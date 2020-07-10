Замглавы ОП Тимошенко перед выборами может взять под контроль "Украинский медиа-холдинг", - Бутусов
В агентстве по управлению конфискованными активами АРМА в ближайшее время должен состояться весьма скандальный конкурс – на управление активами "Украинского медиа-холдинга", конфискованный у беглого олигарха Сергея Курченко. В состав "УМХ" входит 72 структурных подразделения.
Об этом в своем блоге сообщил главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.
"На конкурс подали заявки пять предприятий, каждое из которых указывает в заявке, сколько готово платить помесячно за управление активами "УМХ", и получает право преимущественного выкупа в случае приватизации. Сроки подачи заявок закончились. Но тут в конкурс вмешался Офис президента. Под давлением ОП временно исполняющий обязанности директора АРМА Виталий Сигидин зарегистрировал еще одну заявку. То есть кто-то узнал о заявках, о суммах, которые там фигурируют, и решил в последний момент зайти со своим предложением, чтобы выиграть наверняка", - отметил журналист.
"Этот "кто-то", весьма вероятно, связан с замглавы ОП Кириллом Тимошенко. Не исключено, что Тимошенко решил посодействовать в создании лояльной себе медиа-компании перед выборами, и капитализировать свое влияние в политике. Наибольший интерес для Тимошенко в "УМХ" могут представлять онлайн-ресурсы – Бигмир.нет и Корреспондент, а также 7 УКВ-радиостанций. Любопытно, кому же в конечном итоге достанется "УМХ" и какие структуры выиграют на конкурсе, и сколько получит бюджет от такого управления. Очевидно, что история с передачей в управление не будет прозрачной с таким подходом Офиса. Выставили бы на приватизацию сразу и не позорились…" - резюмировал Бутусов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
раньше то как было то? ох как было то! "ставленник Порошенко", "людина Порошенко", "людина з орбіти Порошенко", "бізнес-партнер Порошенко", "депутат БПП Порошенко", "поплічник Порошенко" і далі, далі, далі. Можна було навіть фамілій не писати їхніх, просто хтось від Порошенко. Полёт фантазии!!!
а щас? унылое "офис президента вмешался", "кто то от замглавы Кирила Тимошенко", никаких "уЗеленского" даже. скучно
Чего-то концы с концами не сходятся.
А тепер подивіться в правий нижній кут будь-якої сторінки Цензора і побачите там певну залежність...
А чо?
Казали же перед минулими виборами, що це Порошенко купив собі 112-тий, нюсван. зік...
так не поможет он и зеленым региАналам
Его обнулил Порошенко, перед продажей.
Удивился, что его сервера с лубянки перенесли в Киев несколько лет тому назад, предварительно продав всю персональную информацию пользователей кулхакерам.
Вспомните, как кричали, что Порошенко узурпировал всю власть. Бегали против него и за ним, аж пыль столбом стояла.
А что сейчас? Зебыдло делает всё что им в дурные бошки взбредёт и что? А ничего. Молчек. И это страшно.