Замглавы ОП Тимошенко перед выборами может взять под контроль "Украинский медиа-холдинг", - Бутусов

В агентстве по управлению конфискованными активами АРМА в ближайшее время должен состояться весьма скандальный конкурс – на управление активами "Украинского медиа-холдинга", конфискованный у беглого олигарха Сергея Курченко. В состав "УМХ" входит 72 структурных подразделения.

Об этом в своем блоге сообщил главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

"На конкурс подали заявки пять предприятий, каждое из которых указывает в заявке, сколько готово платить помесячно за управление активами "УМХ", и получает право преимущественного выкупа в случае приватизации. Сроки подачи заявок закончились. Но тут в конкурс вмешался Офис президента. Под давлением ОП временно исполняющий обязанности директора АРМА Виталий Сигидин зарегистрировал еще одну заявку. То есть кто-то узнал о заявках, о суммах, которые там фигурируют, и решил в последний момент зайти со своим предложением, чтобы выиграть наверняка", - отметил журналист.

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"Этот "кто-то", весьма вероятно, связан с замглавы ОП Кириллом Тимошенко. Не исключено, что Тимошенко решил посодействовать в создании лояльной себе медиа-компании перед выборами, и капитализировать свое влияние в политике. Наибольший интерес для Тимошенко в "УМХ" могут представлять онлайн-ресурсы – Бигмир.нет и Корреспондент, а также 7 УКВ-радиостанций. Любопытно, кому же в конечном итоге достанется "УМХ" и какие структуры выиграют на конкурсе, и сколько получит бюджет от такого управления. Очевидно, что история с передачей в управление не будет прозрачной с таким подходом Офиса. Выставили бы на приватизацию сразу и не позорились…" - резюмировал Бутусов.