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Новости Борьба с коррупцией
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В течение первого полугодия СБУ разоблачила 372 чиновника на совершении преступлений. ФОТО

По материалам СБУ в течение первого полугодия 2020 г. сообщено о подозрении в совершении коррупционных и других преступлений 372 должностным лицам. Эти должностные лица вообще фигурируют в 301 уголовном производстве.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В частности, СБУ разоблачила 152 случая взяточничества, которые квалифицируются по ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Например, руководитель одной из облгосадминистраций через посредника требовал "дань" у должностных лиц других госструктур. Сумма взятки в течение года должна была достичь 1,8 млн грн.

В течение первого полугодия СБУ разоблачила 372 чиновника на совершении преступлений 01

Другой случай - чиновник Государственной фискальной службы в Полтавской области через посредника требовал от предпринимателя 85 тыс. долларов США. Вместо этого он обещал вернуть изъятое при обыске имущество и не привлекать к уголовной ответственности.

В течение первого полугодия СБУ разоблачила 372 чиновника на совершении преступлений 02

16 фактов взяточничества были задокументированы СБУ в процессе разоблачения организованной преступной группы на Луганщине. В нее входило несколько должностных лиц территориального органа Госгеокадастра. Неправомерную выгоду они получали от частных предпринимателей, работающих в области землеустройства.

Также среди чиновников, которые привлекаются к уголовной ответственности, - начальник, его заместитель и шесть сотрудников Павлоградского отдела полиции (совершали преступления в составе преступной организации), чиновник ГУ ГСЧС в Одесской области, прокурор одной из местных прокуратур и заместитель председателя районного суда Харькова, председатель одного из районных судов Ривненской области и т.д.

В течение первого полугодия СБУ разоблачила 372 чиновника на совершении преступлений 03
Фото: сайт СБУ

Кроме того, по материалам СБ Украины в первом полугодии 2020 года к различным видам и срокам наказания приговорены 61 чиновник, а 85 - освобождены от занимаемых должностей.

коррупция (8565) правоохранительные органы (2970) СБУ (19942) силовики (2799) чиновник (1560)


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Топ комментарии
+5
А сколько из них сидит? Ноль?
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10.07.2020 12:31
+4
А сколько сотых процентов от этого числа посажено ?
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10.07.2020 12:32
+3
Страна просто наводнена шпионами и диверсантами из Эрэфии а эта шарага ловит аптекарей и всякого рода мелких клерков,там же можно поживится..
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10.07.2020 12:36
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Ну то таке. А ось мєндєль ще не народила?
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10.07.2020 12:30 Ответить
А сколько из них сидит? Ноль?
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10.07.2020 12:31 Ответить
А сколько сотых процентов от этого числа посажено ?
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10.07.2020 12:32 Ответить
И шо блд?разогнать нахрен эту контору продажных тридварасов
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10.07.2020 12:34 Ответить
Страна просто наводнена шпионами и диверсантами из Эрэфии а эта шарага ловит аптекарей и всякого рода мелких клерков,там же можно поживится..
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10.07.2020 12:36 Ответить
И они заплатили штраф аж 14000 гривен. Работа зебобиков на лицо.
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10.07.2020 12:40 Ответить
Я канєшно дико извиняюсь, но хотелось бэ уточнить, сколько именно из этих 372 чиновников угрожали государственной безопасности.
Также хотелось бы узнать, чем СБУ отличается от мусоров.
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10.07.2020 12:49 Ответить
В слове "мусора" буков больше.
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10.07.2020 13:24 Ответить
А сколько из этих 372 осуждены и отбывают реальные сроки?
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10.07.2020 12:50 Ответить
"Руки вверх! Ты разоблачён! Иди и не греши больше..."
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10.07.2020 12:53 Ответить
Статья ни о чем. Никому не интересные обезличенные цифры. Можно и 100500 написать. Все равно хер проверишь. Если бы действительно судебная система наказывала коррупционеров, то их было бы гораздо меньше.
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10.07.2020 12:54 Ответить
А толку? правильно - никакого.
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10.07.2020 13:01 Ответить
СБУ / Орган и суды Коломойского. Баканов- юрист в компании "Студия квартал 95".В 2011 г. Баканов был фигурантом расследования о разворовывании 3,888 млн грн/ Окружной админсуд по иску Портнова запретил властям Киева праздновать юбилеи деятелей ОУН-УПА/ Зеленский назначил экс-супругу Портнова Белоконную судьей Оболонского райсуда.
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10.07.2020 13:02 Ответить
Контора пишет..))
Статисты , шоли..
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10.07.2020 13:07 Ответить
СлаБоУмные - брехуны...
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10.07.2020 13:09 Ответить
ну и что??
все будут через время восстановлены в должностях
с выплатой зарплаты за вынужденные прогулы
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10.07.2020 13:51 Ответить
скоро за листонош візмуться
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10.07.2020 14:26 Ответить
И Зеля никого из них после этого не поощрял ?
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10.07.2020 14:33 Ответить
 
 