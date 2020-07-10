В Украине 819 новых случаев COVID-19, умерли 18 человек, всего - 52 043 случая

По состоянию на 10 июля в Украине лабораторно подтверждены 52 043 случая COVID-19. За сутки - 819 новых случаев. 18 человек умерли от болезни.

Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 819 человек, из них 67 детей и 65 медработников. Были госпитализированы 214 человека. Зафиксированы 18 летальный случаев. При этом выздоровели 1 016 пациентов. Это очень хорошая новость. Это наш рекорд по выздоровевшим", - отметил министр.

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За все время пандемии заболели 52 043 человека, из них 3 749 ребенка и 7 213 медработников. Число выздоровевших - 24 800 человек. В то же время 1 345 пациентов умерли.

"За минувшие сутки всего был проведен 27 281 тест. Из них 13 134 исследования методом ПЦР, а также 14 147 - методом ИФА", - добавил Степанов.

За минувшие сутки больше всего случаев COVID-19 зарегистрировано в Киеве (118), Закарпатской области (112), Львовской области (82) и Ривненской области (74).