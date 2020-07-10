Если начнем с майдана, то все пойдет прахом. Надо взять голову в руки и создать новую Конституцию, - Лукашенко

Изменения в стране должны начинаться не с майдана, а с Конституции.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на TYT.by, об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с представителями государственных СМИ.

"Совершенствуя, мы должны начинать с Конституции. Если начнем с майдана, мы перечеркнем свою историю. И толерантность наша, и "памяркоўнасць" - все пойдет прахом. Поэтому мы должны сделать новую Конституцию. Да, прошло много времени, нужны определенные изменения. Правда, вы мне скажете, какие нужны вам изменения", — обратился Лукашенко к присутствующим.

Он также заявил, что "надо взять голову в руки и, создавая новую Конституцию, четко понять, чего мы хотим, какая должна быть страна".

"Я готов на все. Только не потерять суверенитет и независимость. Поэтому вам решать. И все перемены пойдут от Конституции, а не от майдана. И я постараюсь сделать все, чтобы этого майдана не было", - заверил президент Беларуси.

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Лукашенко отметил, что такого давления, как в эти дни, Беларусь не испытывала за все время своего независимого развития. Главной задачей в этих условиях он назвал сохранение независимости.

"Не хочется, чтобы завтра рухнуло все то, что не только я - мы создавали собственными руками, и чтобы кто-то пришел и начал проводить эксперименты", - сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что суверенитет и независимость не продаются.

"Вчера-позавчера в обзоре я прочитал, да и наш друг Венедиктов (главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов. — Ред.) говорит: это вопрос цены, предложите Лукашенко хорошую цену, - отметил Лукашенко. - Слушайте, нет той цены, которую они могут мне заплатить, чтобы я пошел на их условия. Нет той цены! В гробу карманов нет. Сколько бы у тебя миллиардов не было, на том свете тебе никакие миллиарды не нужны будут. Это мои убеждения, принципы, идеология.

Поэтому мне ничего платить не надо. Это не продается. Суверенитет и независимость не продаются! И надо помнить, что деньги как пришли, так и уйдут, - добавил он.