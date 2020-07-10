РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11128 посетителей онлайн
Новости
6 355 64

Если начнем с майдана, то все пойдет прахом. Надо взять голову в руки и создать новую Конституцию, - Лукашенко

Если начнем с майдана, то все пойдет прахом. Надо взять голову в руки и создать новую Конституцию, - Лукашенко

Изменения в стране должны начинаться не с майдана, а с Конституции.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на TYT.by, об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с представителями государственных СМИ.

"Совершенствуя, мы должны начинать с Конституции. Если начнем с майдана, мы перечеркнем свою историю. И толерантность наша, и "памяркоўнасць" - все пойдет прахом. Поэтому мы должны сделать новую Конституцию. Да, прошло много времени, нужны определенные изменения. Правда, вы мне скажете, какие нужны вам изменения", — обратился Лукашенко к присутствующим.

Он также заявил, что "надо взять голову в руки и, создавая новую Конституцию, четко понять, чего мы хотим, какая должна быть страна".

"Я готов на все. Только не потерять суверенитет и независимость. Поэтому вам решать. И все перемены пойдут от Конституции, а не от майдана. И я постараюсь сделать все, чтобы этого майдана не было", - заверил президент Беларуси.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нам завидуют наши братья-россияне, украинцы, ведь мы живем в безопасной стране, - Лукашенко

Лукашенко отметил, что такого давления, как в эти дни, Беларусь не испытывала за все время своего независимого развития. Главной задачей в этих условиях он назвал сохранение независимости.

"Не хочется, чтобы завтра рухнуло все то, что не только я - мы создавали собственными руками, и чтобы кто-то пришел и начал проводить эксперименты", - сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что суверенитет и независимость не продаются.

"Вчера-позавчера в обзоре я прочитал, да и наш друг Венедиктов (главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов. — Ред.) говорит: это вопрос цены, предложите Лукашенко хорошую цену, - отметил Лукашенко. - Слушайте, нет той цены, которую они могут мне заплатить, чтобы я пошел на их условия. Нет той цены! В гробу карманов нет. Сколько бы у тебя миллиардов не было, на том свете тебе никакие миллиарды не нужны будут. Это мои убеждения, принципы, идеология.

Поэтому мне ничего платить не надо. Это не продается. Суверенитет и независимость не продаются! И надо помнить, что деньги как пришли, так и уйдут, - добавил он.

Беларусь (7904) выборы (24744) Лукашенко Александр (3617) майдан (4142)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+15
Правильно бацка-обнулиться,как Путин.
показать весь комментарий
10.07.2020 11:44
+12
Еще один обнулятор
показать весь комментарий
10.07.2020 11:45
+12
А чесні і прозорі вибори не розглядаються?
показать весь комментарий
10.07.2020 11:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
та болото то і є прах.
вже запізно.
показать весь комментарий
10.07.2020 11:42 Ответить
Якщо почнемо з майдану, то все піде прахом. Треба взяти голову в руки і створити нову Конституцію, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 817бацько=совок
показать весь комментарий
10.07.2020 12:34 Ответить
Правильно бацка-обнулиться,как Путин.
показать весь комментарий
10.07.2020 11:44 Ответить
ОбЗЕрілся.
показать весь комментарий
10.07.2020 11:49 Ответить
Он уже давно обнулён... "волей народа".
показать весь комментарий
10.07.2020 11:58 Ответить
Слушай,вчера слышал на одном канал в ютюбе, не знаю чи правда, чи брешут, уж очень дико выглядит...Якобы в Беларуси транслируют записи с избитыми оппозиционерами, которые "искренне раскаиваются" в своих "преступлениях" и т.д. Правда или нет?
показать весь комментарий
10.07.2020 15:40 Ответить
Да не. Там вандалы мазали остановки всякими лозунгами, их нашли и они извинялись на камеру за свои дебильные выходки. Бить их не били, но штрафу(хорошего) прописали.
показать весь комментарий
10.07.2020 17:40 Ответить
"Инфа" от лукашистов не интересует.
показать весь комментарий
10.07.2020 17:48 Ответить
Зато правда, а оппозиционеры наврут(как всегда).
показать весь комментарий
10.07.2020 17:58 Ответить
Еще один обнулятор
показать весь комментарий
10.07.2020 11:45 Ответить
А чесні і прозорі вибори не розглядаються?
показать весь комментарий
10.07.2020 11:45 Ответить
Судя по последним нашим выборам, не всегда честно и прозоро то хорошо.
показать весь комментарий
10.07.2020 11:49 Ответить
"Ніхто не робить вигляд, що демократія є досконалою або в усьому правильною. Насправді, як це було сказано, демократія є найгіршою формою правління, за винятком всіх тих інших форм, які були випробувані у той чи інший час; але в нашій країні є поширене переконання, що правити повинен народ, правити безперервно, і що громадська думка, виражена усіма конституційними засобами, повинна формувати, спрямовувати і контролювати дії міністрів, які є його слугами, а не володарями. З промови у Палаті Громад 11 листопада 1947 року"
показать весь комментарий
10.07.2020 12:02 Ответить
Приємно говорити про демократію, коли ти на острові чи скажемо високо в горах, де до тебе фіг хто добереться, або принаймі легко підняти ціну окупації до неприйнятної.

Але що говорити про країни, де саме їх існування напряму залежить від здатності швидко прореагувати чи відмобілізуватись.
На-жаль тут демократія не є найкращим рішенням. І є багато прикладів, коли квазі демократичні великі держави з серйозним ресурсом в чисту програвали маленьким добре організованим арміям під лідерством якогось тирана.
показать весь комментарий
10.07.2020 14:36 Ответить
Демократия - не лучшая форма правления. Но лучшей, за демократия я не знаю. (с). Уинстон Черчилль.

Украина уже выше на ступень, чем другие страны экс совка(кроме стран Балтии). Своей борьбой и кровью - мы добились демократических перемен и регулярной сменяемости власти. Но мы все еще на несколько ступеней ниже, стран Балтии или стран Восточной Европы, из бывшего концлагеря, где уже полноценно сформировано гражданское общество. А абсолютно большинство граждан, считают себя патриотами( не националистами, не фашистами, а именно патриотами), ассоциирующими себя и своих детей с жизнью в этой стране. Нужно время. Чудес не бывает. И перешагнуть сразу через несколько ступеней - не получится. И Беларуси, с вероятностью в 90-95% придется повторить наш путь: борьба с россией за свою независимость, ошибки в выборе президента, выбор демократа и патриота с последующим откатом назад. Но это будет не в этом году. Пока белорусы, и общество не готовы отстаивать свои права, и бороться за них.
показать весь комментарий
10.07.2020 12:45 Ответить
у тебя уже было на 73%

выборы - признание собственной недееспособности
показать весь комментарий
10.07.2020 15:58 Ответить
А может начать с того чтоб раздавить одного усатого таракана? Когда то помогало.
показать весь комментарий
10.07.2020 11:46 Ответить
а кто взамен придет?
Бабарико из московского Газпрома, который главный оппозиционер?
и че будет после?
показать весь комментарий
10.07.2020 11:57 Ответить
про "взамен" им надо было думать раньше.
А когда один упырь сидит в кресле дадцать лет то "после него" всегда будет херово.
показать весь комментарий
10.07.2020 12:03 Ответить
ну да - патовая ситуация
любой шаг хреновый..
смотрел их блогера (не помню имя) - он и говорил - "Что будет после нам похер, главное что бы Лука ушел"
Но похер может быть больно и закончится белорусским федеральным округом, со всеми ништяками потом....
показать весь комментарий
10.07.2020 12:07 Ответить
Всего 26 лет, как Президент! Не успел человек, провести реформы. Дайте ему время, изверги.
показать весь комментарий
10.07.2020 12:29 Ответить
ок, раздави себя
показать весь комментарий
10.07.2020 15:58 Ответить
Хорошо излагает, учитесь, Киса! (С)
показать весь комментарий
10.07.2020 11:47 Ответить
А старая конституция уже кончилась? Испортилась за 26 лет правления Лукашенко?
показать весь комментарий
10.07.2020 11:48 Ответить
кажись уже раза два меняли. аккурат перед выборами.ну Бог троицу любит.
показать весь комментарий
10.07.2020 13:11 Ответить
Поламалась)))
показать весь комментарий
10.07.2020 13:50 Ответить
страну пытаются майданить из-за сопротивления глобалистам, Батька тушит их потуги соросятские в зародыше
показать весь комментарий
10.07.2020 16:00 Ответить
а что глобалисты хотят от Беларуси?
показать весь комментарий
10.07.2020 16:13 Ответить
Не надо брать голову в руки. Тем более, что руки вполне могут оказаться не твоими. Надо просто думать. (не "думать...", и уж тем более не "думай...те"). Тут критически важно не перепутать.
показать весь комментарий
10.07.2020 11:48 Ответить
Еще один обнулятор.
показать весь комментарий
10.07.2020 11:51 Ответить
Пшёл вон!Вот единственные добрые слова, которых ты заслуживаешь.
показать весь комментарий
10.07.2020 11:54 Ответить
Правильно, Бацька. Якщо починати з Майдану, то в руки треба брати ноги - Віктор Фьодорович в курсі.
показать весь комментарий
10.07.2020 11:55 Ответить
Вообще-то говорят "надо взять себя в руки" . А взять "голову в руки" это совсем из другой оперы
Якщо почнемо з майдану, то все піде прахом. Треба взяти голову в руки і створити нову Конституцію, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 756
показать весь комментарий
10.07.2020 11:59 Ответить
Совсем Лукашенко плох стал, уже методички зеботов начал цитировать...
показать весь комментарий
10.07.2020 12:00 Ответить
И в этот бред люди верят
показать весь комментарий
10.07.2020 12:02 Ответить
Зєлоруссы...
показать весь комментарий
10.07.2020 12:05 Ответить
тю. нихера Лука не понимает. не то, шо наши - "тут можно прибарахлиться. внукам хватит."
а их у луки уже ого-го сколько!
показать весь комментарий
10.07.2020 12:05 Ответить
шатается трон потихоньку...
показать весь комментарий
10.07.2020 12:08 Ответить
у вас там шо, башня на кремле поехала? был жеж госдеп виноват с печеньками своими.
показать весь комментарий
10.07.2020 12:15 Ответить
А вы не знали? Пречем давным давно.
показать весь комментарий
10.07.2020 12:17 Ответить
Ніт, не госдеп.
По последним данным тактику организовував Сорос, а стратегию - Ротшильд.
Чи Рокфеллер, я их путаю.
показать весь комментарий
10.07.2020 12:44 Ответить
Если начнём с Майдана - то надо будет брать ноги в руки. Так он подумал
показать весь комментарий
10.07.2020 12:12 Ответить
Чем быстрее бацька пойдет прахом, тем быстрее Беларусь восстанет из пепла!
показать весь комментарий
10.07.2020 12:15 Ответить
+1. Закони РБ щодо туристів, то печерний час. Стати на тимчасовий облік, Карл!!!
показать весь комментарий
10.07.2020 12:25 Ответить
Тем быстрее Беларусь введет коммунальные евротарифы и уничтожит свою промышленность. Помимо автомобилей в Беларуси выпускают стиральные машины, телевизоры и другую бытовую технику. Где все это делают в Украине? Пусть даже это сборка, но в Украине и этого нет.
показать весь комментарий
10.07.2020 13:21 Ответить
В Европе коммунальные тарифы в среднем 10-15% от зарплаты. И каким боком тут Украина к белорусским стиралкам и холодильникам? Абы шо перднуть на форуме. Да, ватник?
показать весь комментарий
10.07.2020 13:55 Ответить
Люксембург не виробляє телевізори, висновок - білоруси живуть краще за люксембуржців.Сувора ягільна логика.
показать весь комментарий
10.07.2020 14:00 Ответить
Неправильно все это.
Бульбаши тоже должны попробовать, чем пахнет ослобородько или януковощ, иначе будет несправедливо по отношению к рагулям.
показать весь комментарий
10.07.2020 12:23 Ответить
Таракан: "Если начнем с майдана, мы перечеркнем свою историю" - после захвата власти колхозником, история белоруси остановилась на мертвой точке и население осталось в ссср, где и теперь, резервация для совков, и многие совки в Украине завидовали белорусам и ностальгировали за вчерашним днем, а сейчас белорусы самостоятельно имеют шанс написать свою, белорускую историю, и если не воспользуются во имя своих детей и внуков отдать свой долг, тогда эта нация исчезнет с карты мира.
показать весь комментарий
10.07.2020 12:23 Ответить
Судя по всему - не готовы, пока, белорусы, писать свою историю. Так что, останется Лукашенко еще на 5 лет.
показать весь комментарий
10.07.2020 12:27 Ответить
30 лет почти прошло, а он что-то начинать собирается. мудак комуняцкий
показать весь комментарий
10.07.2020 12:30 Ответить
Если он так печется о стране, почему тогда спокойно не уйдет чтоб майдана не было?
показать весь комментарий
10.07.2020 12:50 Ответить
В белоруси как и в Китае майдана не будет - там крепкая власть.
показать весь комментарий
10.07.2020 13:23 Ответить
В Китаї Майдани по декілька разів на сторіччя, той же Мао прийщов до влади на хвилі Майдану. Вивчить хоч підручник для 5 класу.
показать весь комментарий
10.07.2020 14:05 Ответить
Якщо почнемо з майдану, то все піде прахом. Треба взяти голову в руки і створити нову Конституцію, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 4075
показать весь комментарий
10.07.2020 12:55 Ответить
Усатый поц всего лишь следует примеру "старшего товарища"из засрашки. Пока вперёд ногами не вынесут-не угомонится.
показать весь комментарий
10.07.2020 12:57 Ответить
Страх у него панический перед тем, что его, колхозного фюрера, моментально после избрания другого, уже на следующий день к ответственности привлекут за тот беспредел, который он творил.
показать весь комментарий
10.07.2020 13:13 Ответить
Лука просто перед этим звонил Вите Януковощу,ну а тот уже сказал,что мол Шура,не вздумай...мне в Ростове одному места мало,кроме того за аренду жилья плачу столько,сколько бабла у ***** не брал,а ты тоже не белый и не пушистый.Так что,давай Шурик,выкручивайся как сможешь,но мне такие соседи и нахер не надо.
А ещё лучше Шура...беги,блин....беги в Венесуэлу,там единственное место где тебя устроят.А скоро мол и мы с Путиным подтянемся.)))
показать весь комментарий
10.07.2020 14:00 Ответить
Лукашенко заявил о том, что Белоруссия может выйти из ЕАЭС. Пока это угроза, никаких практических шагов в данном направлении нет, а потому все можно списывать на предвыборную и весьма непростую ситуацию в Белоруссии. Риски для Лукашенко крайне велики.

Тем не менее, угроза из разряда тех, которыми не бросаются. Очевидно, что в Москве воспримут ее болезненно. Особенно в свете задержания в Белоруссии сразу четырех сотрудников ГРУ, причем это явно не фейк, так как в МИД вызван белорусский посол для вручения ноты по этому поводу.

ЕАЭС, безусловно, труп. Его периодически гальванизируют и подбадривают припарками, но как стратегический проект это уже покойник. Причем таковым он стал после 14 года, когда из него однозначно ушла Украина. ЕАЭС имел шанс на статус субрегионального рынка только при участии в нем Украины - 40 миллионов ее потребителей (пусть даже 35 с учетом массового исхода ее населения) больше, чем суммарно во всех остальных членах ЕАЭС за исключением России. Без Украины рынок ёмкостью менее 200 миллионов не самых платежеспособных потребителей - это вообще ни о чем. Он с трудом мог вытянуть разве что уровень Третьего технологического уклада - то есть, дореволюционный девятнадцатого века. В нынешних условиях легче не тратить время на эту пустышку, но соображения престижа вынуждают имитировать хоть какую-то жизнедеятельность этого зомби.
показать весь комментарий
10.07.2020 14:06 Ответить
БаЦкА хоче обнулитись як *****
показать весь комментарий
10.07.2020 14:42 Ответить
Я готов на все. Только не потерять ВЛАСТЬ!

(Сашка 3%)
показать весь комментарий
10.07.2020 15:18 Ответить
Конституцию должен написать вооруженный народ кровью узурпаторов и вороватых чинуш!
показать весь комментарий
10.07.2020 17:05 Ответить
Такий лідер не боїться нічого. Дружба з Путлером дала тріщину після 2014-го року, коли Росія напала на Донбас, відтоді Лука став віддалятися. Вибори в Україні 2019-го були ще одним прикладом для бацька, щоб боротися до останнього за країну, не віддавати її ворогу. Це вже проходили, коли Москва за неслухняність усунула Кучму, потім Порошенка, виливаючи на них ріки несусвітнього лайна і брехні, з допомогою очманілого народу. Тепер взялася за Білорусь.
показать весь комментарий
16.11.2020 12:32 Ответить
 
 