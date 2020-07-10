С исследованиями о влиянии группы крови на течение COVID-19 я не знаком, но люди с хроническими заболеваниями находятся в группе риска, - Степанов
Люди с хроническими заболеваниями находятся в группе риска.
Об этом на брифинге завил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"С какими-то научными исследованиями о (влиянии. - Ред.) группы крови (на течение коронавирусной болезни. - Ред.) я не знаком". - заявил министр.
Однако, по словам главы Минздрава, на течение болезни влияют сопутствующие заболевания, такие как сахарный диабет.
"То, что касается сахарного диабета, то мы всегда говорили, что эти люди входят в группу риска. Также в группу риска входят люди, которые имеют другие сопутствующие заболевания, например сердечно-сосудистые или хронические заболевания легких. А также люди которые старше 60-65 лет. Это все люди, которые входят в группу риска при заболевании COVID-19", - сказал Степанов.
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А з медициною взагалі? Чи міністру не пристало читати результати досліджень? Зачинився в кабінеті і розпочав процес "прібарахліться, что б і дєтям хватіло"? Ну тоді тримай:
"Ученые подтвердили связь между группой крови и тяжестью коронавируса, говорится в статье, https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2020283 опубликованной в журнале The New England Journal of Medicine.
Сообщается, что независимые исследования проводились в медицинских учреждениях Китая, в Колумбийском университете в США и в Мазандаранском медицинском университете Ирана."
Чи може його в гуглі забанили, а я от так наїжджаю?
Але ж, люди як би,теж залишаються сам -на - сам, без відповіді.
Думається, Уляна Супрун, зуміла б пояснити, що й до чого.