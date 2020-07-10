Украина рассчитывает на усиление санкций против РФ во время председательства Германии в Совете ЕС, - МИД

Украина ожидает продолжения всех режимов санкций против РФ во время председательства Германии в Совете ЕС, если не будет достигнут прогресс в реализации Минских договоренностей по урегулированию ситуации на Донбассе, а также будет призывать к усилению санкционных режимов в дальнейшем, заявила директор департамента ЕС и НАТО Министерства иностранных дел Украины Марина Михайленко.

"Первое наше ожидание касается дальнейшей работы в рамках "нормандского формата" и в случае, если не будет достигнут прогресс по реализации Минских договоренностей. Мы ожидаем продолжения всех режимов санкций, которые были применены в отношении России, если ситуация будет ухудшаться, а она, полагаем, ухудшается такими деструктивными шагами, как паспортизация, например, украинского населения на Донбассе", - сказала Михайленко в ходе онлайн-обсуждения "Председательство Германии в совете ЕС", организованного Советом внешней политики "Украинская призма" в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Ситуация очень сильно меняется, 250 тыс. уже - ориентировочная цифра выданных паспортов. Это действительно угрожает и подрывает Минские переговоры", - добавила директор департамента ЕС и НАТО МИД.

Кроме того, Михайленко указала на нелегальную организацию голосования по изменениям в российскую Конституцию не только на территории временно оккупированного Крыма, но и на территории отдельных районов оккупированных Донецкой и Луганской областей.

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"Потому мы будем призывать в дальнейшем работать с нашими партнерами именно в направлении усиления санкционных режимов", - подчеркнула она.

По словам директора департамента, Украина также заинтересована в участии в программе PESCO (Постоянное структурированное сотрудничество по вопросам безопасности и обороны), когда будет принят базис для привлечения третьих стран к сотрудничеству в рамках этой программы, углублении сотрудничества с ЕС в борьбе с дезинформацией.

"Мы знаем, что в рамках ЕС был начат диалог об оценке эффективности пяти принципов, принятых ранее во взаимодействии с РФ. Насколько я знаю, немецкое председательство будет продолжать вести этот трек, и мы очень надеемся, что результатом оценки этой эффективности станет пересмотр этих пяти принципов в случае, если не произойдет деэскалация ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также прогресса в контексте Крыма", - подчеркнула представительница МИД.

Также Михайленко указала, что Украина настроена на полную имплементацию Соглашения об ассоциации с ЕС и подтвердила, что правительственный Офис европейской и евроатлантической интеграции курирует процесс обновления параметров Соглашения, собирает предложения от всех министерств и ведомств, чтобы представить консолидированную позицию перед ЕС.

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Еще одним приоритетом Украины Михайленко назвала уничтожение технических барьеров торговли промышленной продукцией, а также выразила надежду на то, что в декабре, когда состоится Совет ассоциации Украина-ЕС, удастся запустить официальный переговорный процесс в контексте присоединения Украины к Соглашению об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (ACAA), если Украина будет отвечать всем критериям, и оценка в отношении Украины будет позитивной.

Она также добавила, что рамках саммита Украина-ЕС, который состоится 1 октября, Украина хотела бы подписать Соглашение о совместном авиационном пространстве.

Кроме того, Михайленко сообщила, что Украина будет активно сотрудничать с немецкими коллегами по привлечению к имплементации Европейского "зеленого" соглашения.

Одним из приоритетом она также назвала интеграцию Украины в единый цифровой маркет.