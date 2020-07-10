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Новости Коронавирус и карантин
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Эксперты ВОЗ проведут два дня в Китае для расследования причин происхождения COVID-19

Эксперты ВОЗ проведут два дня в Китае для расследования причин происхождения COVID-19

Двое специалистов Всемирной организации здравоохранения будут в течение ближайших двух дней находиться в Пекине в рамках расследования причин появления коронавируса.

Об этом сообщает агентство Associated Press, передает Цензор.НЕТ.

Двое экспертов в ходе своего визита должны определить "объем и сферу охвата" работы для следующего этапа миссии, который будет непосредственно нацелен на установление обстоятельств передачи вируса от животных к человеку.

В феврале этого года Китай уже посетила специальная делегация ВОЗ по коронавирусу. После этого визита канадский врач Брюс Эйлвард, возглавивший команду, высоко оценил усилия Китая по сдерживанию коронавируса и уровень открытости в том, что касается обмена информацией.

Накануне глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейсус заявил, что все приготовления завершены и специалисты ожидают первого подходящего рейса, чтобы отправиться в Китай. Он отметил, что цель миссии - расширить понимание того, как вирус существовал в животном носителе, и как он смог перекинуться на человеческую популяцию.

Коронавирус начал распространяться в китайском городе Ухань (провинция Хубэй). Большинство ученых считают, что COVID-19 - вирус зоонозного происхождения. Предполагается, что он мог передаться человеку от летучих мышей.

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Топ комментарии
+4
Що можна за два дні дослідити? Безумовно, Воз помагає китайцям по договорняку зняти підозри про лабораторне походження вуханського вірусу. Воз і Китай давно вже у змові.
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10.07.2020 10:30
+3
Главное посетить рынок в Ухани, сожрать там какую-то гыдоту и не забыть купить магнитик на холодильник
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10.07.2020 10:24
+2
Один день приезда плюс один день отъезда - вот за два дня все и выяснят. Да, ещё китайцы посадят их за стол карусель пожрать жаренную саранчу или гусениц - вот денёк и пройдёт весело.
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10.07.2020 10:39
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Главное посетить рынок в Ухани, сожрать там какую-то гыдоту и не забыть купить магнитик на холодильник
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10.07.2020 10:24 Ответить
Деффачку нашу с кавайной её собачкой навестите.
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10.07.2020 10:29 Ответить
Що можна за два дні дослідити? Безумовно, Воз помагає китайцям по договорняку зняти підозри про лабораторне походження вуханського вірусу. Воз і Китай давно вже у змові.
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10.07.2020 10:30 Ответить
За два дня можно успеть выпить рисовой водки под утку по-пекински.
И, если останется время, навестить девочку с собачкой.
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10.07.2020 11:04 Ответить
"Двое экспертов в ходе своего визита должны определить "объем и сферу охвата" работы для следующего этапа миссии, который будет непосредственно нацелен на установление обстоятельств передачи вируса от животных к человеку."Источник: https://censor.net/n3207322 а вот то, что Китай и ВОЗ в сговоре согласна. Прошло больше, чем пол-года, а миссию отправляют только сейчас, за прошедшее время все хвосты подчищены, нежелательная информация удалена.
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10.07.2020 12:29 Ответить
Один день приезда плюс один день отъезда - вот за два дня все и выяснят. Да, ещё китайцы посадят их за стол карусель пожрать жаренную саранчу или гусениц - вот денёк и пройдёт весело.
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10.07.2020 10:39 Ответить
Що вони за 2 (!) дні знайдуть?
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10.07.2020 10:41 Ответить
"кацапы долго запрягают! но быстро ездят"
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10.07.2020 10:45 Ответить
Двачеловека от ВОЗ проведут 2 дня для расследований. Не зря США ругаются. Поржали, спасибо.
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10.07.2020 10:54 Ответить
Два эксперта за 2 дня точно все "узнают"... Еще для полноты картины эти "эксперты" должны быть китайцами
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10.07.2020 11:08 Ответить
Мало того что формат "2 чела за два дня" выглядит как издевательство на сотнями миллионов пострадавших от Ковида и карантина. Так еще и "вовремя", более чем через полгода после начала эпидемии чтобы китайский товарищи все улики зачистили.
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10.07.2020 11:33 Ответить
какая нафиг ухань...все вирусы делаются там где новичок!
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10.07.2020 13:38 Ответить
 
 