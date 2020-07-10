Роженица умерла, а здоровью ее ребенка был нанесен непоправимый ущерб: спустя два года четырем врачам на Львовщине сообщили о подозрении

На Львовщине следователи полиции сообщили о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей четырем врачам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает на отдел коммуникации полиции Львовской области.

Как установили правоохранители, вследствие ненадлежащего исполнения врачом-анестезиологом, двумя акушерами-гинекологами и хирургом своих обязанностей, умерла роженица, а здоровью ее новорожденного ребенка был нанесен непоправимый ущерб.

Во время досудебного расследования следователи отдела по расследованию преступлений совершенных против жизни и здоровья человека следственного управления Главного управления Национальной полиции во Львовской области под процессуальным руководством прокуратуры области установили, что в сентябре 2018 в Центральную городскую больницу Борислава поступила беременная 32-летняя жительница города.

Во время родов, которые проходили несколько дней, состояние здоровья роженицы резко ухудшилось, что стало следствием ненадлежащего исполнения врачами своих профессиональных обязанностей. В дальнейшем, через несколько дней после родов, женщина умерла, а здоровью ее новорожденного ребенка был нанесен непоправимый ущерб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Луцке от осложнений COVID-19 умерла роженица: 5 детей остались сиротами, - горсовет

Сотрудникам Центральной городской больницы Борислава - врачу-анестезиологу, двум акушерам-гинекологам и хирургу следователи сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1,2 ст.140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей - лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Досудебное расследование продолжается.