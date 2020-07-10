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Новости Взяточники
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Главе ФГИ Сенниченко предлагали взятку в $800 тыс. за назначение директоров ОПЗ и "Черкассыоблэнерго", - Бутусов

Главе ФГИ Сенниченко предлагали взятку в $800 тыс. за назначение директоров ОПЗ и

НАБУ и САП задержали посредника, который передал взятку в 200 тысяч долларов главе Фонда госимущества Дмитрию Сенниченко.

Как пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов на своей странице в Facebook, Сенниченко получил предложение о взятке за назначение директоров госпредприятий, которые предназначены для приватизации в 2020-м году - "Одесского припортового завода" и "Черкассыоблэнерго".

Журналист отметил, что глава ФГИ сразу же обратился в НАБУ, и вчера взяткодателей взяли с поличным: "Всего за назначение Сенниченко должен был получить 800 тысяч долларов".

"Поразительно, но в 2019-м году Сенниченко уже получил предложение о взятке в 5 миллионов долларов за назначение... директора "Одесского припортового завода"! Да, вторая попытка!

Дело пошло в суд. Тогда 5 миллионов долларов Сенниченко предлагали выплатить в течение года. Теперь 800 тысяч давали сразу - 200 тысяч аванс, остальное после назначения. Торопятся. Хотят успеть до конца года поставить свой менеджмент. Но какое упрямство - ведь у одних не получилось, но идут другие, причем прямо в Фонд заносят сумку с наличными! "Ну нам-то повезет"! Взятку принес посредник - адвокат", - написал Бутусов.

"Вот она, цена приватизации, олигархи бегают с сумками баксов, чтобы оставить госпредприятия под своим контролем. Скоро узнаем, кто именно предлагал, надо бы вывести этих неудачливых дурней на свет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержан гражданин, пытавшийся дать 800 тыс. долл. взятки главе Фонда госимущества, - НАБУ. ФОТО

Если НАБУ и САП при помощи Сенниченко смогут дотянуться до взяткодателей, заказчиков, это будет очень громкое и крутое событие! Просто фестиваль взяточников, бьют все рекорды. Одновременно возникает вопрос - а как же поставить под контроль эти теневые финансовые потоки, откуда черпают "кэш" в таких объемах?" - добавил главред Цензор.НЕТ.

Как сообщалось ранее, вчера детективы НАБУ под процессуальным руководством САП задержали "на горячем" лицо, которое пыталось за 800 тыс. долл. подкупить председателя Фонд государственного имущества Украины.

Главе ФГИ Сенниченко предлагали взятку в $800 тыс. за назначение директоров ОПЗ и Черкассыоблэнерго, - Бутусов 01

НАБУ (4224) ОПЗ (259) САП (2072) ФГИУ (664) Сенниченко Дмитрий (64)


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Порошенко?
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10.07.2020 09:52 Ответить
Порохоботи скинулись.

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10.07.2020 10:17 Ответить
- Дайте самому верному псу понюхать жареную сардельку из конины, и он погиб. Забыв о хозяине, идущем рядом, он поворачивает назад и бежит за вами. Из пасти у него текут слюни, и, в предвкушении сардельки, он приветливо виляет хвостом и раздувает ноздри, как буйный жеребец, которого ведут к кобыле, - с жаром продолжал свой рассказ Швейк (с)
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10.07.2020 09:55 Ответить
Буває й не таке.
Оно за за трухлу ковбасу по 2:20, донецькі за ****** побігли...
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10.07.2020 10:25 Ответить
Не к тому обратились. Ермак в три минуты все решил бы, да ещё и дисконтную карточку выписал
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10.07.2020 10:04 Ответить
https://twitter.com/LugaBeg Aндрій
https://twitter.com/LugaBeg Луганський

НЕИЗВЕСТНЫЕ В ШТАТСКОМ ПЕРЕДАЛИ МНЕ НОВУЮ ЭКСКЛЮЗИВНУЮ ЧАСТЬ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПЛЕНОК
ДЕРКАЧА
На видео можно услышать голос Путина и голос сами знаете кого, которые сообщает удивительную для всех новость! Смотрим
и делаем ретвит

https://twitter.com/i/status/1281465167289749505 https://twitter.com/i/status/1281465167289749505
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10.07.2020 10:32 Ответить
не к тому обратился, братан ватного Пид...расика ермака такие "вопросы" решает с молчаливого согласия нарко бубочки!!!!
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10.07.2020 13:14 Ответить
Клавдій. Сьогодні я гуляв на датськом взмор'є з твоїм синком красівим. Я канхвету хорошу очєнь, вкусную, єму давав, но он нє взял, муділа.
Маргарита. Какой чудак, єй богу...
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10.07.2020 14:01 Ответить
 
 