За сутки в ВСУ зафиксировали 12 новых случаев COVID-19, всего болеют 144 человека, - Командование Медсил
По состоянию на 10:00 10 июля в Вооруженных Силах Украины болеют 144 человека острой респираторной болезнью COVID-19.
Об этом на странице в сети Facebook сообщает Командование Медсил, информирует Цензор.НЕТ.
За прошедшие сутки зарегистрировано 12 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.
Из них в учреждениях здравоохранения находятся 3 человека (Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 2 военнослужащих и Военно-медицинский клинический центр Южного региона - 1 военнослужащий). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.
Всего за время пандемии выздоровели - 428 человек, летальных случаев - 5.
На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 567 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 58 человек.
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