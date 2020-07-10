332 больницы оказались на грани существования: НСЗУ должна заключить договоры для их дофинансирования, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов требует от НСЗУ ускорить процесс заключения договоров с медицинскими учреждениями, которые должны быть дофинансированы.

Об этом он заявил на брифинге 10 июля, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сейчас я требую от НСЗУ как можно скорее заключить эти договоры, дано соответствующее поручение, уже проведены несколько совещаний для того, чтобы как можно скорее наши больницы получили эти средства, чтобы прекратились любые увольнения наших медицинских работников", - сказал Степанов.

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Он отметил, что в результате второго этапа медицинской реформы некоторые медучреждения получили дефицит средств по сравнению с 2019 годом. По его словам, сейчас в Украине 332 медицинских учреждения оказались на грани существования, и имеют дефицит государственного финансирования более 50%.

"Это и районные больницы, и психиатрические больницы, это больницы, которые лечат туберкулез. Это инфекционные больницы, порядка 15 инфекционных больниц, которые нуждаются дофинансировании. Это детские больницы. То есть это такая палитра всех без исключения видов больниц", - добавил Степанов.