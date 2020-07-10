Оборудование в опорные больницы поставят до конца 2020 года, - Степанов
Министерство здравоохранения должно закупить и поставить оборудование в приемные отделения опорных больниц до конца 2020 года.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"В перечень оборудования, которое мы будем закупать для приемных отделений опорных больниц, входят компьютерные томографы, ангиографы и др. Это оборудование улучшит инфраструктуру наших районных больниц в рамках президентской программы "Большое строительство". Что касается сроков поставки – предусмотрено закончить комплектацию до конца текущего года", - сказал он.
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Проблема в тому що він платний від 1000 гривень, хоч куплений за бюджет.