Парень напал с ножом на шумных подростков в Киеве: двое несовершеннолетних госпитализированы. ФОТО

В Киеве на проспекте Леся Курбаса между мужчиной и двумя подростками произошел конфликт, во время которого пострадали несовершеннолетние.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

В дежурную часть Святошинского управления полиции от врача поступило сообщение о том, что с проспекта Леся Курбаса госпитализированы в медицинское учреждение два 17-летних подростка с ножевыми ранениями. Для выяснения обстоятельств по указанному адресу выехали следственно-оперативная группа и патрульные полицейские.

Как рассказал следователь Святошинского управления полиции Андрей Карпин, на месте правоохранители установили, что между тремя парнями возник конфликт из-за того, что один из них сделал замечание двум другим, которые, проходя мимо, громко разговаривали.

"Несовершеннолетним прохожим это не понравилось, и они остановились для выяснения отношений, в ходе чего молодой человек нанес оппонентам ножевые ранения грудной клетки и руки. Во время проведения оперативных мероприятий правонарушителя задержали недалеко от места совершения преступления. При поверхностной проверке у него обнаружили и изъяли нож, который направили на экспертизу. Задержанным оказался ранее не судимый местный житель, 1997 года рождения, который в содеянном сознался", - сообщил он.



Фото: сайт полиции

Следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступления и судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 84 000 гривен.

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