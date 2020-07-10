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Новости Коронавирус и карантин
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С исследованиями о влиянии группы крови на течение COVID-19 я не знаком, но люди с хроническими заболеваниями находятся в группе риска, - Степанов

С исследованиями о влиянии группы крови на течение COVID-19 я не знаком, но люди с хроническими заболеваниями находятся в группе риска, - Степанов

Люди с хроническими заболеваниями находятся в группе риска.

Об этом на брифинге завил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"С какими-то научными исследованиями о (влиянии. - Ред.) группы крови (на течение коронавирусной болезни. - Ред.) я не знаком". - заявил министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ученые выявили зависимость между группой крови и восприимчивостью к COVID-19: люди со второй группой имеют больший риск развития тяжелых симптомов

Однако, по словам главы Минздрава, на течение болезни влияют сопутствующие заболевания, такие как сахарный диабет.

"То, что касается сахарного диабета, то мы всегда говорили, что эти люди входят в группу риска. Также в группу риска входят люди, которые имеют другие сопутствующие заболевания, например сердечно-сосудистые или хронические заболевания легких. А также люди которые старше 60-65 лет. Это все люди, которые входят в группу риска при заболевании COVID-19", - сказал Степанов.

Автор: 

болезнь (590) карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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"С какими-то научными исследованиями о (влиянии. - Ред.) группы крови (на течение коронавирусной болезни. - Ред.) я не знаком". - заявил министр. Источник: https://censor.net/n3207315

А з медициною взагалі? Чи міністру не пристало читати результати досліджень? Зачинився в кабінеті і розпочав процес "прібарахліться, что б і дєтям хватіло"? Ну тоді тримай:
"Ученые подтвердили связь между группой крови и тяжестью коронавируса, говорится в статье, https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2020283 опубликованной в журнале The New England Journal of Medicine.
Сообщается, что независимые исследования проводились в медицинских учреждениях Китая, в Колумбийском университете в США и в Мазандаранском медицинском университете Ирана."
Чи може його в гуглі забанили, а я от так наїжджаю?
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10.07.2020 10:11 Ответить
Звичайно, він висловлюється обережно. Бо його слова сприймають, не як пересічного громадянина, але як Міністра.
Але ж, люди як би,теж залишаються сам -на - сам, без відповіді.
Думається, Уляна Супрун, зуміла б пояснити, що й до чого.
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10.07.2020 10:32 Ответить
Хіба старики можуть собі дозволити якісні маски, які коштуюють чимало, констатувати може кожен, а от реальні дії поки не дуже відчуваються.
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10.07.2020 10:14 Ответить
Всі давно вже ознайомлені про -алежність групи від степені протікання хвороби. А земіністру нічого не відомо? Зебіл!
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10.07.2020 10:32 Ответить
 
 