В течение 7-10 дней представим механизмы и условия обучения детей в новом учебном году, - Степанов
Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что совместно с Минобразования разрабатываются механизмы для определения, каким образом будут учиться дети в следующем учебном году.
Об этом он заявил во время онлайн-брифинга, передает Цензор.НЕТ.
"В условиях адаптивного карантин мы сейчас разрабатываем механизмы, правила, каким образом наши дети будут учиться. При каких условиях они могут учиться в обычном режиме, при каких условиях - дистанционно. Вместе с Министерством образования и науки мы разрабатываем соответствующие правила и алгоритмы", - объяснил Степанов.
По словам министра, в течение 7-10 дней это все определят и расскажут, каким образом и при каких условиях будут учиться дети в следующем учебном году.
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показать весь комментарий10.07.2020 16:43 Ответить Мне нравится 0
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