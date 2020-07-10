Судебная реформа: Послы стран G7 готовы выдвинуть экспертов для участия в создании Высшей квалифкомиссии судей

Послы стран "Большой семерки" заявляют о готовности выдвижения международных экспертов для участия в процессе создания в Украине независимой Высшей квалификационной комиссия судей (ВККС), если новое законодательство, принимаемое в рамках судебной реформы, будет отвечать международным обязательствам Украины.

Об этом говорится в заявлении группы послов "Большой семерки", передает Цензор.НЕТ.

"Во время встречи с заместителем главы Офиса президента Андреем Смирновым послы стран G7 подчеркнули важность судебной реформы для экономического роста и доверия инвесторов и призвали к принятию дальнейшего законодательства для укрепления судебной добропорядочности в соответствии с ожиданиями украинского народа. Если это новое законодательство будет отвечать международным обязательствам Украины, то мы подтверждаем нашу готовность выдвинуть международных экспертов для участия в прозрачном процессе создания независимой Высшей квалификационной комиссии", - сказано в заявлении.

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Напомним, в рамках реформы осенью 2019 года работа ВККС была остановлена. Новый ее состав так и не был избран, поскольку международные организации отказались назначить своих представителей для участия в процессе создания нового состава Высшей квалификационной комиссия судей.