В Украине 819 новых случаев COVID-19, умерли 18 человек, всего - 52 043 случая
По состоянию на 10 июля в Украине лабораторно подтверждены 52 043 случая COVID-19. За сутки - 819 новых случаев. 18 человек умерли от болезни.
Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки заболели 819 человек, из них 67 детей и 65 медработников. Были госпитализированы 214 человека. Зафиксированы 18 летальный случаев. При этом выздоровели 1 016 пациентов. Это очень хорошая новость. Это наш рекорд по выздоровевшим", - отметил министр.
За все время пандемии заболели 52 043 человека, из них 3 749 ребенка и 7 213 медработников. Число выздоровевших - 24 800 человек. В то же время 1 345 пациентов умерли.
"За минувшие сутки всего был проведен 27 281 тест. Из них 13 134 исследования методом ПЦР, а также 14 147 - методом ИФА", - добавил Степанов.
За минувшие сутки больше всего случаев COVID-19 зарегистрировано в Киеве (118), Закарпатской области (112), Львовской области (82) и Ривненской области (74).
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Ходити можна "ПО" асфальту, підлозі, по вулицях, але не по будівлях.
А як це "по ОП и ВР", по даху цих будівель чи як?
В школі пан вчився чи , перепрошую, в Трускавецькому НУ?
лунає хор потужний зрадо..обів... ))
Бесстрашным сербам удалось отбиться от локдауна! Власти пошли на попятный, локдауна не будет! Это замечательное событие - первый раз на планете Земля один народ сумел выступить против властей, навязывавших свой культ короны и карантина, - и победить. Есть народы и страны, вовсе не попавшие в карантин - Япония, Швеция, Беларусь, Газа. Есть страны, быстро проскочившие - Вьетнам и Корея. Но освободившаяся силой сплоченности и демонстрациями (и не без мордобоя) одна Сербия!
Вместо полного домашнего ареста для миллионов, президент прописал народу закрытие кабаков в 9 вечера.
Корреспондент БиБиСи тоже удивлен - впервые удалось отбиться от страшилок и запретов! Ура, сербы!
(робота є така у Лахті)...
у роздріб не менше як 50..
9-10 грн зараз ринкова ціна ..
це 20 разів.. не 35..
думаю,до 4-5 грн за маску ціна буде триматись ло кінця епідеміїї..
Аптеки мають право самі встановлювати ціни..
тобто протоколи весь час вдосконалюються,від дечого(наприклад хініну) відмовляються..
крім того нйбільш активний прошарок населення вже заразився...Але це не означає,що не може бахнути.
2)наступне -неможливо зараз різко наростити кількість тестів..Не вистачає лабораторій і лабоантів.
3) деякі країни(більшість) не зацікавлені підривати економіку панічними настроями
Группа А ивермектин / доксициклин показала 100% степень восстановления со средним симптоматическим выздоровлением 5,93 дня и отрицательной ПЦР на 8,93 дня. 55,10% получили симптоматическое выздоровление на 5-й день с легкой степенью неблагоприятного эффекта у 31,67% с отчетами о летаргии у 14 пациентов, тошноте у 11 и случайном головокружении у 7 пациентов.
Гидроксихлорохин / азитромицин группы В показал степень восстановления 96,36%, со средним симптоматическим выздоровлением 6,99 дня и отрицательной ПЦР на 9,33 дня с некоторой степенью неблагоприятных эффектов с сообщениями о слабых типах нечеткого зрения и головных болях у 13 пациентов, повышенной летаргии и головокружение у 22 пациентов, иногда сердцебиение у 10 и тошнота и рвота у 9 пациентов.
Только вот "беда" : мрут слабо как-то, видать, плохо наш коммуняка-премьер штата старается, только обещает:
"Premier Daniel Andrews warns there are worse numbers to come " ("так пишет
Таймз" (С) наша коммуняцкая газетка "The Age").
Дай-ка я помогуу премьеру Эндрюсу, добрая я сегодня:
поскольку заболевшие имеются только в западных и северо-западных районах города, а значит, там и находится основной источник заразы, западные районы города должны быть "откордонены" от всех остальных районов: перекрыт Вест-Гейт бридж, основные (и не основные) магистрали,и так далее.
Только это
спасет Мельбурн от макароновирусаостановит заразу.
Если Премьер Эндрюс сам не способен "откордонить" западные районы Мельбурна (его избирательную базу), то я уверена, что федералы ему протянут руку помощи, и не откажутся ввсести для этой цели в Мельбурн армию (ADF).
Не благодарите.
"Народные" республики бывают не только на Донбассе.
Под предлогом "борьбы с макароновирусом" штат Виктория, Австралия, должен был объявить независимость. Правда, наши местные предали, китайские прокладки, рептилоидные сявки, забыли одну важную вещь: от предателей избавляются первыми.
Для повышения образования в данном вопросе советую им внимательно читать историю Компартии Западной Украины (она изложена в соответствующей статье Википедии): после того, как Компартия Западной Украины выполнила свою работу и привела СССР во главе с рябым Йосей на украинскую землю, всех партийцев пустили под нож.
Премьер штата Виктория, Эндрюс, не сообразил, что центр управления ВНР будет находиться вовсе не в здании Парламента штата Виктория, Австралия, а в только что отстроенном (как раз к "пандемии" макароновируса и созданию ВНР) колоссальном оффисном здании крупнейшего торгового центра Южного полушария - Чадстоун. Здание это стоит сейчас пустое, прямо и не знаю, что бы им там "забубонить"? Может, традиционно, казино-бордель для отмывания китайцами денег Китайской компартии, с блэк-джеком и шлюхами ?
Строитель центра управления
вселеннойВНР, гандонГандель, не сообразил, что под ИВЛ его положили бы одним из первых, ибо в "первую волну" макароновируса в качестве района, предназначенного на уничтожение, был объяявлен Премьером Эндрюсом район его, Ганделя, проживания - муниципалитет Стоннингтон. Так что давно бы он уже лежал "с обрезками трубок, в дерьме и крови"(житель Нью-Йорка на одном форуме ) из-под ИВЛ.
А компанию ему составил бы наш Премьер с его министрами, ведь ни он, ни парламент штата Виктория китайской народ-освободительной армии, прибывшей бы "освобождать" штат Виктория от макароновируса, они не нужны, в Китае свои "*********" (чиновники) есть, партийные.
Здание большое, слов нет, да вот беда - пустое.
То ли не успели заехать в него пластелинцы из-за того, что въезд в Австралию закрыт для них, то ли бомбы пока еще упаковывают.
В это здание нас с мужем и поволокли бы на подвал (а вы как думаете, зачем я всё это пишу? )
Надпись на табличке у пластелинского посольства забавная; "Дейр-Яссин - мы вернемся".
так что если теперь кто рот раскроет, что, дескать, пластелине надо бы денюжек дать, я сразу буду ссылку на это здание давать, мол, вам - сюда.
Да, тевтоны, если вас интересует, где "золото фашисткой германии", то, как известно даже малым детям, оно находится в банке Пластелины, так что вам тоже следует обращаться в это здание по всем вопросам.
Вот оно, где число 666. Для думающих, и неполенящихся с переводом текста. Надевая маску, вы участвуете в сатанинском ритуале!