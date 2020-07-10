Ущерб от лесных пожаров весной на Житомирщине оценили в более чем миллиард гривен

Начальник Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Виктор Сахнюк оценил ущерб от масштабных лесных пожаров на Житомирщине весной в более чем миллиард гривен.

Об этом сообщил Сахнюк изданию "Укринформ", передает Цензор.НЕТ.

"Сумма ущерба более 1 млрд грн. Мы сначала сосредоточили внимание на том, чтобы забрать качественную древесину, она реализуется и эти средства привлекаются на необходимые лесохозяйственные мероприятия. Мы аккумулируем деньги на то, чтобы осенью и весной продолжить работу", - отметил Сахнюк.

По его словам, весенние пожары охватили 43 тыс. 200 га территории, на 32 га восстановили лесные культуры и на 132 га провели реконструкцию.

Сахнюк добавил, что для полной ликвидации последствий стихии понадобится 2 года. На площадях, пострадавших от пожаров, сейчас работает 156 лесозаготовительных бригад, но их не хватает.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Полиция оценивает объем убытков, причиненных лесным пожаром на Луганщине, - Аваков. ФОТОрепортаж