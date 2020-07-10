В течение 7-10 дней представим механизмы и условия обучения детей в новом учебном году, - Степанов

Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что совместно с Минобразования разрабатываются механизмы для определения, каким образом будут учиться дети в следующем учебном году.

Об этом он заявил во время онлайн-брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"В условиях адаптивного карантин мы сейчас разрабатываем механизмы, правила, каким образом наши дети будут учиться. При каких условиях они могут учиться в обычном режиме, при каких условиях - дистанционно. Вместе с Министерством образования и науки мы разрабатываем соответствующие правила и алгоритмы", - объяснил Степанов.

По словам министра, в течение 7-10 дней это все определят и расскажут, каким образом и при каких условиях будут учиться дети в следующем учебном году.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин выделил 5,3 млрд грн на оснащение отделений экстренной медпомощи необходимым оборудованием, - Степанов