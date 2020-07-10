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Новости Коронавирус и карантин
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На Харьковщине за сутки "рекордное" количество новых случаев COVID-19 - 56, - СНБО. ИНФОГРАФИКА

На Харьковщине за сутки

За прошедшие сутки в Харьковской области зафиксировали 56 случаев коронавирусной болезни. Это антирекорд с начала пандемии.

Об этом сообщает система мониторинга СНБО, передает Цензор.НЕТ.

Всего в Харьковской области заразились 2577 жителей. За минувшие сутки 56 человек. 1321 пациент уже выздоровел (+41 за минувшие сутки). 102 случая оказались летальными. За минувшие сутки 1. Продолжают лечение 1154 человека) (+14 за минувшие сутки.

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Вместе с тем, по данным Харьковской ОГА за минувшие сутки в области выявили 51 случай COVID-19. Также за минувшие сутки зафиксированы 3 летальных случая.

На Харьковщине за сутки рекордное количество новых случаев COVID-19 - 56, - СНБО 01
На Харьковщине за сутки рекордное количество новых случаев COVID-19 - 56, - СНБО 02
На Харьковщине за сутки рекордное количество новых случаев COVID-19 - 56, - СНБО 03
На Харьковщине за сутки рекордное количество новых случаев COVID-19 - 56, - СНБО 04

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карантин (16729) статистика (2310) Харьковщина (5577) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Каждые 20-30 минут печатается статья о корововирусе. С фронта так часто сводки не печатают. Нагнетают истерию для чего-то, может перед выборами.
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10.07.2020 12:28 Ответить
Ну и что, все должны наложить в штаны? Цель ваших новостей, бояться?
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10.07.2020 12:52 Ответить
 
 