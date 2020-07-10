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Новости Силовики
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Парень напал с ножом на шумных подростков в Киеве: двое несовершеннолетних госпитализированы. ФОТО

Парень напал с ножом на шумных подростков в Киеве: двое несовершеннолетних госпитализированы. ФОТО

В Киеве на проспекте Леся Курбаса между мужчиной и двумя подростками произошел конфликт, во время которого пострадали несовершеннолетние.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

В дежурную часть Святошинского управления полиции от врача поступило сообщение о том, что с проспекта Леся Курбаса госпитализированы в медицинское учреждение два 17-летних подростка с ножевыми ранениями. Для выяснения обстоятельств по указанному адресу выехали следственно-оперативная группа и патрульные полицейские.

Как рассказал следователь Святошинского управления полиции Андрей Карпин, на месте правоохранители установили, что между тремя парнями возник конфликт из-за того, что один из них сделал замечание двум другим, которые, проходя мимо, громко разговаривали.

"Несовершеннолетним прохожим это не понравилось, и они остановились для выяснения отношений, в ходе чего молодой человек нанес оппонентам ножевые ранения грудной клетки и руки. Во время проведения оперативных мероприятий правонарушителя задержали недалеко от места совершения преступления. При поверхностной проверке у него обнаружили и изъяли нож, который направили на экспертизу. Задержанным оказался ранее не судимый местный житель, 1997 года рождения, который в содеянном сознался", - сообщил он.

Парень напал с ножом на шумных подростков в Киеве: двое несовершеннолетних госпитализированы 01
Фото: сайт полиции

Следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступления и судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 84 000 гривен.

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дети (6529) Киев (25593) Нацполиция (16506) правоохранительные органы (2970) силовики (2799)


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Топ комментарии
+52
Скорее всего "дети" матом орали, а когда сделали замечание еще и послали, за что и получили.
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10.07.2020 13:09
+31
Ну шо тут сказать, в таких историях, когда кто-то с ножом "напал" на двоих, пятерых, или - как недавно под Житомиром в кафешке - на девятерых - могу только сказать шо молодёжь нынче (как впрочем и всегда)борзая, но туповатая, и явно свои силы переоценивающая.
А старая школа есть старая школа.
Больше на нож прыгать не будут.
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10.07.2020 13:07
+25
Вы ходите по улице и разговариваете матом? Я нет.
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10.07.2020 13:24
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от объясня ли б родители діткам что с дыбилами в конфликт вступать не стоит. рота б прикрыли ,молча прошли и на этом все ..а так покалечил детей.родители упоротые и детки из за них страдают. урке все равно ему туда попасть что на курорт съездить .
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10.07.2020 13:07 Ответить
Скорее всего "дети" матом орали, а когда сделали замечание еще и послали, за что и получили.
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10.07.2020 13:09 Ответить
Тоесть когда вы будете идти по улице и с кем-то разговаривать и к вам упырь доколупается, то вы заткнетесь и молча пойдете домой?

Тут упырь с ножом явно неправ.
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10.07.2020 13:17 Ответить
Вы ходите по улице и разговариваете матом? Я нет.
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10.07.2020 13:24 Ответить
> один из них сделал замечание двум другим, которые, проходя мимо, громко разговаривали.

1. А где тут про мат написано?
2. У нас за мат наказание смертная казнь или просто ножевые ранения - не знал. Это все объясняет.
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10.07.2020 13:26 Ответить
А где вы видите что я говорю, что за громкий разговор надо пырять?
И я так понял что если вас пошлют, вы скажите ой какие молодцы много слов знаете, вытрите "плевок" и радостные поспешите дальше.
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10.07.2020 13:31 Ответить
У вас проблемы с пониманием текста, перечитайте еще раз мои и свои посты.
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10.07.2020 13:35 Ответить
Правильно зробив, що порізав, будуть думати що і кому казати і як себе вести! Розвелось забагато ідіотів.
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10.07.2020 14:13 Ответить
У тебя проблемы с пониманием того, что текст новостной заметки может искажённо описывать ситуацию. Любому вменяемому понятно, что "громко разговаривали" - шли пьяные и громко матерились, не приходилось сталкиваться? А потом ещё и полезли выяснять.
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11.07.2020 18:42 Ответить
Сейчас полиция бездействует и не останавливает шумных, пьяных, ругающихся матом, а они раздражают всех, не только парня, который на них набросился. Нужно учить подростков культуре и вежливости, а то они как с цепи иногда сорванные. Деградировали полностью.
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10.07.2020 13:47 Ответить
А нынешние детки матом не ругаются, они на нем разговаривают.
А еще меня раздражают малолетки с гаджетами, откуда гремит кавказо-кацапский жлобский типа рэп, более близкий на самом деле к быдлячему шансону.
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10.07.2020 13:35 Ответить
Раз они матом ругались, а он их порезал, то все ок. Странно, что его в СИЗО отправили, ведь он замечательный парень, который просто воспитывает прохожих. Побольше бы таких и желательно, чтобы они рядом с вами жили. Наведут на районе порядок, да заодно будут контролировать и ваше поведение. А то вдруг вы курить начнете в неположенном месте или там плюните где-то. Или просто неправильно посмотрите на него. Они быстро вас отучат от плохого поведения.
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10.07.2020 13:32 Ответить
Вы сейчас пытаетесь манипулировать, обратите внимание что никто в комментариях не сказал что чудак с ножем молодец, все написали по какой возможно ПРИЧИНЕ он это сделал. А вы пытаетель преподнести так что он на них напал, без причины, а если он защищался?
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10.07.2020 13:49 Ответить
анижедети
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10.07.2020 16:57 Ответить
Ты - идиот. И пусть пьяные подростки почаще тебе морду чистят, проходя мимо тебя с женой и весело матерячь!
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11.07.2020 18:44 Ответить
разборки между избирателями зеленского0-ето хорошо
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10.07.2020 13:32 Ответить
Не згоден з вами що діти були травмовані із-за мату. Мат, хрукання, пердіння, ржання, були лише приводом виконати давно задумане, даже ніж був під рукою.
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10.07.2020 15:05 Ответить
Возможно из-за мата им сделали замечание, но их же двое значит они вместо того что бы сказать извините так получилось, решили обострить ситуацию, а у чудака оказался аргумент.
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10.07.2020 18:00 Ответить
А може йому здалося що вони косо подивилися і він вирішив це виправити. Я вже написав в першому повідомленні чому я не згоден. Це гівно, цей злочинець, взяв ніж і шукав тільки привід. Він пішов на конфлікт з двома маючи ніж в кишені.
Мені здається (і не тільки мені) що ви їм захоплюєтеся, сподіваюсь мені здалося.
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10.07.2020 19:06 Ответить
Детки сейчас не битые, не пуганные, жизнью не наученные. Выращенные в тепличных условиях не готовы получить отпор за свои дерзости. Некоторые завершают на этом свою не долгую жизнь.
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10.07.2020 13:57 Ответить
Ну шо тут сказать, в таких историях, когда кто-то с ножом "напал" на двоих, пятерых, или - как недавно под Житомиром в кафешке - на девятерых - могу только сказать шо молодёжь нынче (как впрочем и всегда)борзая, но туповатая, и явно свои силы переоценивающая.
А старая школа есть старая школа.
Больше на нож прыгать не будут.
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10.07.2020 13:07 Ответить
А малолетки думали:" Мы же крутые,мы же бригада..."
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10.07.2020 13:10 Ответить
Агрессию проявили не малолетки, а парень, который думает, что с ножом он может указывать как и кому себя вести.
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10.07.2020 13:18 Ответить
Он агрессию не проявлял, а сделал замечание. Вангую, что дальше события развивались следующим образом - "Пшел на###, казёл", "Ты шо тут у нас самый умный, шо ли", потом осознание "нас двое, а он один" толкнуло придурков на контактное выяснение обстоятельств недопонимания. А тот возьми, да достань ножик. А раз оружие достал, его надо применять, это правило номер один для всех носящих оружие.
PS Я в такой ситуации тоже нанес бы пару несмертельных, но кровавых ран. И да, я тоже достану нож в такой ситуации, если что. Не скажу, что это доставит мне удовольствие, или что это так уж необходимо, и ни в коем случае не считаю, что это правильно. Но есть обстоятельства, которые развиваются в очень узком коридоре, и если уж ты в этот коридор зашел, то в конце тебя ждет суд и тюрьма. Нужно просто это учитывать, когда у тебя в кармане оружие и ты делаешь замечание двум подросткам.
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10.07.2020 14:41 Ответить
Да, не напал!!! А дал урок 17-ти летним тупым вуйкам, как может быть, если сильно ругаться матом, а потом еще и качать права. А задержали парня, который на 5 лет старше этих ушлепков.
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10.07.2020 13:16 Ответить
По вашему все 17 летние это тупые вуйки, а все с ножами - это представители закона?
Влад - кто сильней тот и прав? И если в этой истории появится человек, который пристрелил бы того, кто напал с ножом, тот бы был еще более прав?
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10.07.2020 13:21 Ответить
Нет. Вот если бы он пристрелил всех троих, то был бы и прав, и уважаем.
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10.07.2020 13:35 Ответить
Не все, но конкретно эти получается да.
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10.07.2020 13:36 Ответить
Скорее не вуйкам, а кацапским потомкам - именно такие орать любят по ночам, а еще слушать на полную свой дебильный кацапский репчик.
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10.07.2020 13:32 Ответить
Вуйки- етнічний прошарок заходу України. Ви маєте досить упереджене ставлення та маете знати про 161 ст . КК України
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10.07.2020 16:05 Ответить
Меж людьми не стало доброты и взаимовыручки..Кучка на кучку.При более -менее сносной упорядоченной жизни такого не было бы.Просьба к родителям.Профилактическая беседа с молодыми детьми никому не помешает.Да и школе надобно учить детишков способам мирного решения конфликтов с окружающими.У нас,Слава Богу!,в школах не стреляют и не взрывают,как в Орде.Нужно двигаться дальше от нравов орды.Наши дети - лучшие!
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10.07.2020 13:17 Ответить
Хех. Раньше и трава была зеленее, и девки давали напропалую, да?
Я вырос в СССР в местах, обычными гражданами именуемых "не столь отдаленные", где фраза "эй чувак, ты с какова раёна?", услышанная за спиной, означала, что ты уже попал в крупную передрягу. Так вот Украина всегда была милой и доброй на фоне того, что творилось восточнее Харькова. За исключением Донецка и Луганска, которые всегда были ментально носителями типичной русской полууголовной среды. Но я даже в Донецке нормально месяц прожил на съемной квартире в очень неудачном для этого доме. Без последствий для себя и его обитателей.
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10.07.2020 15:10 Ответить
это поколение, которое вырастил интернет и не самые лучшие игры, вроде ГТА, пока родители бухали пивас и забивали хрен на воспитание, многие детки выросли мразями, которые запросто нападают на старших и пожилых людей, хамят женщинам и т.д

Те кто росли в 90-х, многие были частью криминала, в той или иной степени, но нам никогда не приходило в голову, материться и быдлячить в метро или просто посреди улицы и уж тем более оскорблять женщин или пожилых людей.

Это поколение не битых, наглых идиотов, зажравшихся маминькиных сынков, которые считают себя "ганста". Хотя и честных, порядочных ребят много, но быдла не пуганного выше крыши.
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10.07.2020 13:21 Ответить
Мне кажется шо в 90-е процент борзых и отмороженных дебилов был де-то такой же как и сейчас.
Просто в те времена борзый и отмороженный почти гарантированно нарывался на нож или на пулю, за базаром тогда следить надо было и очень внимательно.
А сейчас их терпят.
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10.07.2020 13:56 Ответить
Да, Вы правы.
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10.07.2020 14:16 Ответить
ох и полягло их в 90-е....борзых....... да за базаром нужно было следить
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10.07.2020 17:03 Ответить
Когда я возле своего подьезда сделал замечание двум ушлепкам которые разговаривали матом, они сказали что их двое и я могу идти нахрен. Пришлось показать что, то что их двое не имеет никакого значения теперь я их вообще не вижу.
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10.07.2020 13:22 Ответить
Діло в тому, що мусора на виклики щодо таких голосливих компаній практично не виїзжають... Маю досвід. Викликав - не приїхали... Довелося вийти з битою... Замовкли...
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10.07.2020 13:22 Ответить
Вот она "социальная справедливость". Два малолетних укурка, идут и громко матеряться на всю улицу. Не равнодушный гражданин делает им замечания, на что два укурка пытаются выяснить отношения, причем уверен с конкретными угрозами для здоровья. Гражданинин, предпринимая превентивные меры (а возможно и уже защищаясь) подрезает укурков, сохраняя себе здоровье, а возможно и жизнь. Его в тюрьму? Серьезно? Укуркам медали никто не хочет дать?
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10.07.2020 13:29 Ответить
Это так называемая "толерантность". Надо быть терпимым ко всем разговаривающим матом подросткам, а если они тебя бьют, поворачиваться разными сторонами, чтобы удары были равномерно нанесены на все твое тело. Или видишь, что в переулке кого-то грабят - проходи мимо, это тебя не касается, полиция уже выехала и через полчаса будет готова осмотреть место преступления и собрать улики. Но ты сам ни в коем случае не вмешивайся, это нарушает общественный порядок и вообще грозит тебе уголовным преследованием.
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10.07.2020 15:18 Ответить
Сейчас подростки сплошные дегенераты .нарвались на неадеквата .получили шо хотели .родители воспитывайте своих чад а не улица их воспитывает))
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10.07.2020 13:36 Ответить
Там, скорее всего - все 3 неадекваты.
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10.07.2020 13:41 Ответить
Ну вот опять последствия трусости власти, которая боится дать оружие народу! Ведь если бы у громкоразговаривающих матом еще и были короткостволы, то поборник тишины не порезал бы их ножом. А если бы ствол был у поборника тишины, то наглые малолетки не отделались бы ножевыми ранами. А если бы стволы были у всей троицы, то гражданам можно бы было нехило зарабатывать на увлекательных ставках о количестве трупов!
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10.07.2020 13:44 Ответить
А поставщики попкорна нехило бы стали грести бабла.
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10.07.2020 13:58 Ответить
Ну ну хотів би подивитись на тих, які готові посилати людину, що потенційно має в кишені чи на поясі вогнепальну зброю.

Це я до того що зброя на руках в суспільстві спонукає до взаємної вічливості.(ну мало на якого неадеквата нарвешся)
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10.07.2020 14:50 Ответить
Впервые не шумные подростки кого-то зарезали, а именно на шумных подростков кто-то с ножом пошёл - видать, достали по самое "не могу".
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10.07.2020 13:53 Ответить
Тут колись, на останньому поверху жила бабка, років під 90. Вона підтримувала вночі тишину на вулиці. Якщо молодь шуміла, то вона зверху яйцями кидала і підпиті моментально зникали. На жаль її вже нема.
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10.07.2020 13:59 Ответить
Украина превращается в гетто.
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10.07.2020 14:03 Ответить
А у вас на Альдебаране как, спокойно?
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10.07.2020 14:14 Ответить
Ховайтесь! Чувак недорезал двух детей- надо дать ему еще один шанс. Судья наверное, бездетный. Или его детвора по улицам не ходит?
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10.07.2020 14:11 Ответить
Разборки приводят к увечьям.
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10.07.2020 14:17 Ответить
нож это конечно статья. вот газовым балончиком или шокером на крайний случай - вполне.
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10.07.2020 14:22 Ответить
забрызгивать газовым баллончиком двоих - явное самоубийство, если конечно не держать во второй руке что-то посерьезнее
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10.07.2020 14:40 Ответить
это как минимум безопаснее, меньше шанс что тебя прирежут\пристрелят твоим же девайсом. да к тому же часто достаточно забрызать только одного.
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10.07.2020 15:03 Ответить
самое безопасное (и мудрое) - это бежать как можно быстрее. а забрызгать более чем одного баллончиком и невозможно, да и эффекта от него на открытом воздухе чуть меньше нуля. лично я ношу баллончик как средство исключительно от бродячих собак
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10.07.2020 15:22 Ответить
это да, но тут чел с ножом решил иначе. так что лучше бы он имел баллончик.
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10.07.2020 16:40 Ответить
А було б краще, якби він їх згвалтував ?
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10.07.2020 14:28 Ответить
Ножем
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10.07.2020 15:01 Ответить
Не понятно, почему нож не выкинул?
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10.07.2020 14:51 Ответить
Был готов отвечать за свои поступки. Ну или жадность, тут кому как нравится.
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10.07.2020 15:14 Ответить
Принятие закона о короткостволе и прохождение всех экспертиз владельцем и уроков стрельбы, сделает окружающих вежливыми и обходительными. Даже агрессивных подростков. Ибо осознание , что за посыл на эротическое направление можно схлопотать очень охлаждает. Ибо гопота уже имет все , что запрещено, а полиция- ее нет априори. Проверено после 4х вызовов. И просто тупого отсутствия новых"мусоров"
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10.07.2020 16:13 Ответить
Висновок!
Дозволити народу озброюватися бойовою короткоствольною зброєю, але носити її повинні лише відкрито, щоб придурки бачили і думали про наслідки застосування на ураження!
І такої обкуреної шпани зменшиться в рази, і рот свій поганий боятимуться розкривать!
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10.07.2020 16:20 Ответить
Зброю показувати не треба, можливо емблему типу людина озброєна.
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10.07.2020 19:08 Ответить
https://censor.net/user/454630 Да-да, тушите огонь бензином. Я с пистолетом- бойтесь меня. А потом толпа подростков пистолетик заберет и провернет.
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10.07.2020 19:50 Ответить
То есть если есть оружие на тебя нападут и убьют, если нет, то классные пацаны подарят тебе букет цветов.
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11.07.2020 17:41 Ответить
Работы с молодёжью у НК и ПС -выше головы!Особенно с борзыми.Наркотики -лишь часть тяжёлой ноши.Вежливость и патриотизм к украинцам.Общество большое спасибо скажет,когда не станет ватников и криминала.
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10.07.2020 16:41 Ответить
Банальное выяснение отношений в иерархии стайных/стадных животных ("кто круче")!
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10.07.2020 16:50 Ответить
 
 