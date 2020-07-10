332 больницы оказались на грани существования: НСЗУ должна заключить договоры для их дофинансирования, - Степанов
Министр здравоохранения Максим Степанов требует от НСЗУ ускорить процесс заключения договоров с медицинскими учреждениями, которые должны быть дофинансированы.
Об этом он заявил на брифинге 10 июля, сообщает Цензор.НЕТ.
"Сейчас я требую от НСЗУ как можно скорее заключить эти договоры, дано соответствующее поручение, уже проведены несколько совещаний для того, чтобы как можно скорее наши больницы получили эти средства, чтобы прекратились любые увольнения наших медицинских работников", - сказал Степанов.
Он отметил, что в результате второго этапа медицинской реформы некоторые медучреждения получили дефицит средств по сравнению с 2019 годом. По его словам, сейчас в Украине 332 медицинских учреждения оказались на грани существования, и имеют дефицит государственного финансирования более 50%.
"Это и районные больницы, и психиатрические больницы, это больницы, которые лечат туберкулез. Это инфекционные больницы, порядка 15 инфекционных больниц, которые нуждаются дофинансировании. Это детские больницы. То есть это такая палитра всех без исключения видов больниц", - добавил Степанов.
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https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4274831399223790 1 год ·
Работа на Банковой, откуда обещал переехать, бесплатная государственная резиденция с ремонтом за госсчет, которую обещал передать деткам, государственные самолеты, которые обещал продать, должности для друзей и деловых партнеров, которые не кумовья, звания и ордена для знакомых... А ведь, оказалось, и в "злочинной владе" можно найти столько хорошего...
и я даже думаю что Бог слишком милосерден к нашему мудрому и простому нариду..
замотуємось у білі простирадла і повільно повземо в сторону кладовища, іншого виходу просто нема
до 2016 року я не критикував баригу, я все чекав і надіявся що він перестане красти і перестане укріплювати союз з московією і зробить щось корисне для українців... не дочекався
а зараз ситуація в Україні набагато краща ніж при порошку, тож твої завивання що фсьо прпало визивають лише жалібну посмішку
Сидели, ковырялись в носу, а теперь - ой-ой-ой, спасите-помогите.
Те больницы, которые заключили договоры на максимальный пакет услуг, почкму-то не льют слезы.
Хотя, тарифы на пакеты таки нужно регулярно пересматривать.
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Так бюджет на 2020 рахували і закладали вже зелені, зелений мінфін з гончаруком розробляв, зелена рада голосувала, зелений полудурок-президент підписував, а винуваті всеодно Порошенко із Супрун? Схоже зелений лохторат уже за повних імбіцилів мають. Хоча мабуть вони такими і є.
Ложь. За время работы Супрун количество мед.учреждений не уменьшилось. Было лишь перепрофилирование.
Супрун успела провести только реформу первичного звена, с предоставлением населению гарантированного пакета мед.услуг. Сейчас эта реформа уничтожена этим поганым одесским торгашом.
Реформа проводилась для того, чтобы привести в соответствие количество больниц с потребностями пациентов, а не врачей!