Эксперты ВОЗ проведут два дня в Китае для расследования причин происхождения COVID-19

Двое специалистов Всемирной организации здравоохранения будут в течение ближайших двух дней находиться в Пекине в рамках расследования причин появления коронавируса.

Об этом сообщает агентство Associated Press, передает Цензор.НЕТ.

Двое экспертов в ходе своего визита должны определить "объем и сферу охвата" работы для следующего этапа миссии, который будет непосредственно нацелен на установление обстоятельств передачи вируса от животных к человеку.

В феврале этого года Китай уже посетила специальная делегация ВОЗ по коронавирусу. После этого визита канадский врач Брюс Эйлвард, возглавивший команду, высоко оценил усилия Китая по сдерживанию коронавируса и уровень открытости в том, что касается обмена информацией.

Накануне глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейсус заявил, что все приготовления завершены и специалисты ожидают первого подходящего рейса, чтобы отправиться в Китай. Он отметил, что цель миссии - расширить понимание того, как вирус существовал в животном носителе, и как он смог перекинуться на человеческую популяцию.

Коронавирус начал распространяться в китайском городе Ухань (провинция Хубэй). Большинство ученых считают, что COVID-19 - вирус зоонозного происхождения. Предполагается, что он мог передаться человеку от летучих мышей.

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