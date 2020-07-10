В мире побит очередной суточный антирекорд по заражению COVID-19: выявлено 223,1 тыс. новых случаев. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 10 июля в мире зарегистрировали 223 189 заражений COVID-19 за сутки, свыше 12,3 млн случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 7,2 млн человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 12 390 737 случаев инфицирования и 557 416 смертей из-за коронавируса.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 135 822 (+ 960 за сутки), заболевших - 3 219 999 (+ 61 067 за сутки).

На втором месте по количеству заболевших находится Бразилия - 1 759 103 инфицированных (+ 42,907 за сутки) и 69 254 (+ 1,199 за сутки) летальных случая.

Индия опередила РФ и заняла третье место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 794 842 человека (+25 790 за сутки), количество смертей - 21 623 (+ 479 за сутки).

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В России 707 301 заболевший (+ 6 509 за сутки) и 10 843 летальных случаев (+ 176 за сутки).

В Перу число инфицированных уже достигло 316 448 человек (+3 537 за сутки), количество смертей - 11 314 (+ 181 за сутки).



