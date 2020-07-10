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Новости
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В течение трех последних недель количество безработных в Украине остается на стабильном уровне, - министр экономики Петрашко

В течение трех последних недель количество безработных в Украине остается на стабильном уровне, - министр экономики Петрашко

Через центры занятости в июне удалось трудоустроить на треть больше человек (54 000), чем в мае текущего года. Всего с начала карантина эта цифра составляет 174 тысячи человек.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, об этом заявил министр Игорь Петрашко.

"Программа по частичной безработице действительно работает. Есть уже более 300 тыс. рабочих мест, которые удалось сохранить благодаря этой правительственной инициативе. Программа действует по всей Украине и охватывает практически все сектора. Среди участников, которые уже воспользовались поддержкой - представители легкой промышленности, пищевой промышленности, транспортной отрасли, туризма, ресторанного бизнеса и многих других", - отметил глава ведомства.

В пятерке лидеров по количеству поданных заявок от предпринимателей Львовская, Харьковская, Донецкая, Сумская, Черниговская область.

Кроме того, через центры занятости в июне удалось трудоустроить на треть больше человек (54 000), чем в мае текущего года. Всего с начала карантина эта цифра составляет 174 тысячи человек.

"На сегодняшний день есть хорошая новость. Где-то 3 последние недели количество безработных остается на стабильном уровне. Мы надеемся, как минимум, что цифра не будет увеличиваться, а наоборот будет сокращаться", - подытожил Петрашко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правительство намерено закупать гречку в резерв, - министр экономики Петрашко

Автор: 

безработица (451) Петрашко Игорь (84) Министерство развития экономики (77)


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Топ комментарии
+2
При тому, що на плантаціях Західної Європи дозріває і перезріває урожай - кількість зареєстрованих безробітних в Україні не зменшується... розкажіть 73/43%зебілам про такі досягнення...

До речі: а чого не наводяться офіційні цифри безробіття? Щоб не можна було їх порівняти з ЄСовськими, а також з минулорічними в Україні? Рахунок буде не ту користь, і буде розгромним?
Так виходить, не інакше...
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10.07.2020 12:00
+1
ты еще $4000 и "нарушу - сам уйду" вспомни!
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10.07.2020 11:47
+1
Я вибачаюсь, але що таке "частичная безработица"??? Це щось на кшталт "трішки (чи "не зовсім") вагітна" чи як?
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10.07.2020 12:05
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А 500 000 нових робочих місць...?
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10.07.2020 11:44 Ответить
ты еще $4000 и "нарушу - сам уйду" вспомни!
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10.07.2020 11:47 Ответить
Тут вже нові перли.
В течение трех последних недель количество безработных в Украине остается на стабильном уровне, - министр экономики Петрашко - Цензор.НЕТ 5674
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10.07.2020 11:50 Ответить
А собор во Франции в каком году сгорел ?
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10.07.2020 20:15 Ответить
А за последние 10 дней - даже снижение, да?
(на секундочку забудем, что статистика минимум по месяцам считается)
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10.07.2020 11:46 Ответить
В течение трех последних недель количество безработных в Украине остается на стабильном уровне, - министр экономики Петрашко - Цензор.НЕТ 3840
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10.07.2020 11:46 Ответить
ура, товарищи, это стабильность, власти брешут и воруют, олигархи грабят народ, народ на паперти...
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10.07.2020 11:53 Ответить
При тому, що на плантаціях Західної Європи дозріває і перезріває урожай - кількість зареєстрованих безробітних в Україні не зменшується... розкажіть 73/43%зебілам про такі досягнення...

До речі: а чого не наводяться офіційні цифри безробіття? Щоб не можна було їх порівняти з ЄСовськими, а також з минулорічними в Україні? Рахунок буде не ту користь, і буде розгромним?
Так виходить, не інакше...
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10.07.2020 12:00 Ответить
Я вибачаюсь, але що таке "частичная безработица"??? Це щось на кшталт "трішки (чи "не зовсім") вагітна" чи як?
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10.07.2020 12:05 Ответить
Прям медицинские сводки)
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10.07.2020 12:16 Ответить
загалом сьогодні безробітних в Україні не менше 2,5-2,8 млн. громадян. "За оцінками Торгово-промислової палати України, рівень безробіття сьогодні складає 13,7-15,4%. Це найвищий показник за останній 15 років", - зазначив президент Торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков.
В Україні спостерігається критична ситуація з рівнем безробіття

6 Липня 2020р.

Проблема з безробіттям в Україні посилюється. За офіційними даними, щодня на облік у Державній службі зайнятості стають близько 3 тисяч українців, що втратили роботу. Про це повідомляє телеканал "Україна". При цьому Україна не вживає жодних заходів для підтримки роботодавців. Більше того, у ряді галузей економіки труднощі для збереження трудових колективів підприємствам держава створювала ще до початку коронавірусної кризи.
Для будь-якої держави вигідно підтримувати роботодавців, аби втримати економіку від падіння. Таку думку у сюжеті висловив Василь Воскобойник, президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування. "Аби створити нове робоче місце, потрібно в Європі викласти від 50 до 150 тисяч євро. І тому державі вигідніше підтримувати дешевими кредитами. Робити все, аби економіка могла якомога швидше одужати", - зазначив Воскобойник.
За час карантину, зумовленого пандемією коронавірусу, у світі стрімко зросло безробіття. Тільки у США за час карантину рівень безробіття сягнув 15%: роботу втратили близько 40 мільйонів людей. Схожа ситуація - і в Європейському Союзі. При цьому, така ситуація спостерігається у державах, які надають бізнесу суттєву підтримку і максимально сприяють роботодавцям у збереженні робочих місць.
Джерело: https://24tv.ua/********-sposterigayetsya-kritichna-situatsiya-novini-********_n1372887 24-й канал (улюблений канал слуг уродів, зокрема, Верещук)
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10.07.2020 12:25 Ответить
Це перемога, чи вона ще попереду?
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10.07.2020 12:50 Ответить
 
 