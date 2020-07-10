Если начнем с майдана, то все пойдет прахом. Надо взять голову в руки и создать новую Конституцию, - Лукашенко
Изменения в стране должны начинаться не с майдана, а с Конституции.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на TYT.by, об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с представителями государственных СМИ.
"Совершенствуя, мы должны начинать с Конституции. Если начнем с майдана, мы перечеркнем свою историю. И толерантность наша, и "памяркоўнасць" - все пойдет прахом. Поэтому мы должны сделать новую Конституцию. Да, прошло много времени, нужны определенные изменения. Правда, вы мне скажете, какие нужны вам изменения", — обратился Лукашенко к присутствующим.
Он также заявил, что "надо взять голову в руки и, создавая новую Конституцию, четко понять, чего мы хотим, какая должна быть страна".
"Я готов на все. Только не потерять суверенитет и независимость. Поэтому вам решать. И все перемены пойдут от Конституции, а не от майдана. И я постараюсь сделать все, чтобы этого майдана не было", - заверил президент Беларуси.
Лукашенко отметил, что такого давления, как в эти дни, Беларусь не испытывала за все время своего независимого развития. Главной задачей в этих условиях он назвал сохранение независимости.
"Не хочется, чтобы завтра рухнуло все то, что не только я - мы создавали собственными руками, и чтобы кто-то пришел и начал проводить эксперименты", - сказал Лукашенко.
Он подчеркнул, что суверенитет и независимость не продаются.
"Вчера-позавчера в обзоре я прочитал, да и наш друг Венедиктов (главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов. — Ред.) говорит: это вопрос цены, предложите Лукашенко хорошую цену, - отметил Лукашенко. - Слушайте, нет той цены, которую они могут мне заплатить, чтобы я пошел на их условия. Нет той цены! В гробу карманов нет. Сколько бы у тебя миллиардов не было, на том свете тебе никакие миллиарды не нужны будут. Это мои убеждения, принципы, идеология.
Поэтому мне ничего платить не надо. Это не продается. Суверенитет и независимость не продаются! И надо помнить, что деньги как пришли, так и уйдут, - добавил он.
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вже запізно.
Але що говорити про країни, де саме їх існування напряму залежить від здатності швидко прореагувати чи відмобілізуватись.
На-жаль тут демократія не є найкращим рішенням. І є багато прикладів, коли квазі демократичні великі держави з серйозним ресурсом в чисту програвали маленьким добре організованим арміям під лідерством якогось тирана.
Украина уже выше на ступень, чем другие страны экс совка(кроме стран Балтии). Своей борьбой и кровью - мы добились демократических перемен и регулярной сменяемости власти. Но мы все еще на несколько ступеней ниже, стран Балтии или стран Восточной Европы, из бывшего концлагеря, где уже полноценно сформировано гражданское общество. А абсолютно большинство граждан, считают себя патриотами( не националистами, не фашистами, а именно патриотами), ассоциирующими себя и своих детей с жизнью в этой стране. Нужно время. Чудес не бывает. И перешагнуть сразу через несколько ступеней - не получится. И Беларуси, с вероятностью в 90-95% придется повторить наш путь: борьба с россией за свою независимость, ошибки в выборе президента, выбор демократа и патриота с последующим откатом назад. Но это будет не в этом году. Пока белорусы, и общество не готовы отстаивать свои права, и бороться за них.
выборы - признание собственной недееспособности
Бабарико из московского Газпрома, который главный оппозиционер?
и че будет после?
А когда один упырь сидит в кресле дадцать лет то "после него" всегда будет херово.
любой шаг хреновый..
смотрел их блогера (не помню имя) - он и говорил - "Что будет после нам похер, главное что бы Лука ушел"
Но похер может быть больно и закончится белорусским федеральным округом, со всеми ништяками потом....
а их у луки уже ого-го сколько!
По последним данным тактику организовував Сорос, а стратегию - Ротшильд.
Чи Рокфеллер, я их путаю.
Бульбаши тоже должны попробовать, чем пахнет ослобородько или януковощ, иначе будет несправедливо по отношению к рагулям.
А ещё лучше Шура...беги,блин....беги в Венесуэлу,там единственное место где тебя устроят.А скоро мол и мы с Путиным подтянемся.)))
Тем не менее, угроза из разряда тех, которыми не бросаются. Очевидно, что в Москве воспримут ее болезненно. Особенно в свете задержания в Белоруссии сразу четырех сотрудников ГРУ, причем это явно не фейк, так как в МИД вызван белорусский посол для вручения ноты по этому поводу.
ЕАЭС, безусловно, труп. Его периодически гальванизируют и подбадривают припарками, но как стратегический проект это уже покойник. Причем таковым он стал после 14 года, когда из него однозначно ушла Украина. ЕАЭС имел шанс на статус субрегионального рынка только при участии в нем Украины - 40 миллионов ее потребителей (пусть даже 35 с учетом массового исхода ее населения) больше, чем суммарно во всех остальных членах ЕАЭС за исключением России. Без Украины рынок ёмкостью менее 200 миллионов не самых платежеспособных потребителей - это вообще ни о чем. Он с трудом мог вытянуть разве что уровень Третьего технологического уклада - то есть, дореволюционный девятнадцатого века. В нынешних условиях легче не тратить время на эту пустышку, но соображения престижа вынуждают имитировать хоть какую-то жизнедеятельность этого зомби.
(Сашка 3%)