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Рада до 17 июля рассмотрит законопроект Зеленского о судебной реформе, - "слуга народа" Костин
Комитет Рады по вопросам правовой политики уже рассмотрел законопроект президента Владимира Зеленского о судебной реформе (№3711) и включил в повестку. Закон рассмотрят до конца сессии.
Об этом заявил глава комитета Андрей Костин ("Слуга народа"), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Судебную реформу могут принять за основу до 17 июля, сказал он.
"Мы двигаемся в этом направлении", - заявил он.
Топ комментарии
+13 Філ Менко
показать весь комментарий10.07.2020 09:29
+10 вау
показать весь комментарий10.07.2020 09:35
+6 ingrid
показать весь комментарий10.07.2020 09:35
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последствия необратимы...
месье партнер юридической компании?
Во всяком случае, с юриспруденцией знаком, получше Клоуна с дипломом юриста
Чего же можно ожидать от Слуг?
Тут надо быть не просто наивным, а быть с ними заодно
На эту дачу въехали детки.
Правда, не "какие-то", как говорил Зеленский, а его детки.
Но "какая разница", как говорил тот же Зеленский?
В прошлом году здесь провели масштабный ремонт - потратили 300 тысяч гривен из госбюджета.
А еще президенту негде жить сейчас.
Он продал свой дом жене своего депутата, так что ему было необходимо переехать на эту дачу"
Сразу после избрания шестой президент Украины заявил, что хотел бы, чтобы эту резиденцию отдали детям, и заявлял о намерении не претендовать на нее.
Также недавно стало известно, в декларации Владимира Зеленского за 2019 год указано, что гарант заработал более 26 миллионов гривен при официальной зарплате в 208 тысяч гривень
Так, глядишь, дозреет и до Межигорья...
----------------
☹️😬😬
А вообще, все Зе-реформы, выглядят так, как будто Шут решил реформировать балетную труппу, отрезав им яйца (чтобы красивее танцевали)
Положення законопроєкту про діяльність органів суддівського врядування, ухваленого Верховною радою, суперечать європейським стандартам і можуть підірвати незалежність судової системи.
Як повідомляє https://www.eurointegration.com.ua/news/2019/10/17/7101986/ "Європейська правда" , про це йдеться у заяві тимчасово повіреної у справах представництва ЄС в Україні Анніки Вайдеманн.
"ЄС неодноразово висловлював свою позицію щодо судової реформи. Ми чітко та неодноразово комунікували наше занепокоєння з приводу законопроєкту №1008. Зокрема, положення, що стосуються Верховного суду, суперечать європейським стандартам і можуть підірвати незалежність судової системи", - йдеться у заяві.
ЄС наполегливо закликає Україну запитати думки Венеціанської комісії перед тим, як вводити цей закон в дію.
А про Венецианскую комиссию вы вспоминаете только тогда, когда вам выгодно.
Нытьё - ваше кредо.
И не ной, обсуждай тему.
Но сама Венецианская комиссия и послы стран G7 по собственной инициативе делают критические заявления о деятельности зеленых.
у статті йдеться про законопроект Зеленського 3711
а ти його критикуєш даючи ссилку на прийняте Парламентом 16 жовтня 2019 у другому читанні закон №1008 "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування".
Він ігнорує рекомендації європейських структур.
Судова реформа і реформа СБУ рухаються в неправильному напрямку, а відставка Смолія дала негативний сигнал, - посол Франції де Понсен.
https://censor.net/ua/news/3206226/sudova_reforma_i_reforma_sbu_ruhayutsya_v_nepravylnomu_napryamku_a_vidstavka_smoliya_dala_negatyvnyyi
от думаю...
у доповнення до судової реформи..
"Просимо узаконити народне воєвиявлення у формі "Судів Лінча" щодо виправданих "Вищою радою правосуддя" суддів за НЕПІДСУДНІ рішенння.
Народне виявлення реалізується у формі рішень мітингів,віче шляхом голосування руками не менше 5 000 осіб (за даними міліції) на визначених в обласних центрах і Столиці окремих площах..."
Зестудент не здатний на такі документи, вони вносяться від його імені.
Якщо до цього доклав свою руку онуча то зрозуміло що 3.14сь десь.
Де текст цього документу, назва "реформа" це обкладинка - де текст, щоби можна було оцінити до того як за неї будуть голосувати.
щоб знайти текст цього законопроекту, мені знадобилось 5-7 секунд
ти або не виієш користуватися компутером або навіть не пробував знайти текст
судову реформу. Завершено формування Верховного та Вищого антикорупційного
судів, переведені судді, що успішно пройшли кваліфікаційне оцінювання, до нових
апеляційних судів, - вони розпочали роботу. Наразі, на жаль, найменше реформа
торкнулася судів першої інстанції", - сказав Порошенко" (ukrinform.ua/rubric-polytics/2695072-porosenko-kaze-so-jomu-zabraklo-casu-dla-zaversenna-sudovoi-reformi.html). То щось вже було курям на сміх....кажуть же каденції не вистачило щоб повністю завершити реформу...Як капітан Врунгель казав: як корабель назвеш, так і попливеш...Отак і з судовою реформою...якщо суть не міняється, то зміною зовнішності діло не поправиш....
За последние сутки новостной поток в Украине стал решительно негативным. Сейчас нужно задаться вопросом, действительно ли надежды на экономическую реформу при президенте Зеленском полностью разбиты, так как он, кажется, прокладывает курс в противоположном направлении - в сторону популизма и сил, планирующих захват государства.
Об этом https://nv.ua/opinion/zelenskiy-kolomoyskiy-chto-zhdet-delo-privatbanka-novosti-ukrainy-50099047.html пишет в сегодняшней колонке «НВ» британский экономист, эксперт по вопросам Украины Тимоти Эш.
Сейчас поле битвы ведется вокруг НБУ. На прошлой неделе президент Зеленский попросил уйти в отставку главу НБУ - реформатора Смолия. Тот написал заявление, но сослался на далеко идущую кампанию по подрыву независимости НБУ как причину своего ухода и непрозрачно намекнул, что за его увольнением и подрывом самой независимости НБУ стоят олигархи, в частности, Коломойский.
Рынок надеялся, что Зеленский заменит Смолия на другого реформатора - действительно, многие исследовательские отделы в международных банках утверждают, что все это было сделано Смолием нарочно. Мол, он все равно хотел уйти в отставку и хотел поднять шум, чтобы в его кресло сел другой реформатор. Однако, если это и был замысел Смолия, то он, к сожалению, привел к обратному результату.
Независимость НБУ была основным условием для получения $5-миллиардной поддержки по программе stand-by от МВФ. Я ссылаюсь https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2020/06/10/Ukraine-Request-for-Stand-by-Arrangement-Press-Release-Staff-Report-and-Statement-by-the-49501 на этот приведенный документ, и требование к администрации Зеленского.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/07/%D0%BC%D0%B2%D1%84-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BB-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B.html МВФ предупредил Украину и назвал новые условия после отставки Смолия
Учитывая вынужденную отставку Смолия и комментарии президента Зеленского о денежно-кредитной и валютной политике, можно говорить о том, что независимость НБУ находится в плачевном состоянии, и, после июньских $2 млрд, я не ожидаю дальнейших траншей МВФ в этом году. Я также ожидаю, что до разрешения нерешенных вопросов с МВФ будет приостановлена и другая финансовая западная помощь Украине. Это означает, что официальное финансирование на конец года в размере $3−4 млрд зависнет.
В последние дни произошло еще кое-что, что обеспокоит МВФ и рынки.
Во-первых, замглавы НБУ Олег Чурий не смог заручиться поддержкой Совета НБУ и президента на второй срок. Это означает, что два из шести членов совета заменяются теперь Зеленским. Ему нужно лишь заставить другого члена совета директоров полностью контролировать политику, учитывая решающий голос главы НБУ. А если вспомнить кампанию запугивания, проводимую против членов правления НБУ, легко представить, что один или все оставшиеся четыре члена правления в конечном итоге решат уйти в отставку.
Во-вторых, и просто чтобы подчеркнуть крайнюю степень давления на членов правления НБУ, вчера возложили венки в поселке, где живет Смолий. В прошлом ему часто угрожали, устраивали под домом демонстрации, и он вынужден был просить защиты и время от времени искать альтернативное жилье.
Тем временем СБУ разместила на своей странице в Facebook сообщение, предупреждающее, что любой бывший чиновник НБУ, критикующий нынешнюю политику страны, может быть обвинен в государственной измене. Похоже, что это нацелено прямо на экс-главу НБУ Гонтареву, которая заявила в интервью, что МВФ должен прекратить выплаты Украине - и даже заставить Украину погасить выданные кредиты - поскольку Зеленский нарушил прежние обязательства по защите независимости НБУ. Но я думаю, что комментарии СБУ также направлены на то, чтобы заставить Смолия и Чурия и, возможно, других членов правления, которые уйдут в отставку, прекратить критиковать Зеленского и поднимать тревогу в связи с подрывом независимости НБУ.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/07/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%B1%D1%83-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%89%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B1%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8.html Как СБУ «защищает» НБУ, помогает России и разрушает рейтинг Зеленского - эксперт
В-третьих, президент Зеленский открыто выступил с критикой денежно-кредитной и курсовой политики НБУ. Сказал, что в то время как он поддерживал независимость НБУ, текущий обменный курс был слишком занижен и что курс 30 гривен был более подходящим. Он высказался в пользу промышленного лобби, что НБУ поддерживал слишком высокие процентные ставки, а нацвалюту поддерживал слишком сильной за счет промышленности. И что для ускорения роста необходимо изменить политику.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/07/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B8%D0%B7-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80.html Зеленский: из-за крепкой гривны предприятия в Украине недополучили миллионы и закрылись
Похоже, что теперь он вступил в союз не только с Коломойским, но и с промышленным лобби, которое утверждает, что Украине не нужен МВФ.
Трудно понять, как все вышеперечисленное не рассматривается как подрыв независимости НБУ: Зеленский точно метнул копье в независимость НБУ.
Принимая во внимание текущую денежно-кредитную политику и политику обменного курса, которая является детищем существующей управленческой команды НБУ, трудно представить, что оставшиеся четыре члена совета директоров останутся. Скорее всего, они столкнутся с физическим запугиванием и угрозами, а также с оскорблениями и вряд ли будут поддержаны новым главой, которого, без сомнения, выберут за некомпетентность в денежно-кредитной политике, а также, вероятно, за поддержку бывших владельцев ПриватБанка, то есть Коломойского.
Хотя по вопросу об обменном курсе и денежно-кредитной политике недавняя эмпирическая работа не продемонстрировала существенной переоценки гривны. Девальвация валюты не принесла бы существенных выгод платежному балансу. Можно предположить, что новый глава НБУ будет работать в противоположном направлении, рискуя макрофинансовой стабильностью, рискуя более высокими политическими ставками в защиту гривны и фактически более низким ростом.
Мне кажется, что спекуляция на курсе нацвалюты и отставке руководства НБУ - это ширма, а на самом деле идет борьба за контроль над ПриватБанком. Я сомневаюсь, что в украинском контексте более слабая валюта может привести к более высокому росту реального ВВП или улучшению позиции по платежному балансу. По-моему, Зеленскому дают плохие советы.
В-четвертых, по вопросу о ПриватБанке ожидается, что Конституционный суд примет решение о том, что закон о создании Фонда гарантирования вкладов является неконституционным. По сути, это будет означать, что значительная часть процесса зачистки банковской системы в 2015-2017 годах была незаконной. Это будет еще одним серьезным ударом по программе МВФ. Я сомневаюсь, что вокруг Зеленского осталось достаточно реформаторов, чтобы исправить ситуацию. В деле Приватбанка Коломойский побеждает вчистую - это еще одна красная линия для МВФ.
Я ожидаю массовых отставок реформаторов из НБУ, министерства экономики и финансов, из других государственных органов, и если все вышеперечисленное осуществится, то трудно себе представить продление программы МВФ.
В-пятых, постоянной проблемой для Международных финансовых институтов, вероятно, будет ограничение зарплаты, наложенное на госчиновников. Первоначально эти меры рассматривались как временные, связанные с COVID-19, и после ослабления вируса ожидалась их отмена. Но теперь кажется, ограничения продлят.
Это особый вопрос для независимых наблюдательных советов госпредприятий - ПриватБанка, Нафтогаза, Укрзализныци, Укрэксимбанка и др. Все они нанимали иностранных менеджеров в свои советы для обеспечения независимости, при поддержке МВФ. Я сомневаюсь, что немногие из этих членов совета директоров теперь останутся работать за очень ограниченную зарплату, которая значительно ниже международных стандартов. Циники утверждают, что сторонники захвата государства устанавливают верхний предел заработной платы, вытесняют независимые наблюдательные советы и готовят госпредприятия для дальнейшей эксплуатации олигархическими и коррумпирован
Теперь за нее взялся главСлуга народа. И результат реформы будет тот же, если не хуже
Нарид никак не поймет, что то что написано на бумажке и происходит в действительности очень отличается.
Потому что, сколько прекрасных идей не провозгласи, их потом исполнют обычные "нереформированные" люди.
А реформировать их их надо ох как долго и упорно - кнутами и пряниками, и собственным примером.
Люди, которые гадят вокруг и не убирают после себя, бросают окурки под ноги, ломают в парках все по приколу, курят другим в лицо и т.п. должны должны проходить "реформы" с детсва.
Как себя должен вести воспитанный человек должно звучать из каждого утюга.
Ведь все все видят и понимают.
Не будет справедливости, не будет работать самая пркрасная реформа.
Как говорил король в фильме "Золушка" -
Когда-нибудь спросят: а что вы, собственно говоря, можете предъявить?
И никакие связи не помогут сделать ножку маленькой, душу - большой, а сердце - справедливым.
А ведь зюзики уже сейчас топчутся по судебной системе как хотят без зазрения совести
Так что дает основание думать, что будет по-другому, когда они теоретически, на бумаге напишут новый закон?