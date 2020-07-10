Зеленский - Степанову: Ветераны АТО/ООС жалуются на высокую стоимость лечения и даже отсутствие реабилитации, наведите порядок в программе медпомощи
Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру здравоохранения Украины Максиму Степанову навести порядок с лечением ветеранов АТО/ООС.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, соответствующее поручение глава государства озвучил во время проведения традиционного селекторного совещания.
"Нужно навести порядок с военными госпиталями и программами медицинской помощи для наших ветеранов. Я езжу по областям и встречаюсь с нашими героями. Они жалуются на высокую стоимость лечения, невыполнение льготных программ или даже отсутствие реабилитации. Разберитесь с функционированием программ, которые уже существуют. При необходимости - создайте новую помощь. Результаты не заставят себя ждать, я уверен", - отметил Зеленский.
Дополнительно главе государства сообщили, что наблюдается положительная тенденция в динамике тех, кто поборол COVID-19. Сегодня зафиксировано 1 016 случаев выздоровления, тогда как новых больных - 819.
Министр здравоохранения отметил, что изучается иностранный опыт, в частности испанский, по реагированию на новые вызовы реальности, связанные с коронавирусной пандемией. Степанов добавил, что в большинстве стран существует централизованный контроль за соблюдением карантинных мер, и отметил опасности использования политического ресурса при манипуляциях с карантином на местах.
Национальная полиция Украина сообщила, что составила 194 протокола за нарушение карантина в общественных заведениях.
Дополнительно президенту сообщили о тушении пожаров на Луганщине и поддержку людей, страдающих от наводнений в западных областях.
Министр инфраструктуры Владислав Криклий отметил, что недобросовестные перевозчики, перегрузки у которых были обнаружены на комплексах габаритно-весового контроля, уже заплатили почти 13,5 млн грн штрафа.
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ветераны должны еще платить за то что получили ранение, защищая Украину ?
вы что, охренели ??????
https://www.youtube.com/watch?v=H1x9DdVxhdo
Живи с этим
слышь летописец - иди джамала оближи - он действующий полицай и из вашей помойки. у меня память хорошая и я помню что было даже 30 лет назад прекрасно. мне мои биографы не требуются. тем более такие тупые как ты
"Новый президент МАУ Евгений Дыхне заявил, что Игорь Коломойский, которому принадлежит 25% акций авиакомпании - совершенно не занимается вопросами МАУ." https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/09/30/652105/
К вєчору сдєлаєм !
Но есть 400 тысяч участников боевых действий.
Разве так можно?????
Стала распространяться информация, что Антоненко пребывает в депрессии, находится на грани самоубийства - общество готовят к принятию самоубийства Антоненко. Для многих это будет выходом: нет человека - нет проблем.
https://www.youtube.com/watch?v=YSWUE4m5e4c https://www.youtube.com/watch?v=YSWUE4m5e4c
с 2:12
https://censor.net/comments/locate/3207257/019214d7-c6ba-7242-a81e-b8fc4b9f10d5
Специальный медицинский борт забрал Владимира в Израиль в критическом
состоянии. Лечение стоит более 100 тысяч евро !!.Израиль за КАЖДОГО раненного Патриота Украины взял по 140 000 тысяч долларов USA . За каждого из трех !
Друзья познаются в б е д е .
.А , что в Румынии по цене реабилитации Украинских раненных (вопрос).
Трояска Румания марэ !Почет и уважение Дружественной Румынии и послу О.Инеску !!
Для перевозки украинских военных Румынские медики привлекли соответствующим образом оборудованный самолет румынских Военно-воздушных сил "C-27 J Spartan". ДАРОМ .
гхи народа, вы не понимаете, что это инфантилизм, граничащий с дебилизмом?
а с ЭТИМ НЕ НАДО РАЗОБРАТЬСЯ ????
Всі країни Європи та їхні Збройні Сили успішно борються з хвилею захворювань на COVID - 19, проте, у Збройних Силах України й досі головною зброєю проти коронавірусу є флюорографія та масові збори військовослужбовців для проведення незрозумілих навчань та тренувань під виглядом «обсервацій».
Тобто, й досі йдемо за радянським принципом «загального імунітету» і віддання недолугих, необдуманих рішень та наказів керівництва ЗСУ.
До прикладу, в період карантину події на Сході України не завмерли, агресія з боку Російської Федерації не «на лікарняному», а військовослужбовці Збройних Сил України змушенні виконувати бойові завдання в ООС.
Так, нещодавно вказівку від командування ЗСУ щодо ротації в зону ООС отримав 8 полк спеціального призначення Сил Спеціальних операцій, що дислокується в м. Хмельницький. Не вперше, виконуючи бойове завдання в зоні ООС, військові цього полку, виконуючи накази командування почали збиратись на Схід України на ротацію. І все б нічого, але, разом з наказом про відрядження в зону ООС, військові 8 полку отримали вказівку про проходження так званої «обсервації» терміном 2 тижні до від'їзду в зону ООС та 2 тижні по приїзду не за місцем дислокації військової частини, а в навчальному центрі в м. Бердичів Житомирської області де нещодавно було виявлено коронавірус в одного з військових цієї частини.
Паралельно, в умовах так званої «обсервації» військові мають прослухати курс лекцій від осіб, які вільно заходять, а потім покидають місця обсервації військових. По закінчення «обсервації» для виявлення симптомів коронавірусу військовим роблять флюорографію!!! Так, не ПЛР - тести, а радянську флюорографію.
Питання від військовослужбовці 8 полку спеціального призначення до Головнокомандувача ЗСУ:
1. Де логіка в так званій «обсервації»?
2. Чому її не можна замінити самоізоляцією?
3. Де тести на коронавірус наданні для ЗСУ?
4. Чому керівництво ЗСУ, мандруючи областями України безпосередньо контактуючи з військовими, які відряджаються в зону ООС, не проходять обсервації?
5. І, як ви думаєте, може бути укомплектована на 100 % структура ЗСУ, та мати відповідний престиж професія військового, якщо він, ризикуючи життям, отримує за це в середньому 15 тисяч гривень зарплатні та 8 місяців в році не бачить родини, змушений виконувати недолугі та нелогічні вказівки, що суперечать усім умовам пом'якшення карантину в Україні та світі?
До прикладу, на сьогоднішній день, люди повертаючись з - за кордону, з відпусток не піддаються самоізоляції вдома, не говорячи про вимушені «обсервації» радянського зразка в армії.
уклонист- говнокомандующий что то там поручил говноминистру)))
а что, с тех кто отдал свое здоровье за страну , надо еще и бабки за лечение брать?
может уже пора начинать вешать причастных к бардаку в стране на фонарных столбах вместо светильников?))) глядишь поубавится желающих дорваться к корыту ))))