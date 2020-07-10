РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11425 посетителей онлайн
Новости
1 780 28

332 больницы оказались на грани существования: НСЗУ должна заключить договоры для их дофинансирования, - Степанов

332 больницы оказались на грани существования: НСЗУ должна заключить договоры для их дофинансирования, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов требует от НСЗУ ускорить процесс заключения договоров с медицинскими учреждениями, которые должны быть дофинансированы.

Об этом он заявил на брифинге 10 июля, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сейчас я требую от НСЗУ как можно скорее заключить эти договоры, дано соответствующее поручение, уже проведены несколько совещаний для того, чтобы как можно скорее наши больницы получили эти средства, чтобы прекратились любые увольнения наших медицинских работников", - сказал Степанов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оборудование в опорные больницы поставят до конца 2020 года, - Степанов

Он отметил, что в результате второго этапа медицинской реформы некоторые медучреждения получили дефицит средств по сравнению с 2019 годом. По его словам, сейчас в Украине 332 медицинских учреждения оказались на грани существования, и имеют дефицит государственного финансирования более 50%.

"Это и районные больницы, и психиатрические больницы, это больницы, которые лечат туберкулез. Это инфекционные больницы, порядка 15 инфекционных больниц, которые нуждаются дофинансировании. Это детские больницы. То есть это такая палитра всех без исключения видов больниц", - добавил Степанов.

Автор: 

больница (1441) медицина (2524) Степанов Максим (2062) Нацслужба здоровья (31) НСЗУ (171) медреформа (122)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+5
Он отметил, что в результате второго этапа медицинской реформы некоторые медучреждения получили дефицит средств по сравнению с 2019 годом. Источник: https://censor.net/n3207323

___
Так бюджет на 2020 рахували і закладали вже зелені, зелений мінфін з гончаруком розробляв, зелена рада голосувала, зелений полудурок-президент підписував, а винуваті всеодно Порошенко із Супрун? Схоже зелений лохторат уже за повних імбіцилів мають. Хоча мабуть вони такими і є.
показать весь комментарий
10.07.2020 10:38
+4
Мені подобається: забрали гроші, з місцевих бюджетів, залишили людей "без штанів", а тепер верещать про "недофінансування"... І "винуватими" призначають місцеву владу... "А-Х-РЕ-Н-Е-ТЬ"...
показать весь комментарий
10.07.2020 10:30
+4
Еге ж, пане Бутусов, все почалося із бідненької хатинки пана Кравчука за бугром....подальші президенти не відставали від попопередників....народ має те, що заслуговує....
показать весь комментарий
10.07.2020 10:32
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кореспондент нині пише: Уровень доверия к органам власти Беларуси начал резко падать с начала февраля, и уже в марте рейтинг президента Александра Лукашенко был менее 60%. Об этом говорится в документе, обнародованном председателем Белорусского союза журналистов Андреем Кривошеевым в https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3059964687420837&set=pcb.3059974104086562&type=3&theater Facebook . Від себе - захмарна величина для наших президентів і це при тому, що Лукашенко не один рік керує.
показать весь комментарий
10.07.2020 10:27 Ответить
і як ти це переживеш з тарганом у голові, якщо новина про професійну імпотенцію влади Зе!?
показать весь комментарий
10.07.2020 10:55 Ответить
- Я это предсказывал, - бросил Швейк. - А в сумасшедшем доме об этом ещё ничего не знают, хотя им-то, собственно, это должно быть известно из первоисточника.(с)
показать весь комментарий
10.07.2020 10:55 Ответить
Причем тут Беларусь? Не проснулся еще после вчерашн6его?
показать весь комментарий
10.07.2020 11:03 Ответить
ширше думати потрібно, пані, ширше....У Лукашенка, який скільки років вже при владі, а рівень довіри набагато більше, ніж у наших президентів після року правління настає....а чого? А того, що при всіх недоліках Лукашенка, він про державу думає також, і про свій народ, і доїть як Росію так і втюлює Європу....
показать весь комментарий
10.07.2020 14:20 Ответить
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARCg5-nQgNlaeAYfjxuf4CPfOh7rQTSvkZV1jFipIEJy4kC9quFLBlRNkDHdQvPj67kikPmSH76v9d7y&hc_ref=ARQq17QC5nrBujjyKHvjLcW5GlwvDFLr7-M1vlGnX_cD641yRGrRIL1wwPLomw2V3k4&fref=nf Юрий Бутусов
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4274831399223790 1 год ·

Работа на Банковой, откуда обещал переехать, бесплатная государственная резиденция с ремонтом за госсчет, которую обещал передать деткам, государственные самолеты, которые обещал продать, должности для друзей и деловых партнеров, которые не кумовья, звания и ордена для знакомых... А ведь, оказалось, и в "злочинной владе" можно найти столько хорошего...
показать весь комментарий
10.07.2020 10:29 Ответить
Еге ж, пане Бутусов, все почалося із бідненької хатинки пана Кравчука за бугром....подальші президенти не відставали від попопередників....народ має те, що заслуговує....
показать весь комментарий
10.07.2020 10:32 Ответить
".народ має те, що заслуговує" - 100%
и я даже думаю что Бог слишком милосерден к нашему мудрому и простому нариду..
показать весь комментарий
10.07.2020 10:35 Ответить
Мені подобається: забрали гроші, з місцевих бюджетів, залишили людей "без штанів", а тепер верещать про "недофінансування"... І "винуватими" призначають місцеву владу... "А-Х-РЕ-Н-Е-ТЬ"...
показать весь комментарий
10.07.2020 10:30 Ответить
так, нам всім залишається лише одне:
замотуємось у білі простирадла і повільно повземо в сторону кладовища, іншого виходу просто нема
показать весь комментарий
10.07.2020 10:34 Ответить
Я не заперечую... "Замотуйся" і "повзи"... Адже ТИ ЗРОБИВ УСЕ, щоб це сталося... Я ж пам"ятаю твій "срач", ще з 2014, проти "Пороха", що очолив спротив твоїм господарям... Як ти віртуозно "срав" про "зраду"!... А коли вилізла дійсна ЗРАДА, ти "язик у сраку затягнув"...
показать весь комментарий
10.07.2020 10:44 Ответить
брешеш
до 2016 року я не критикував баригу, я все чекав і надіявся що він перестане красти і перестане укріплювати союз з московією і зробить щось корисне для українців... не дочекався
а зараз ситуація в Україні набагато краща ніж при порошку, тож твої завивання що фсьо прпало визивають лише жалібну посмішку
показать весь комментарий
10.07.2020 10:57 Ответить
И чем она лучше? Падением экономики, бардаком в медицинской реформе, суетой в минском процессе, безумными законам, фейковыми судебными процессами, популистскими обещаниями? По мне, лучше с умным потерять, чем с дуракоим найти. Воровать будут всегда, но гораздо лучше, когда при этом растет ВВП, зарплаты и пенсии в долларовом исчислении!
показать весь комментарий
10.07.2020 11:23 Ответить
Як ви любите слово "брешеш", коли вас "беруть за хобот"... Жаль, у мене архів - не безмежний, і вислови ВСІХ вас, "поганців", я не зміг накопичить... Однак, заслужив такий авторитет тут, що воно мені і не треба - МЕНІ люди повірять і на слово... "Альтер Натор", від тебе багаторічною "Лахтою" смердить...
показать весь комментарий
10.07.2020 12:42 Ответить
"чтобы прекратились любые увольнения наших" - не может быть целью любой реформы
показать весь комментарий
10.07.2020 10:33 Ответить
Это там где глав врачи,думали ,что реформа это не для них. Все равно денег дадут ,ну вот и дождались.Опять зедебилы коммунистическую уравниловку делают. Вместо медицины ,с нормальной зарплатой ,Уравниловка.Нет необходимости в таком количестве больниц ! Не один бюджет ,даже самой богатой страны не способен содержать ,такое количество .
показать весь комментарий
10.07.2020 10:35 Ответить
Все верно. Неготовность больниц к реформе - это ответственность руководителей медучереждений и местных властей, которые нихера не готовились к заключению договоров с НСЗУ..
Сидели, ковырялись в носу, а теперь - ой-ой-ой, спасите-помогите.
Те больницы, которые заключили договоры на максимальный пакет услуг, почкму-то не льют слезы.
Хотя, тарифы на пакеты таки нужно регулярно пересматривать.
показать весь комментарий
10.07.2020 11:14 Ответить
і до чого тут супрун..?
показать весь комментарий
10.07.2020 10:37 Ответить
Супрун? А не маланські "економісти" які порізали місцеві бюджети, а центральний розікрали?
показать весь комментарий
10.07.2020 10:45 Ответить
Ни при чём.
показать весь комментарий
10.07.2020 11:05 Ответить
дорехвормувалися
показать весь комментарий
10.07.2020 10:37 Ответить
Он отметил, что в результате второго этапа медицинской реформы некоторые медучреждения получили дефицит средств по сравнению с 2019 годом. Источник: https://censor.net/n3207323

___
Так бюджет на 2020 рахували і закладали вже зелені, зелений мінфін з гончаруком розробляв, зелена рада голосувала, зелений полудурок-президент підписував, а винуваті всеодно Порошенко із Супрун? Схоже зелений лохторат уже за повних імбіцилів мають. Хоча мабуть вони такими і є.
показать весь комментарий
10.07.2020 10:38 Ответить
Все проблемы- это Супрун со своей "реформой". Американская санитарка четко выполняла приказы своих хозяев. Уничтожение пенсионеров, инвалидов, малоимущих- это цель псевдореформы. Необходима страховая медицина. Даже самые богатые страны не позволяют себе того, что вытворяют у нас.
показать весь комментарий
10.07.2020 10:57 Ответить
А у вас какое образование и что вы знаете, чтобы судить о реформе в медицине? Супрун дипломированный медик, она-доктор медицины. И пора уже заткнуться поливать грязью других. Если есть что сказать, говорите по делу, а не переходите на личности. Просто противно, что таких как вы полно, все вам нет и не этак. Сделайте лучше или молчите
показать весь комментарий
10.07.2020 11:11 Ответить
Только дипломов этой "красавицы" никто не видел. Результаты реформы: закрытие больниц и диспансеров, терапевты не ходят по домам, скорую вызвать затруднительно, все платно с ценами недоступными для многих, сложности с записью к специалистам. Какие выгоды от реформы- нет.
показать весь комментарий
10.07.2020 11:17 Ответить
Манипуляции и неприкрытая брехня!
показать весь комментарий
10.07.2020 11:25 Ответить
>Результаты реформы: закрытие больниц и диспансеров


Ложь. За время работы Супрун количество мед.учреждений не уменьшилось. Было лишь перепрофилирование.
Супрун успела провести только реформу первичного звена, с предоставлением населению гарантированного пакета мед.услуг. Сейчас эта реформа уничтожена этим поганым одесским торгашом.

показать весь комментарий
10.07.2020 11:29 Ответить
Идиот!
Реформа проводилась для того, чтобы привести в соответствие количество больниц с потребностями пациентов, а не врачей!
показать весь комментарий
10.07.2020 11:56 Ответить
 
 