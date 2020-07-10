В результате обстрелов вблизи Авдеевки один украинский воин получил огнестрельное ранение, - штаб ОС

Российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает штаб операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

Вблизи населенного пункта Авдеевка враг открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В результате обстрелов один украинский воин получил огнестрельное осколочное ранение.

Эвакуационной техникой пострадавший воин был оперативно доставлен в лечебное учреждение, ему была предоставлена медицинская помощь. Состояние здоровья раненого удовлетворительное.

Такие действия российских оккупантов безнаказанными не остались - огнем военнослужащие из состава Объединенных сил подавили вражескую активность. Потери противника уточняются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки семь раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, применив 122-мм артсистемы, ПТРК и минометы, потерь нет, - штаб