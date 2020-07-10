Туристы, которые возвращаются в Украину из стран красной зоны, должны сделать ПЦР-тест либо пройти 14-дневную самоизоляцию, - Степанов

В Министерстве здравоохранения заявили, что украинцы, которые возвращаются домой из стран, входящих в красную зону по коронавирусу, должны пройти 14-дневную самоизоляцию, либо самостоятельно сделать ПЦР-тест.

Об этом заявил во время брифинга 10 июля министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"Люди, которые возвращаются из-за границы и возвращаются из стран, входящих в перечень стран из красной зоны, – все они должны пройти самоизоляцию, установив приложение "Действуй дома". И самоизоляция эта предусмотрена в течение 14 дней", - отметил Степанов.

Он также напомнил, что можно не сидеть 2 недели дома, а сделать ПЦР-тест. Эти тесты государство не оплачивает, но туристы могут сделать их за собственные средства в любой частной клинике. Если тест будет отрицательный, то человек может прекратить самоизоляцию, о чем придет соответствующее сообщение на приложение "Действуй дома".

Степанов также добавил, что есть алгоритм действий для туристов, которые контактировали с больным COVID-19. В частности, такие люди должны оставаться на самоизоляции 14 дней и пройти тестирование в определенных лабораториях. С их перечнем можно ознакомиться на сайте Центра общественного здоровья.

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