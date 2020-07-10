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Новости Коронавирус и карантин
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Италия временно запретила въезд из 13 стран, не входящих в состав ЕС

Италия временно запретила въезд из 13 стран, не входящих в состав ЕС

Правительство Италии в связи с угрозой распространения коронавирусной болезни Covid-19 временно запретила въезд в страну для 13 государств, не входящих в состав Европейского Союза, в частности, прекратив прямые и непрямые сообщения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Италии.

"В мире пандемия находится в самой острой фазе. Мы не можем аннулировать жертвы, принесенные итальянцами в эти месяцы. Вот почему мы выбрали линию предельной осмотрительности", - заявил министр Роберто Сперанца, подписывая соответствующий документ.

Сообщается, что данный запрет, в частности, транзитный касается людей, которые за последние 14 дней посещали Армению, Бахрейн, Бангладеш, Бразилию, Боснию и Герцеговину, Чили, Кувейт, Северную Македонию, Молдову, Оман, Панаму, Перу, Доминиканскую Республику.

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Как сообзплось ранее, с 3 июня Италия открыла границы для путешественников из большинства европейских стран, они могут въезжать в страну без необходимости проходить 14-дневный карантин.

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Ви бангладешець чи оманець?
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10.07.2020 09:05 Ответить
США и Россия всё в порядке, значит?
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10.07.2020 09:24 Ответить
 
 