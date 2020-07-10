В результате обстрелов вблизи Авдеевки один украинский воин получил огнестрельное ранение, - штаб ОС
Российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил.
Об этом на странице в сети Facebook сообщает штаб операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.
Вблизи населенного пункта Авдеевка враг открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В результате обстрелов один украинский воин получил огнестрельное осколочное ранение.
Эвакуационной техникой пострадавший воин был оперативно доставлен в лечебное учреждение, ему была предоставлена медицинская помощь. Состояние здоровья раненого удовлетворительное.
Такие действия российских оккупантов безнаказанными не остались - огнем военнослужащие из состава Объединенных сил подавили вражескую активность. Потери противника уточняются.
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Но только не Зеленскому, который не хочет признать парашу страну агрессором.
Зеленський, пройшов рік, ти обіцяв, що війна завершиться або завершилася у твоїй голові.
Зеленський, як відповідати будеш?!
Вбий росіянина!