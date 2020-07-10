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Новости Коронавирус и карантин
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Минздрав обновил перечень стран "красной зоны" по коронавирусу: в список добавили Болгарию

Минздрав обновил перечень стран

Министерство здравоохранения обновило список стран "красной зоны". В частности, в список попала Болгария.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, передает Цензор.НЕТ.

Всего в списке "красной зоны" находится 61 страна. Среди них США, Армения, Бельгия, Израиль, Молдова, Россия, Беларусь, ОАЭ, Черногория, Казахстан, Франция, Босния и Герцеговина, Азербайджан, Канада, Украина, Египет, Албания, Болгария, Чехия и другие.

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В список "зеленой зоны" попали Румыния, Сербия, Польша, Хорватия, Италия, Греция, Турция, Нидерланды, Кипр, Швейцария, Узбекистан, Австрия, Словения, Венгрия, Норвегия, Германия, Словакия, Эстония, Грузия, Латвия и другие.

Отметим, при въезде из страны "красной зоны" необходимо будет пройти обязательную двухнедельную самоизоляцию. Для стран "зеленой зоны" такое правило не действует.

Минздрав обновил перечень стран красной зоны по коронавирусу: в список добавили Болгарию 01
Минздрав обновил перечень стран красной зоны по коронавирусу: в список добавили Болгарию 02
Минздрав обновил перечень стран красной зоны по коронавирусу: в список добавили Болгарию 03
Минздрав обновил перечень стран красной зоны по коронавирусу: в список добавили Болгарию 04
Минздрав обновил перечень стран красной зоны по коронавирусу: в список добавили Болгарию 05
Минздрав обновил перечень стран красной зоны по коронавирусу: в список добавили Болгарию 06
Минздрав обновил перечень стран красной зоны по коронавирусу: в список добавили Болгарию 07
Минздрав обновил перечень стран красной зоны по коронавирусу: в список добавили Болгарию 08
Минздрав обновил перечень стран красной зоны по коронавирусу: в список добавили Болгарию 09

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Минздрав обновил перечень стран "красной зоны" по коронавирусу: в список добавили Болгарию - Цензор.НЕТ 3509
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10.07.2020 12:00 Ответить
Кляті зебіли! В ЄС рахують хворих за останні два тижні, а ці ідіоти за весь період. Скоро вони всі країни внесуть до червоної зони!
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10.07.2020 13:46 Ответить
дивний перелік якийсь. Є країни в яких один випадок інфікування !!)), Чи то просто "недообслідувані"?? ))
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14.07.2020 12:25 Ответить
 
 