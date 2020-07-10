В течение трех последних недель количество безработных в Украине остается на стабильном уровне, - министр экономики Петрашко
Через центры занятости в июне удалось трудоустроить на треть больше человек (54 000), чем в мае текущего года. Всего с начала карантина эта цифра составляет 174 тысячи человек.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, об этом заявил министр Игорь Петрашко.
"Программа по частичной безработице действительно работает. Есть уже более 300 тыс. рабочих мест, которые удалось сохранить благодаря этой правительственной инициативе. Программа действует по всей Украине и охватывает практически все сектора. Среди участников, которые уже воспользовались поддержкой - представители легкой промышленности, пищевой промышленности, транспортной отрасли, туризма, ресторанного бизнеса и многих других", - отметил глава ведомства.
В пятерке лидеров по количеству поданных заявок от предпринимателей Львовская, Харьковская, Донецкая, Сумская, Черниговская область.
Кроме того, через центры занятости в июне удалось трудоустроить на треть больше человек (54 000), чем в мае текущего года. Всего с начала карантина эта цифра составляет 174 тысячи человек.
"На сегодняшний день есть хорошая новость. Где-то 3 последние недели количество безработных остается на стабильном уровне. Мы надеемся, как минимум, что цифра не будет увеличиваться, а наоборот будет сокращаться", - подытожил Петрашко.
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До речі: а чого не наводяться офіційні цифри безробіття? Щоб не можна було їх порівняти з ЄСовськими, а також з минулорічними в Україні? Рахунок буде не ту користь, і буде розгромним?
Так виходить, не інакше...
В Україні спостерігається критична ситуація з рівнем безробіття
6 Липня 2020р.
Проблема з безробіттям в Україні посилюється. За офіційними даними, щодня на облік у Державній службі зайнятості стають близько 3 тисяч українців, що втратили роботу. Про це повідомляє телеканал "Україна". При цьому Україна не вживає жодних заходів для підтримки роботодавців. Більше того, у ряді галузей економіки труднощі для збереження трудових колективів підприємствам держава створювала ще до початку коронавірусної кризи.
Для будь-якої держави вигідно підтримувати роботодавців, аби втримати економіку від падіння. Таку думку у сюжеті висловив Василь Воскобойник, президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування. "Аби створити нове робоче місце, потрібно в Європі викласти від 50 до 150 тисяч євро. І тому державі вигідніше підтримувати дешевими кредитами. Робити все, аби економіка могла якомога швидше одужати", - зазначив Воскобойник.
За час карантину, зумовленого пандемією коронавірусу, у світі стрімко зросло безробіття. Тільки у США за час карантину рівень безробіття сягнув 15%: роботу втратили близько 40 мільйонів людей. Схожа ситуація - і в Європейському Союзі. При цьому, така ситуація спостерігається у державах, які надають бізнесу суттєву підтримку і максимально сприяють роботодавцям у збереженні робочих місць.
Джерело: https://24tv.ua/********-sposterigayetsya-kritichna-situatsiya-novini-********_n1372887 24-й канал (улюблений канал слуг уродів, зокрема, Верещук)