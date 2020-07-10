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Новости Коронавирус и карантин
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За последние 4 недели в Киеве заболели 183 ребенка. В основном вирус подхватывают дети в возрасте от 5 до 14 лет, - Кличко

За последние 4 недели в Киеве заболели 183 ребенка. В основном вирус подхватывают дети в возрасте от 5 до 14 лет, - Кличко

Коронавирусом в столице болеет много детей. Только за последние 4 недели заболели 183 ребенка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"Отмечу, что в столице болеет много детей. Всего за весь период заболели 464 ребенка. 183 из них - только за последние 4 недели. В больницах сегодня находится 21 маленький пациент. Болеют в Киеве и младенцы, и дети. Младшему из инфицированных жителей столицы на момент выявления болезни было всего несколько дней. Больше всего болеют дети в возрасте от 5 до 14 лет", - сообщил Кличко.

По словам мэра, основной причиной такого большого количества больных детей, специалисты называют халатность родителей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Киеве 118 случаев COVID-19, среди инфицированных - четверо медиков, - Кличко

"Поэтому, будьте внимательны к здоровью своих детей. Объясняйте и контролируйте соблюдение ими элементарных правил. Будьте осторожны и сами - не водите и не отпускайте детей в крупные компании и места, где есть риск заразиться. Здоровье ваших детей - это, прежде всего, ваша ответственность", - отметил Кличко.

карантин (16729) Киев (25593) Кличко Виталий (4647) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
За останні 4 тижні в Києві захворіли 183 дитини. Переважно вірус підхоплюють діти віком від 5 до 14 років, - Кличко - Цензор.НЕТ 8121
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10.07.2020 12:23
+1
Это ещё школы нет.
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10.07.2020 12:16
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Это ещё школы нет.
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10.07.2020 12:16 Ответить
За останні 4 тижні в Києві захворіли 183 дитини. Переважно вірус підхоплюють діти віком від 5 до 14 років, - Кличко - Цензор.НЕТ 8121
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10.07.2020 12:23 Ответить
можу ще раз наголосити, в мене до Зеленого ніяких претензій не існує - воно таке народилося.
А 73% - то є БИДЛО!
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10.07.2020 12:25 Ответить
часть быдло, часть глухие дурни...
есть нюансы..
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10.07.2020 12:27 Ответить
Абсолютно согласен, что президент поступил как жулик, позор ему за это и анафема. Но какое это имеет отношение к больным детям?
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10.07.2020 12:59 Ответить
прямое - эти дачи он обещал отдать детям для оздоровления...
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10.07.2020 13:08 Ответить
Детям, больным короновирусом?
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10.07.2020 13:14 Ответить
Поддерживаю Вас на 100 %, но, мне кажется, нужно бить в конкретную точку, не забалтывая проблему. А тему о лживости предвыборных обещаний ЗЕ нужно серьезно подымать.
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10.07.2020 13:20 Ответить
"Подхватывают", слово то какое нашел. Может, город, управляемый тобой и здравоохранением, управляемое Степановым, заражают этих детей?
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10.07.2020 12:53 Ответить
Правила, исключающие возможность заражения детей, нужно не только прописать, но и требовать их выполнения. Даже недобросовестными родителями, а не перекладывать на них свою ответственность.
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10.07.2020 12:56 Ответить
 
 