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Новости Пожары в Украине
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Ущерб от лесных пожаров весной на Житомирщине оценили в более чем миллиард гривен

Ущерб от лесных пожаров весной на Житомирщине оценили в более чем миллиард гривен

Начальник Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Виктор Сахнюк оценил ущерб от масштабных лесных пожаров на Житомирщине весной в более чем миллиард гривен.

Об этом сообщил Сахнюк изданию "Укринформ", передает Цензор.НЕТ.

"Сумма ущерба более 1 млрд грн. Мы сначала сосредоточили внимание на том, чтобы забрать качественную древесину, она реализуется и эти средства привлекаются на необходимые лесохозяйственные мероприятия. Мы аккумулируем деньги на то, чтобы осенью и весной продолжить работу", - отметил Сахнюк.

По его словам, весенние пожары охватили 43 тыс. 200 га территории, на 32 га восстановили лесные культуры и на 132 га провели реконструкцию.

Сахнюк добавил, что для полной ликвидации последствий стихии понадобится 2 года. На площадях, пострадавших от пожаров, сейчас работает 156 лесозаготовительных бригад, но их не хватает.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Полиция оценивает объем убытков, причиненных лесным пожаром на Луганщине, - Аваков. ФОТОрепортаж

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пожар (5961) Житомирская область (1399)


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ціни якісь заоблачні!!! раніше мільйони гр., потім все вище і вище!!! Там у тих лісничих добрі буХалтера!!!
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10.07.2020 12:07 Ответить
Кому збитки, а бобру хатка. Палять щоб вирізати.
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10.07.2020 12:14 Ответить
Пожар все спише, корпорація лісників-злодіїв, що нажилися на злочинних вирубках, може полегшено зітхнути і спати спокійно. Недокраїна, недолюди.
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10.07.2020 13:48 Ответить
А на Луганщині поліція буде визначати збитки, вони більш кваліфіковані ніж спеціалісти лісового і мисливського господарства.
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10.07.2020 13:58 Ответить
головний по району лісник та головний рибнагляд - перші браконьєри в районі.
хто їх поставив на ці посади?
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10.07.2020 15:14 Ответить
 
 