В коммунальных медучреждениях Киева, где лечат больных коронавирусом, хватает медиков, - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в отделениях коммунальных медучреждений столицы, где лечат больных коронавирусом, хватает медицинских работников.

Об этом сказал Кличко во время онлайн-брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Среди заболевших коронавирусом в Киеве есть много врачей. Немало медицинских работников уже выздоровели и вернулись к своей работе. Сегодня в отделениях коммунальных медучреждений, где лечат больных COVID-19, работает 200 врачей. Из них 66 - инфекционисты. Этого количества профессиональных сотрудников сегодня вполне хватает. Это я говорю именно о врачах. А есть еще и медсестры, младший медицинский персонал ", - сказал Кличко.

Он также отметил, что начиная с марта город, за средства резервного фонда столицы закупило лекарств и тестов на сумму 106 млн грн. Кроме этого, медицинского оборудования приобрели в столичные больницы на 57 млн. грн.

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