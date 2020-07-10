В течение первого полугодия СБУ разоблачила 372 чиновника на совершении преступлений. ФОТО

По материалам СБУ в течение первого полугодия 2020 г. сообщено о подозрении в совершении коррупционных и других преступлений 372 должностным лицам. Эти должностные лица вообще фигурируют в 301 уголовном производстве.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В частности, СБУ разоблачила 152 случая взяточничества, которые квалифицируются по ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Например, руководитель одной из облгосадминистраций через посредника требовал "дань" у должностных лиц других госструктур. Сумма взятки в течение года должна была достичь 1,8 млн грн.

Другой случай - чиновник Государственной фискальной службы в Полтавской области через посредника требовал от предпринимателя 85 тыс. долларов США. Вместо этого он обещал вернуть изъятое при обыске имущество и не привлекать к уголовной ответственности.

16 фактов взяточничества были задокументированы СБУ в процессе разоблачения организованной преступной группы на Луганщине. В нее входило несколько должностных лиц территориального органа Госгеокадастра. Неправомерную выгоду они получали от частных предпринимателей, работающих в области землеустройства.

Также среди чиновников, которые привлекаются к уголовной ответственности, - начальник, его заместитель и шесть сотрудников Павлоградского отдела полиции (совершали преступления в составе преступной организации), чиновник ГУ ГСЧС в Одесской области, прокурор одной из местных прокуратур и заместитель председателя районного суда Харькова, председатель одного из районных судов Ривненской области и т.д.



Фото: сайт СБУ

Кроме того, по материалам СБ Украины в первом полугодии 2020 года к различным видам и срокам наказания приговорены 61 чиновник, а 85 - освобождены от занимаемых должностей.