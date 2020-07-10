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Замглавы ОП Тимошенко перед выборами может взять под контроль "Украинский медиа-холдинг", - Бутусов

Замглавы ОП Тимошенко перед выборами может взять под контроль

В агентстве по управлению конфискованными активами АРМА в ближайшее время должен состояться весьма скандальный конкурс – на управление активами "Украинского медиа-холдинга", конфискованный у беглого олигарха Сергея Курченко. В состав "УМХ" входит 72 структурных подразделения.

Об этом в своем блоге сообщил главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

"На конкурс подали заявки пять предприятий, каждое из которых указывает в заявке, сколько готово платить помесячно за управление активами "УМХ", и получает право преимущественного выкупа в случае приватизации. Сроки подачи заявок закончились. Но тут в конкурс вмешался Офис президента. Под давлением ОП временно исполняющий обязанности директора АРМА Виталий Сигидин зарегистрировал еще одну заявку. То есть кто-то узнал о заявках, о суммах, которые там фигурируют, и решил в последний момент зайти со своим предложением, чтобы выиграть наверняка", - отметил журналист.

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"Этот "кто-то", весьма вероятно, связан с замглавы ОП Кириллом Тимошенко. Не исключено, что Тимошенко решил посодействовать в создании лояльной себе медиа-компании перед выборами, и капитализировать свое влияние в политике. Наибольший интерес для Тимошенко в "УМХ" могут представлять онлайн-ресурсы – Бигмир.нет и Корреспондент, а также 7 УКВ-радиостанций. Любопытно, кому же в конечном итоге достанется "УМХ" и какие структуры выиграют на конкурсе, и сколько получит бюджет от такого управления. Очевидно, что история с передачей в управление не будет прозрачной с таким подходом Офиса. Выставили бы на приватизацию сразу и не позорились…" - резюмировал Бутусов.

Автор: 

Бутусов Юрий (4369) UMH (6) АРМА (103) Тимошенко Кирилл (432) Офис Президента (1800)


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Топ комментарии
+8
А есть сомнения?
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10.07.2020 10:42
+6
А ви сумніваєитесь? Даремно. Візьме. Обов'язково. Наріду почнуть гидити в голову потрібною коломойському з фуйлом "інформацією". "Безпредельщикам", закони не писані.
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10.07.2020 10:54
+6
А хто там може зганьбитися вперше? Там ганьба на ганьбі і ганьбою поганяє. Тому нічого дивного. Це їхній нормальний стан існування - ганьба.
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10.07.2020 11:04
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А есть сомнения?
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10.07.2020 10:42 Ответить
https://censor.net/news/3207327/zamglavy_op_timoshenko_pered_vyborami_mojet_vzyat_pod_kontrol_ukrainskiyi_mediaholding_butusov?
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10.07.2020 10:43 Ответить
А ви сумніваєитесь? Даремно. Візьме. Обов'язково. Наріду почнуть гидити в голову потрібною коломойському з фуйлом "інформацією". "Безпредельщикам", закони не писані.
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10.07.2020 10:54 Ответить
Раньше оно как было - любой чих-бздьох в государстве был от Порошенка лично, или по его заданию. Теперь же замглавы АП что-то отжимает , но как сиротка, сам по-себе. А зеленский вроде как и не в курсе.
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10.07.2020 10:56 Ответить
ага, прям чудеса чудесные произошли за годик с журналистами)
раньше то как было то? ох как было то! "ставленник Порошенко", "людина Порошенко", "людина з орбіти Порошенко", "бізнес-партнер Порошенко", "депутат БПП Порошенко", "поплічник Порошенко" і далі, далі, далі. Можна було навіть фамілій не писати їхніх, просто хтось від Порошенко. Полёт фантазии!!!
а щас? унылое "офис президента вмешался", "кто то от замглавы Кирила Тимошенко", никаких "уЗеленского" даже. скучно
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10.07.2020 11:10 Ответить
Там и избиратель такой же. Общался с одним - очень обиженым что нардеп посоветовал собаку продать за комуналку. То что єто депутат Зеленского было для него откровением.
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10.07.2020 11:23 Ответить
а скільки таких ще) мільйони ж)
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10.07.2020 14:36 Ответить
Видимо, именно потому, что все медиа были под контролем Порошенко, они беспощадно и беспрерывно обливали его дерьмом, даже рассказывали, что кроме того, что он всё и везде украл, так еще и родного брата убил?
Чего-то концы с концами не сходятся.
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10.07.2020 12:34 Ответить
то у адекватних людей несходиться, а в кремлівських тролей та наших зебобів все там сходиться)вони звинувачують Порошенко навіть в тому, що обрали Зеленського) медецина тут безсила)
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10.07.2020 14:38 Ответить
А хто там може зганьбитися вперше? Там ганьба на ганьбі і ганьбою поганяє. Тому нічого дивного. Це їхній нормальний стан існування - ганьба.
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10.07.2020 11:04 Ответить
Ну как в *********, власть скупает медиа, а всем остальным готовит законопроект "о медиа", чтобы заткнуть рты, тоже самое в свое время делал овощ, зеленый подонок, видимо, очень хочет повторить эту судьбу, только она будет хуже, сбежать не выйдет!
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10.07.2020 11:04 Ответить
Наибольший интерес для Тимошенко в "УМХ" могут представлять онлайн-ресурсы - Бигмир.нет и Корреспондент, а также 7 УКВ-радиостанций. …" - резюмировал Бутусов. Источник: https://censor.net/n3207327

А тепер подивіться в правий нижній кут будь-якої сторінки Цензора і побачите там певну залежність...
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10.07.2020 11:05 Ответить
тобто тільки порошенку і медведчуку можна скупляти все?
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10.07.2020 11:06 Ответить
Як там шарій? Нову віллу насмоктав чи ще ні?
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10.07.2020 11:47 Ответить
та нет, пусть пархатые ублюдки тебе утюжат остатки мозга.
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10.07.2020 11:57 Ответить
Не Порошенко?
А чо?
Казали же перед минулими виборами, що це Порошенко купив собі 112-тий, нюсван. зік...
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10.07.2020 11:07 Ответить
как не помог этот медиа холдинг голубым региАналам
так не поможет он и зеленым региАналам
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10.07.2020 11:17 Ответить
ЗЕшпана придумали куда пристроить сворованные деньги из фонда по борьбе с COVID-19 ?
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10.07.2020 11:41 Ответить
Этот холдинг ровным счётом ничего не стоит.
Его обнулил Порошенко, перед продажей.
Удивился, что его сервера с лубянки перенесли в Киев несколько лет тому назад, предварительно продав всю персональную информацию пользователей кулхакерам.
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10.07.2020 11:54 Ответить
может,но это не точно)))
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10.07.2020 13:39 Ответить
При шмаркле очень хорошо стали жить мажоры. Они оперились, стали на ноги, им уже не нужны их папы, которые были членами КПСС, партейцами ПРР.
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10.07.2020 15:06 Ответить
Ну возьмёт, и что? Кого это волнует? Может " патриотические силы"?
Вспомните, как кричали, что Порошенко узурпировал всю власть. Бегали против него и за ним, аж пыль столбом стояла.
А что сейчас? Зебыдло делает всё что им в дурные бошки взбредёт и что? А ничего. Молчек. И это страшно.
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10.07.2020 15:40 Ответить
Так за ''проти Порошенка'' гроші платили, той же коломойський, тим так званим патріотичним силам.
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10.07.2020 22:33 Ответить
 
 