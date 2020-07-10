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Новости Коронавирус и карантин
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Оборудование в опорные больницы поставят до конца 2020 года, - Степанов

Оборудование в опорные больницы поставят до конца 2020 года, - Степанов

Министерство здравоохранения должно закупить и поставить оборудование в приемные отделения опорных больниц до конца 2020 года.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В перечень оборудования, которое мы будем закупать для приемных отделений опорных больниц, входят компьютерные томографы, ангиографы и др. Это оборудование улучшит инфраструктуру наших районных больниц в рамках президентской программы "Большое строительство". Что касается сроков поставки – предусмотрено закончить комплектацию до конца текущего года", - сказал он.

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Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4902) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Було б непогано, пане Степанов хоч інколи раптово заїжджати до лікарень та без кагорти супроводу ряжених акторів особисто спілкуватись з хворими про те, як їх лікують, як кормлять, які умови лікування та перебування в лікарнях.
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10.07.2020 10:10 Ответить
А ще краще щоб таварісч Степанов заїхав у СІЗО.
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10.07.2020 10:33 Ответить
Страну превращают в лазарет. Платный. Мы заплатим за все.И запремся изнутри, чтобы нас не выпустили.
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10.07.2020 10:10 Ответить
Нет ничего плохого в том, чтобы нация была здорова. Но вопрос действительно справедливый - кто должен оплачивать этот банкет?
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10.07.2020 10:20 Ответить
В лікарні не проблема томограф.
Проблема в тому що він платний від 1000 гривень, хоч куплений за бюджет.
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10.07.2020 10:35 Ответить
Вот и новая "старая" схема распила бюджета пригодилась. Опять начинаются централизованные закупки через минздрав. Смотрим внимательно за фирмами-поставщиками. А через несколько месяцев за ростом доходов чиновников. Ну а простой народ будет по-старинке нести доктору в карман без какой-либо ответственности последнего за качество работы.
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10.07.2020 11:16 Ответить
100%.Поэтому и ворюгам от минздрава и зедебилам не нравилась реформа Супрун. Сейчас они все централизировали на себя и свои фирмы,от медикаментов до мед оборудования.Вперед к схемам богатыревой !
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10.07.2020 12:51 Ответить
 
 