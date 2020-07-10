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Новости Коронавирус и карантин
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Туристы, которые возвращаются в Украину из стран красной зоны, должны сделать ПЦР-тест либо пройти 14-дневную самоизоляцию, - Степанов

Туристы, которые возвращаются в Украину из стран красной зоны, должны сделать ПЦР-тест либо пройти 14-дневную самоизоляцию, - Степанов

В Министерстве здравоохранения заявили, что украинцы, которые возвращаются домой из стран, входящих в красную зону по коронавирусу, должны пройти 14-дневную самоизоляцию, либо самостоятельно сделать ПЦР-тест.

Об этом заявил во время брифинга 10 июля министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"Люди, которые возвращаются из-за границы и возвращаются из стран, входящих в перечень стран из красной зоны, – все они должны пройти самоизоляцию, установив приложение "Действуй дома". И самоизоляция эта предусмотрена в течение 14 дней", - отметил Степанов.

Он также напомнил, что можно не сидеть 2 недели дома, а сделать ПЦР-тест. Эти тесты государство не оплачивает, но туристы могут сделать их за собственные средства в любой частной клинике. Если тест будет отрицательный, то человек может прекратить самоизоляцию, о чем придет соответствующее сообщение на приложение "Действуй дома".

Степанов также добавил, что есть алгоритм действий для туристов, которые контактировали с больным COVID-19. В частности, такие люди должны оставаться на самоизоляции 14 дней и пройти тестирование в определенных лабораториях. С их перечнем можно ознакомиться на сайте Центра общественного здоровья.

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Автор: 

карантин (16729) Степанов Максим (2062) тест (285) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) самоизоляция (61)


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Де ти був раніше коли оманське брехло звозило їх сюди пачками?
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10.07.2020 09:40 Ответить
як ти думаєш, чого такі великі показники захворюваності у Львові? бо через кордон приватними машинами їдуть як і їхали. а їдуть багато.
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10.07.2020 11:35 Ответить
И кто бенифициар этих частных клиник. Правильно. Ребята из Велюра. Степаша это превышение власти и ваше желание поствить всех в стойло и драть шкуру.
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10.07.2020 09:54 Ответить
стєпанов-полезний, ссучєний зєбільний ідіот.
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10.07.2020 09:57 Ответить
Туристам, що полетіли а Албанію на відпочинок, не пощастило. Коли відлітати минулого тижня, Албанія була в зеленій зоні (тобто самоізоляції при поверненні не передбачалася), а коли повертатись - то уже червона
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10.07.2020 10:09 Ответить
Вопросов нет. Пусть барыги компенсируют вынужденный прогул работы на самоизоляции или оплатят стоимость теста... Зекодло уже берегов жадности не видит...
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10.07.2020 10:13 Ответить
т.е. немцьі с такими же требованиями тоже барьіги.
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10.07.2020 11:33 Ответить
нарешті є список лабок. https://phc.org.ua/news/algoritm-pripinennya-samoizolyacii-dlya-osib-scho-peretnuli-derzhavniy-kordon
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10.07.2020 11:39 Ответить
 
 