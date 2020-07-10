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Новости Агрессия России против Украины
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Начато расследование по факту участия гражданина Чили в НВФ на Донбассе, - Офис Генпрокурора

Начато расследование по факту участия гражданина Чили в НВФ на Донбассе, - Офис Генпрокурора

Офис Генпрокурора зарегистрировал уголовное производство по факту участия иностранного наемника в составе НВФ РФ на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Прокуроры установили, что с 2018 года гражданин Республики Чили участвовал в вооруженном конфликте против Украины в составе иррегулярных не предусмотренных законом вооруженных формирований РФ на временно оккупированной территории Донецкой области, что привело к гибели людей и другим тяжелым последствиям. Известно, что иностранец подчинялся так называемому "Полку Всевеликого войска Донского", участники которого были подготовлены и переправлены из Ростовской области РФ.

В соответствии со ст. 47 Дополнительного протокола I 1977 года к Женевским конвенциям о защите жертв войны, он является наемником, а его действия - нарушением Международной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 4 декабря 1989 года.

Иностранцу инкриминируется ч. 4 ст. 447, ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 260 (наемничество, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, создание не предусмотренных законами Украины военизированных формирований или участие в их деятельности) Уголовного кодекса Украины.

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Автор: 

терроризм (18691) Чили (41) Донбасс (26956) Офис Генпрокурора (2480)


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недоальенде какой-то.
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10.07.2020 13:15 Ответить
видно не всех Пиночет на стадионе том собрал...

Вспомним песенку "Мой генерал, Аугусто Пиночет":

https://www.youtube.com/watch?v=zjJ1lK9oAyI
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10.07.2020 13:19 Ответить
Аж за океаном. Тепер доженіть його.
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10.07.2020 13:23 Ответить
а де новина що Лєнка хворіє, Президент готується стати татом?
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10.07.2020 13:26 Ответить
Великий Пиночет видимо не всех красных упырей уничтожил.. альендовцы остались еще и последоватили коммуниста - луиса карволана убежавшего с коммунистического "рая" совдепии...
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10.07.2020 13:39 Ответить
А где бибизяна лусварге? В гидропарке загорает??
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10.07.2020 13:40 Ответить
Чому мовчок про давно ідентифікованих в лавах дирявих італійських терористів?
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10.07.2020 14:22 Ответить
 
 