Парень напал с ножом на шумных подростков в Киеве: двое несовершеннолетних госпитализированы. ФОТО
В Киеве на проспекте Леся Курбаса между мужчиной и двумя подростками произошел конфликт, во время которого пострадали несовершеннолетние.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
В дежурную часть Святошинского управления полиции от врача поступило сообщение о том, что с проспекта Леся Курбаса госпитализированы в медицинское учреждение два 17-летних подростка с ножевыми ранениями. Для выяснения обстоятельств по указанному адресу выехали следственно-оперативная группа и патрульные полицейские.
Как рассказал следователь Святошинского управления полиции Андрей Карпин, на месте правоохранители установили, что между тремя парнями возник конфликт из-за того, что один из них сделал замечание двум другим, которые, проходя мимо, громко разговаривали.
"Несовершеннолетним прохожим это не понравилось, и они остановились для выяснения отношений, в ходе чего молодой человек нанес оппонентам ножевые ранения грудной клетки и руки. Во время проведения оперативных мероприятий правонарушителя задержали недалеко от места совершения преступления. При поверхностной проверке у него обнаружили и изъяли нож, который направили на экспертизу. Задержанным оказался ранее не судимый местный житель, 1997 года рождения, который в содеянном сознался", - сообщил он.
Следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступления и судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 84 000 гривен.
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Тут упырь с ножом явно неправ.
1. А где тут про мат написано?
2. У нас за мат наказание смертная казнь или просто ножевые ранения - не знал. Это все объясняет.
И я так понял что если вас пошлют, вы скажите ой какие молодцы много слов знаете, вытрите "плевок" и радостные поспешите дальше.
А еще меня раздражают малолетки с гаджетами, откуда гремит кавказо-кацапский жлобский типа рэп, более близкий на самом деле к быдлячему шансону.
Мені здається (і не тільки мені) що ви їм захоплюєтеся, сподіваюсь мені здалося.
А старая школа есть старая школа.
Больше на нож прыгать не будут.
PS Я в такой ситуации тоже нанес бы пару несмертельных, но кровавых ран. И да, я тоже достану нож в такой ситуации, если что. Не скажу, что это доставит мне удовольствие, или что это так уж необходимо, и ни в коем случае не считаю, что это правильно. Но есть обстоятельства, которые развиваются в очень узком коридоре, и если уж ты в этот коридор зашел, то в конце тебя ждет суд и тюрьма. Нужно просто это учитывать, когда у тебя в кармане оружие и ты делаешь замечание двум подросткам.
Влад - кто сильней тот и прав? И если в этой истории появится человек, который пристрелил бы того, кто напал с ножом, тот бы был еще более прав?
Я вырос в СССР в местах, обычными гражданами именуемых "не столь отдаленные", где фраза "эй чувак, ты с какова раёна?", услышанная за спиной, означала, что ты уже попал в крупную передрягу. Так вот Украина всегда была милой и доброй на фоне того, что творилось восточнее Харькова. За исключением Донецка и Луганска, которые всегда были ментально носителями типичной русской полууголовной среды. Но я даже в Донецке нормально месяц прожил на съемной квартире в очень неудачном для этого доме. Без последствий для себя и его обитателей.
Те кто росли в 90-х, многие были частью криминала, в той или иной степени, но нам никогда не приходило в голову, материться и быдлячить в метро или просто посреди улицы и уж тем более оскорблять женщин или пожилых людей.
Это поколение не битых, наглых идиотов, зажравшихся маминькиных сынков, которые считают себя "ганста". Хотя и честных, порядочных ребят много, но быдла не пуганного выше крыши.
Просто в те времена борзый и отмороженный почти гарантированно нарывался на нож или на пулю, за базаром тогда следить надо было и очень внимательно.
А сейчас их терпят.
Це я до того що зброя на руках в суспільстві спонукає до взаємної вічливості.(ну мало на якого неадеквата нарвешся)
Дозволити народу озброюватися бойовою короткоствольною зброєю, але носити її повинні лише відкрито, щоб придурки бачили і думали про наслідки застосування на ураження!
І такої обкуреної шпани зменшиться в рази, і рот свій поганий боятимуться розкривать!