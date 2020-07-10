Государство выплатит по 200 тыс. грн семьям пяти погибших в пожаре на Луганщине, - ОГА

Председатель Луганской областной госадминистрации Сергей Гайдай заявил, что государство выплатит по 200 тыс. грн семьям пяти погибших в пожаре в Луганской области.

Об этом Гайдай рассказал в комментарии hromadske, передает Цензор.НЕТ.

Также он напомнил, что по 300 тыс. грн жители пострадавших сел получат на восстановление или покупку домов, 50 тыс. - на ремонт и 20 тыс. - людям, которые "были на месте и пострадали".

"Надеемся, что на следующей неделе мы уже получим деньги и будем отдавать их людям", - сказал Гайдай.

Также глава области сообщил, что полностью сгоревшие и поврежденные дома есть в селе Смоляниново и в дачном кооперативе.

Для получения компенсаций за жилье, люди должны иметь документы о собственности на него. Однако, тем людям, которые таких документов не имеют, помогут их получить.

"Есть люди, у которых не оформлены дома, но мы зарезервируем для них деньги, будем помогать им ускорить оформление и они получат деньги", - заверил Гайдай.

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Напомним, в районе поселков Волчье и Смоляниново Новоайдарского района пожар охватил около 85 га, состоялась эвакуация местных жителей. Также веласья ликвидация пожара неподалеку от с. Капитаново Новоайдарского района на территории Капитановского лесничества, площадь которого составляет около 40 га.

На совещании под руководством президента Зеленского было принято решение, что для тушения пожаров будут привлекаться силы Национальной гвардии и ВСУ.

Глава Луганской ОГА не исключил, что пожары возникли в результате поджогов.

ГСЧС сообщили, что подтверждена гибель 5 человек, 9 - госпитализированы, сгорели 103 дома.