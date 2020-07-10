Зеленский - Степанову: Ветераны АТО/ООС жалуются на высокую стоимость лечения и даже отсутствие реабилитации, наведите порядок в программе медпомощи

Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру здравоохранения Украины Максиму Степанову навести порядок с лечением ветеранов АТО/ООС.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, соответствующее поручение глава государства озвучил во время проведения традиционного селекторного совещания.

"Нужно навести порядок с военными госпиталями и программами медицинской помощи для наших ветеранов. Я езжу по областям и встречаюсь с нашими героями. Они жалуются на высокую стоимость лечения, невыполнение льготных программ или даже отсутствие реабилитации. Разберитесь с функционированием программ, которые уже существуют. При необходимости - создайте новую помощь. Результаты не заставят себя ждать, я уверен", - отметил Зеленский.

Дополнительно главе государства сообщили, что наблюдается положительная тенденция в динамике тех, кто поборол COVID-19. Сегодня зафиксировано 1 016 случаев выздоровления, тогда как новых больных - 819.

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Министр здравоохранения отметил, что изучается иностранный опыт, в частности испанский, по реагированию на новые вызовы реальности, связанные с коронавирусной пандемией. Степанов добавил, что в большинстве стран существует централизованный контроль за соблюдением карантинных мер, и отметил опасности использования политического ресурса при манипуляциях с карантином на местах.

Национальная полиция Украина сообщила, что составила 194 протокола за нарушение карантина в общественных заведениях.

Дополнительно президенту сообщили о тушении пожаров на Луганщине и поддержку людей, страдающих от наводнений в западных областях.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий отметил, что недобросовестные перевозчики, перегрузки у которых были обнаружены на комплексах габаритно-весового контроля, уже заплатили почти 13,5 млн грн штрафа.

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