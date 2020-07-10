В течение 5 лет в мире может потеплеть на полтора градуса, - ООН

Всемирная метеорологическая организация ООН прогнозирует, что в течение ближайших пяти лет в мире температура будет продолжать повышаться и может временно повыситься до более чем 1,5°C по сравнению с доиндустриальным уровнем температуры.

Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что такое потепление с 20% вероятностью может произойти до 2024 года. Также ожидается, что ежегодно, с 2020 до 2024, температура воздуха будет минимум на 1°C выше доиндустриального уровня.

В ООН прогнозируют, что в Южной Африке и Австралии климат станет суше до 2024 года, а в африканском регионе Сахель станет влажнее. Также Европу ожидает большее количество штормов, а Северную Атлантику — ветреная погода.

Ученые установили пороговое значение в 1,5°C, так как считают, что до того, как достичь такой температуры, возможно предотвратить катастрофические изменения климата в будущем.

В ООН успокаивают, что вероятность такого сценария (повышение температуры на 1,5°C за 5 лет) невысока, и уверяют, что такое потепление более вероятно состоится за десятилетие.

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