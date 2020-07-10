В случае улучшения эпидситуации "Укрзализныця" готова уже в августе восстановить полноценное пассажирское сообщение

На сегодняшний день "Укрзализныця" уже возобновила движение трети поездов дальнего следования и пригородных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

"Сейчас в Украине карантин продлен до 31 июля. Надеемся, что в августе количество заболеваний короновирусом пойдет на спад, и мы сможем полноценно восстановить железнодорожное сообщение со всеми регионами уже в августе", - отметил и.о. главы компании Иван Юрик.

Он также добавил, что сейчас на станцию "Львов" курсирует 17 поездов дальнего следования и 10 пригородных, при этом, в них действуют ограничения по количеству размещения пассажиров в вагонах: два пассажира в купе и СВ, в плацкартных - в шахматном порядке.

"Но даже с этими ограничениями заполняемость поездов составляет около 90%. В случае увеличения спроса мы будем увеличивать количество поездов", - отметил Юрик.

Кроме того, железнодорожники рассмотрят целесообразность установки на Львовском железнодорожном вокзале современных инфракрасных систем скрининга температуры.

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