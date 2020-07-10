Нацбанк отлично делает свое дело, банковский сектор Украины в хорошей форме, - представитель МВФ Люнгман

Национальный банк отлично делает свое дело и эффективно выполняет свои задачи, как определено в Конституции и законе о НБУ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "LIGA.net" заявил официальный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

"По всем критериям, Национальный банк отлично делает свое дело и эффективно выполняет свои задачи, как определено в Конституции и законе о НБУ. Сейчас инфляция низкая, международные резервы высокие, а банковский сектор в хорошей форме", - сказал он.

Люнгман отметил, что это создало предпосылки для устойчивого экономического роста, поскольку прежде, чем делать долгосрочные инвестиции, инвесторы хотят быть уверены в макроэкономической стабильности.

"Вместе с тем, инвесторы также должны быть уверены в защищенности своих прав собственности, эффективном и равном отношении к бизнесу со стороны органов власти, справедливости и безкоррупционности судов", - подчеркнул представитель МВФ.

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Люнгман отметил, что долгосрочный рост требует развитой транспортной инфраструктуры, хорошо образованной рабочей силы и хороших условий жизни.

"Вот почему структурные реформы настолько важны в Украине. Но внедрение этих реформ является обязанностью исполнительной и законодательной ветвей власти", - подчеркнул Люнгман.

По его словам, несмотря на то, что за последние пять лет было сделано немало по реформированию экономики, и за последний год был принят ряд важных законов, многое еще только предстоит сделать.

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