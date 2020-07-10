На Харьковщине за сутки "рекордное" количество новых случаев COVID-19 - 56, - СНБО. ИНФОГРАФИКА

За прошедшие сутки в Харьковской области зафиксировали 56 случаев коронавирусной болезни. Это антирекорд с начала пандемии.

Об этом сообщает система мониторинга СНБО, передает Цензор.НЕТ.

Всего в Харьковской области заразились 2577 жителей. За минувшие сутки 56 человек. 1321 пациент уже выздоровел (+41 за минувшие сутки). 102 случая оказались летальными. За минувшие сутки 1. Продолжают лечение 1154 человека) (+14 за минувшие сутки.

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Вместе с тем, по данным Харьковской ОГА за минувшие сутки в области выявили 51 случай COVID-19. Также за минувшие сутки зафиксированы 3 летальных случая.







