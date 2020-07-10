Впервые за месяц количество заболевших коронавирусом на Львовщине меньше 100 человек
За минувшие сутки во Львове и Львовской области диагностировали 82 новых случаев заболевания коронавирусом.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.
В общем коронавирусная инфекция обнаружена у 6763 человек, 178 человек умерли, 1003 пациента выздоровели.
Всего за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 6519 человек, госпитализированы - 1181, на амбулаторном лечении - 5338 человек, выписаны - 1007 человек. Сейчас в больнице находятся 162 человека, из них в реанимации - 4 человека, на аппаратах ИВЛ - 3 человека.
По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 1088 ПЦР-тестов, из них 82 - положительные. Среди них львовян - 33.
Всего в работу взяли 576 проб, остаток в холодильнике - 327 проб.
Отметим, что последний раз количество инфицированных на Львовщине за сутки меньше 100 человек было зафиксировано 10 июня, т.е. месяц назад.
Напомним, по состоянию на 10 июля в Украине лабораторно подтверждены 52 043 случая COVID-19. За сутки - 819 новых случаев. 18 человек умерли от болезни.
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