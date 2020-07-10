РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11991 посетитель онлайн
Новости Судебная реформа
1 951 8

Судебная реформа: Послы стран G7 готовы выдвинуть экспертов для участия в создании Высшей квалифкомиссии судей

Судебная реформа: Послы стран G7 готовы выдвинуть экспертов для участия в создании Высшей квалифкомиссии судей

Послы стран "Большой семерки" заявляют о готовности выдвижения международных экспертов для участия в процессе создания в Украине независимой Высшей квалификационной комиссия судей (ВККС), если новое законодательство, принимаемое в рамках судебной реформы, будет отвечать международным обязательствам Украины.

Об этом говорится в заявлении группы послов "Большой семерки", передает Цензор.НЕТ.

"Во время встречи с заместителем главы Офиса президента Андреем Смирновым послы стран G7 подчеркнули важность судебной реформы для экономического роста и доверия инвесторов и призвали к принятию дальнейшего законодательства для укрепления судебной добропорядочности в соответствии с ожиданиями украинского народа. Если это новое законодательство будет отвечать международным обязательствам Украины, то мы подтверждаем нашу готовность выдвинуть международных экспертов для участия в прозрачном процессе создания независимой Высшей квалификационной комиссии", - сказано в заявлении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада до 17 июля рассмотрит законопроект Зеленского о судебной реформе, - "слуга народа" Костин

Напомним, в рамках реформы осенью 2019 года работа ВККС была остановлена. Новый ее состав так и не был избран, поскольку международные организации отказались назначить своих представителей для участия в процессе создания нового состава Высшей квалификационной комиссия судей.

Судебная реформа: Послы стран G7 готовы выдвинуть экспертов для участия в создании Высшей квалифкомиссии судей 01

Автор: 

G7 (837) судебная реформа (1802) ВККСУ (501)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Монике оманской верней его хозяевам не нужен независимый суд! Им нужен подконтрольный олигархату суд! Они хотят убить ростки независимости судов которых добился Порох
показать весь комментарий
10.07.2020 13:13 Ответить
Нашим экспертам уже давно и никто не доверят. Вот это "доработалась" судебная система в Украине, до ручки . 2014-2019 пламенный привет судебным "реформам"
показать весь комментарий
10.07.2020 13:14 Ответить
поздравляю, Дима! ты балбес!
показать весь комментарий
10.07.2020 13:44 Ответить
Интересно, как зеленские будут отмазьіваться от такого предложения?
показать весь комментарий
10.07.2020 13:26 Ответить
Коломойський з портонвим будуть проти, та не звертайте уваги.
Проконтролюйте, будь ласка, створення, і тримайте на контролі роботу ВККС. Українці будуть вам дуже вдячні.
показать весь комментарий
10.07.2020 13:28 Ответить
Тачетама... Давайте своих судейских на миллионныя зряплаты!!
Интересна, скрка ж продержатца "чесссными"??
))
показать весь комментарий
10.07.2020 13:33 Ответить
Для начала законодательно ввести ПРАВО обращаться с кассационной жалобой в МЕЖДУНАРОДНЫЙ суд, а не гонять по кругу жертв украинского "правосудия"... судьи всех инстанций, объединяются как на охоте, - как на охоте на зверя...
Зеленський доручив Саакашвілі підготувати концепцію "революційної судової реформи" (1)
Судді ополчились на Саакашвілі: обурені радикальними заявами (2).
Украинские судьи - коррупционЭры, - все как один!, - будут против...
Зубами будут рвать тем кто ... посягнет...
И ...этому М. Саакашвили, - из понаехавших, - достанется, будет знать как трогать "святое"...
Они не для того покупали дипломы, а потом должности, что бы потом их выгнали не только за профнепригодность, а и из-за утраты/отсутствия доверия.
Почему так много вертЭпов и хороводов под судами, прокуратурой?
Из-за НЕДОВЕРИЯ!
Система порочна!
Круговая порука!
Для начала законодательно ввести ПРАВО обращаться с кассационной жалобой в МЕЖДУНАРОДНЫЙ суд, а не гонять по кругу жертв украинского "правосудия" - "Да здравствует советский суд - самый гуманный суд в мире!???
показать весь комментарий
10.07.2020 15:17 Ответить
 
 