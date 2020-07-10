РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11128 посетителей онлайн
Новости Силовики
6 191 8

Роженица умерла, а здоровью ее ребенка был нанесен непоправимый ущерб: спустя два года четырем врачам на Львовщине сообщили о подозрении

Роженица умерла, а здоровью ее ребенка был нанесен непоправимый ущерб: спустя два года четырем врачам на Львовщине сообщили о подозрении

На Львовщине следователи полиции сообщили о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей четырем врачам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает на отдел коммуникации полиции Львовской области.

Как установили правоохранители, вследствие ненадлежащего исполнения врачом-анестезиологом, двумя акушерами-гинекологами и хирургом своих обязанностей, умерла роженица, а здоровью ее новорожденного ребенка был нанесен непоправимый ущерб.

Во время досудебного расследования следователи отдела по расследованию преступлений совершенных против жизни и здоровья человека следственного управления Главного управления Национальной полиции во Львовской области под процессуальным руководством прокуратуры области установили, что в сентябре 2018 в Центральную городскую больницу Борислава поступила беременная 32-летняя жительница города.

Во время родов, которые проходили несколько дней, состояние здоровья роженицы резко ухудшилось, что стало следствием ненадлежащего исполнения врачами своих профессиональных обязанностей. В дальнейшем, через несколько дней после родов, женщина умерла, а здоровью ее новорожденного ребенка был нанесен непоправимый ущерб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Луцке от осложнений COVID-19 умерла роженица: 5 детей остались сиротами, - горсовет

Сотрудникам Центральной городской больницы Борислава - врачу-анестезиологу, двум акушерам-гинекологам и хирургу следователи сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1,2 ст.140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей - лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Досудебное расследование продолжается.

Нацполиция (16506) правоохранительные органы (2970) роды (79) силовики (2799) смерть (9232) врачи (1516)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
не кесарили, чекали поки гроші принесуть. У нас так часто помирають... Але то фігня, ви головне далі топіть за це лайно під назвою "державна безкоштовна медицина"...
показать весь комментарий
10.07.2020 11:10 Ответить
Зелёная нечисть отменила реформу медицины. Теперь врачи=паразиты получают деньги из государственного бюджета за должности, а не за вылеченных пациентов.
показать весь комментарий
10.07.2020 11:12 Ответить
Два года назад это было. В чье правление???
показать весь комментарий
10.07.2020 13:39 Ответить
завжди так було
показать весь комментарий
10.07.2020 13:41 Ответить
Удивлён, что дело дошло до полиции, обычно такое стараются "замять".
показать весь комментарий
10.07.2020 11:15 Ответить
Хах, ну так на хріна вона в лікарню поперлась?!
Треба було до Комаровського звернуться, той би все вилікував і всіх врятував!
Воно недолуге три дні народжувало і хотіло щоб було все нормально!
Врачі не боги, якщо на ладан пацієнт дихає!!!
показать весь комментарий
10.07.2020 12:07 Ответить
Моральний покруч...І само недолуге... Чи ти і є один з 4-х довбнів, які людитну на той світ відправили?
показать весь комментарий
10.07.2020 14:03 Ответить
И здесь то же самое что и с убийствами на дорогах. Фактически убили человека, ребёнок остался без матери, его самого покалечили, причём получили за это зарплаты)))) и за все это "лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет"?!?!???? "Гуманисты", сволочи! А если бы на месте умерших, убитых были вы или ваши близкие???? Дебильная страна с дебильными законами! Жизнь человека ничего не стоит!?!????
показать весь комментарий
10.07.2020 15:22 Ответить
 
 