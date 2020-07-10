За сутки в РФ зафиксировали более 6,6 тыс. случаев COVID-19, 174 человека умерли

За все время панемии в России зарегистрировано 713 936 случаев коронавирусной инфекции, 11 017 умерших и 489 068 выписанных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 6 635 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1673 (25,2%) без клинических проявлений. Умерли 174 человека.

Это самый крупный прирост заболевших по стране за последние пять суток. 5 июля в России было 6736 случаев, затем 6,6 тыс., 6,3 тыс. и дважды по 6,5 тыс. Суточная смертность остается на одном уровне третьи сутки.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 713 936 случаев коронавирусной инфекции, 11 017 умерших и 489 068 выписанных (7 752 человека выписаны за последние сутки).

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