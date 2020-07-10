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Новости Агрессия России против Украины
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В результате обстрелов вблизи Авдеевки один украинский воин получил огнестрельное ранение, - штаб ОС

В результате обстрелов вблизи Авдеевки один украинский воин получил огнестрельное ранение, - штаб ОС

Российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает штаб операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

Вблизи населенного пункта Авдеевка враг открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В результате обстрелов один украинский воин получил огнестрельное осколочное ранение.

Эвакуационной техникой пострадавший воин был оперативно доставлен в лечебное учреждение, ему была предоставлена медицинская помощь. Состояние здоровья раненого удовлетворительное.

Такие действия российских оккупантов безнаказанными не остались - огнем военнослужащие из состава Объединенных сил подавили вражескую активность. Потери противника уточняются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки семь раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, применив 122-мм артсистемы, ПТРК и минометы, потерь нет, - штаб

В результате обстрелов вблизи Авдеевки один украинский воин получил огнестрельное ранение, - штаб ОС 01

Автор: 

обстрел (27411) ранение (3389) Донбасс (26956) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+5
Дай Бог выздоровления нашему бойцу. Низки поклон всем защитникам Украины!!!
Но только не Зеленскому, который не хочет признать парашу страну агрессором.
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10.07.2020 12:50
+4
Найшвидшого одужання хлопцю.......
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10.07.2020 12:56
+2
І не бажає припинити війну, бо наживається на ній.
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10.07.2020 12:54
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Дай Бог выздоровления нашему бойцу. Низки поклон всем защитникам Украины!!!
Но только не Зеленскому, который не хочет признать парашу страну агрессором.
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10.07.2020 12:50 Ответить
І не бажає припинити війну, бо наживається на ній.
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10.07.2020 12:54 Ответить
Полностью согласен, но добавлю - не в ущерб национальным и территориальным интересам Украины.
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10.07.2020 12:58 Ответить
Досить наживатись на війні.(С) Бумеранг має властивість повертатись назад.
Унаслідок обстрілу поблизу Авдіївки один український воїн зазнав вогнепального поранення, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3618
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10.07.2020 13:03 Ответить
+100%
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10.07.2020 13:07 Ответить
Найшвидшого одужання хлопцю.......
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10.07.2020 12:56 Ответить
Вже прийшла пора відповідати за наших поранених самому Зеленському.
Зеленський, пройшов рік, ти обіцяв, що війна завершиться або завершилася у твоїй голові.
Зеленський, як відповідати будеш?!
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10.07.2020 12:57 Ответить
А он в ответ - я еще плохо рассмотрел глаза путлера.
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10.07.2020 12:59 Ответить
І заперечувати вам не буду - так воно і скаже.
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10.07.2020 13:06 Ответить
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10.07.2020 13:15 Ответить
Швидшого одужання нашому захиснику, смерті і важких поранень ворогам!

Вбий росіянина!
Унаслідок обстрілу поблизу Авдіївки один український воїн зазнав вогнепального поранення, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1454
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10.07.2020 14:22 Ответить
 
 