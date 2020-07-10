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В течение 7-10 дней представим механизмы и условия обучения детей в новом учебном году, - Степанов

В течение 7-10 дней представим механизмы и условия обучения детей в новом учебном году, - Степанов

Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что совместно с Минобразования разрабатываются механизмы для определения, каким образом будут учиться дети в следующем учебном году.

Об этом он заявил во время онлайн-брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"В условиях адаптивного карантин мы сейчас разрабатываем механизмы, правила, каким образом наши дети будут учиться. При каких условиях они могут учиться в обычном режиме, при каких условиях - дистанционно. Вместе с Министерством образования и науки мы разрабатываем соответствующие правила и алгоритмы", - объяснил Степанов.

По словам министра, в течение 7-10 дней это все определят и расскажут, каким образом и при каких условиях будут учиться дети в следующем учебном году. 

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Автор: 

Минздрав (4902) школа (3016) Минобразования (1738) обучение (533) Степанов Максим (2062)


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давайте, працюйте. щоб батьки і вчителі встигли то преварити.
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10.07.2020 16:43 Ответить
 
 