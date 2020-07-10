Главе ФГИ Сенниченко предлагали взятку в $800 тыс. за назначение директоров ОПЗ и "Черкассыоблэнерго", - Бутусов
НАБУ и САП задержали посредника, который передал взятку в 200 тысяч долларов главе Фонда госимущества Дмитрию Сенниченко.
Как пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов на своей странице в Facebook, Сенниченко получил предложение о взятке за назначение директоров госпредприятий, которые предназначены для приватизации в 2020-м году - "Одесского припортового завода" и "Черкассыоблэнерго".
Журналист отметил, что глава ФГИ сразу же обратился в НАБУ, и вчера взяткодателей взяли с поличным: "Всего за назначение Сенниченко должен был получить 800 тысяч долларов".
"Поразительно, но в 2019-м году Сенниченко уже получил предложение о взятке в 5 миллионов долларов за назначение... директора "Одесского припортового завода"! Да, вторая попытка!
Дело пошло в суд. Тогда 5 миллионов долларов Сенниченко предлагали выплатить в течение года. Теперь 800 тысяч давали сразу - 200 тысяч аванс, остальное после назначения. Торопятся. Хотят успеть до конца года поставить свой менеджмент. Но какое упрямство - ведь у одних не получилось, но идут другие, причем прямо в Фонд заносят сумку с наличными! "Ну нам-то повезет"! Взятку принес посредник - адвокат", - написал Бутусов.
"Вот она, цена приватизации, олигархи бегают с сумками баксов, чтобы оставить госпредприятия под своим контролем. Скоро узнаем, кто именно предлагал, надо бы вывести этих неудачливых дурней на свет.
Если НАБУ и САП при помощи Сенниченко смогут дотянуться до взяткодателей, заказчиков, это будет очень громкое и крутое событие! Просто фестиваль взяточников, бьют все рекорды. Одновременно возникает вопрос - а как же поставить под контроль эти теневые финансовые потоки, откуда черпают "кэш" в таких объемах?" - добавил главред Цензор.НЕТ.
Как сообщалось ранее, вчера детективы НАБУ под процессуальным руководством САП задержали "на горячем" лицо, которое пыталось за 800 тыс. долл. подкупить председателя Фонд государственного имущества Украины.
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Оно за за трухлу ковбасу по 2:20, донецькі за ****** побігли...
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НЕИЗВЕСТНЫЕ В ШТАТСКОМ ПЕРЕДАЛИ МНЕ НОВУЮ ЭКСКЛЮЗИВНУЮ ЧАСТЬ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПЛЕНОК
ДЕРКАЧА
На видео можно услышать голос Путина и голос сами знаете кого, которые сообщает удивительную для всех новость! Смотрим
и делаем ретвит
https://twitter.com/i/status/1281465167289749505 https://twitter.com/i/status/1281465167289749505
Маргарита. Какой чудак, єй богу...