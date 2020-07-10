За последние 4 недели в Киеве заболели 183 ребенка. В основном вирус подхватывают дети в возрасте от 5 до 14 лет, - Кличко

Коронавирусом в столице болеет много детей. Только за последние 4 недели заболели 183 ребенка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"Отмечу, что в столице болеет много детей. Всего за весь период заболели 464 ребенка. 183 из них - только за последние 4 недели. В больницах сегодня находится 21 маленький пациент. Болеют в Киеве и младенцы, и дети. Младшему из инфицированных жителей столицы на момент выявления болезни было всего несколько дней. Больше всего болеют дети в возрасте от 5 до 14 лет", - сообщил Кличко.

По словам мэра, основной причиной такого большого количества больных детей, специалисты называют халатность родителей.

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"Поэтому, будьте внимательны к здоровью своих детей. Объясняйте и контролируйте соблюдение ими элементарных правил. Будьте осторожны и сами - не водите и не отпускайте детей в крупные компании и места, где есть риск заразиться. Здоровье ваших детей - это, прежде всего, ваша ответственность", - отметил Кличко.