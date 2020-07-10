Посольство Китая предупредило о новой смертельной пневмонии в Казахстане: "Смертность гораздо выше, чем от коронавируса"

Китайское посольство предупредило о распространении в Казахстане "новой смертельной пневмонии".

Об этом пишет South China Morning Post, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По словам дипломатов, смертность от этого заболевания "гораздо выше", чем от коронавируса.

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Сейчас Минздрав Казахстана только проводит сравнительные исследования взятых образцов, чтобы понять, принадлежит ли новый вирус к уже установленному типу коронавируса.

Хотя исследования еще продолжаются, посольство КНР уже охарактеризовало недуг как "опасную смертельную пневмонию".

В то же время представители власти Казахстана сообщили лишь о "пневмонии".

По информации местных СМИ, новые вспышки пневмонии наблюдались с середины июня в нескольких провинциях страны. Посольство КНР предупреждает о 500 случаях болезни, 30 больных находились в критическом состоянии.