В течение 5 лет в мире может потеплеть на полтора градуса, - ООН
Всемирная метеорологическая организация ООН прогнозирует, что в течение ближайших пяти лет в мире температура будет продолжать повышаться и может временно повыситься до более чем 1,5°C по сравнению с доиндустриальным уровнем температуры.
Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что такое потепление с 20% вероятностью может произойти до 2024 года. Также ожидается, что ежегодно, с 2020 до 2024, температура воздуха будет минимум на 1°C выше доиндустриального уровня.
В ООН прогнозируют, что в Южной Африке и Австралии климат станет суше до 2024 года, а в африканском регионе Сахель станет влажнее. Также Европу ожидает большее количество штормов, а Северную Атлантику — ветреная погода.
Ученые установили пороговое значение в 1,5°C, так как считают, что до того, как достичь такой температуры, возможно предотвратить катастрофические изменения климата в будущем.
В ООН успокаивают, что вероятность такого сценария (повышение температуры на 1,5°C за 5 лет) невысока, и уверяют, что такое потепление более вероятно состоится за десятилетие.
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А вот большинство геофизиков утверждают , шо "деятельность" всего одного вулкана в Тихом океане производил в атмосферу Земли больше вредных выбросов , чем все трубы человеческого муравейника вместе взятые за последние этак 200 лет !
Да и как стоянки викингов возникли в канадском Нью Фаундленде ? Если последние обладали лишь лёгким гребным флотом , абсолютно беспомощным в водах Средиземного моря . И каким образом сегодня куда более Айслэнд чем сама Исландия - Гринландия стала "зелёной землёй" ?!
Але саме смешне , що якраз Канада як держава зараз має номінальний географічний зв"язок с Среднеземним хоча б в тому сенсі , що це один атлантичний басейн . Крім того , держава Гиблартар як й Канада номінально є часткою Великої Британії . Я ж казав тільки про острови Нью Фаундленд - тобто східне збережжя Канади .
Й взагалом , ну що за дивний софкоїдний засіб вести сперечання - переводити на інші теми й виривати з контекста ... якщо усе було сказано в контексті того, що тільки м"який антарктичний кліматом можно якось пояснити очевидний факт досягнення примитивними піратськими човнами викингів таких найсуровійших зараз відстанів й географічних широт !
Йшла мова не за географію, а за історію й вплив клімату на хід історії .
Но вижу другое, шо мой батя , собравший 5 тысяч фолиантов в своё время и будучи в своё время чемпионом Запорожья по шахматам и ведущий инженер по автоматике обращался с пультом телека куда менее уверенней , чем мой сынишка в 6 лет . А в 9 лет уже попробовал переустановить (юзерским способом через прямое удаление) свою стрелялку на компе и сделал "конгениальный" интуитивный вывод , к которому многие мои коллеги программеры приходят путём долгих познаний , шо реестр Винды это полный булшит и это было ещё в те годы , когда Мелкийсофт не отказывался от реестрозависимой технологии COM в пользу управляемого байткода .
Так шо я больше люблю науку и прогресс , а не в стремление "вернуться в к природе" , т.е. в шкуры мамонта и в ритуалы публичной мастурбации в качестве культа плодородия ... и человеческих жертвоприношений соседской тёщи соседской рептилии !