31 Ответить
Порохоботы на сколько глубоко мародер дожен вам всунуть чтоб вы поняли что вас **...ут?😂😂😂
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10.07.2020 08:35 Ответить
ой, зхрасьте, вечногонимый из списька Ш... а пхавда, чччто там, в твоем *******, ослы ночами воют???
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10.07.2020 08:58 Ответить
Ага...соскучились по твоей дупе!
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10.07.2020 09:01 Ответить
О, кацап на букву Жы детектед... пааанеслась про жопу, еплю, пейсы, обрезанный... вечногонимый, а правда, шо у вас там, в *******, инцест практикуют по линии ослиной родни?
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10.07.2020 09:05 Ответить
Ты себя за осла считаешь....тогда тебе дорога прямо в кибуц...шалун зоофил!
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10.07.2020 09:31 Ответить
Минские соглашения - инструмент воздействия на паРашу, а Порошенко пошел в дополнительных, к Минским соглашениям, направлениях, а именно - стали ставить под сомнение вето паРаши, да и её присутствие, в Совбезе и одновременно, и на этой основе, воспользоваться прецедентом о вводе сил ООН без решения Совбеза.
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10.07.2020 09:04 Ответить
По суті Мінські свою роль вже зіграли:
1.Україна отримала час на відтворення армії, тепер повномасштабна агресія з боку росії буде коштувати агресорам дуже-дуже дорого.
2.Наросія отримала смачні санкції, які постійно пролонгуються і додаються.
3.Формально створена міжнародна антипутінська коаліція, включаючи членів НАТО і США.
4.Україна отримала статус партнера НАТО.
5.Постійна допомога партнерів, включаючи летальну зброю.
Все це бьє по сусалам агресора день і ніч, якби ще притомного головнокомандуючого і трішки мізків виборцям, то перемога б над агресором мала б окреслені контури. Натомість маємо загравання бубочки з путіним, лояльність до антидержавних сил і репресії щод тих, хто забезпечив перелічені вище пункти. Думай те.
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10.07.2020 09:15 Ответить
Т.е. Данилов прав, что Минские уже сыграли свою роль, а не продолжают работать, если их не выполнять, т.к. паРаша их не выполняет?
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10.07.2020 09:21 Ответить
вы не беззубые - вы безмозглые просиратели страны под названием Украина...
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10.07.2020 09:05 Ответить
Не могу поверить, что секретарём СНБО назначили полного дурака.
Значит он прикидывается.
Условием Расии возвращения Данбаса есть федерализация Украины с предоставлением ОРДЛО права вето, что должно быть закреплено в Конституции.
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10.07.2020 09:21 Ответить
Нет ни малейшего смысла встречаться далее в нормандском формате. Путин многократно доказал, что его цель не мир, а порабощение Украины. Пора прекратить лицемерную болтовню о стремлении Зеленского / Ермака "кончить войну". Надо только готовиться давать отпор аппетитам Путина - отпор по всем направлениям. Другого выхода нет.
Сейчас уже ни для кого не секрет, что Ермак завербован ФСБ России. И про Оманский сговор известно.
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10.07.2020 23:12 Ответить
 
 