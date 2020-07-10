Рада до 17 июля рассмотрит законопроект Зеленского о судебной реформе, - "слуга народа" Костин

Комитет Рады по вопросам правовой политики уже рассмотрел законопроект президента Владимира Зеленского о судебной реформе (№3711) и включил в повестку. Закон рассмотрят до конца сессии.

Об этом заявил глава комитета Андрей Костин ("Слуга народа"), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Судебную реформу могут принять за основу до 17 июля, сказал он.

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"Мы двигаемся в этом направлении", - заявил он.