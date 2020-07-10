Начато расследование по факту участия гражданина Чили в НВФ на Донбассе, - Офис Генпрокурора
Офис Генпрокурора зарегистрировал уголовное производство по факту участия иностранного наемника в составе НВФ РФ на Донбассе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
Прокуроры установили, что с 2018 года гражданин Республики Чили участвовал в вооруженном конфликте против Украины в составе иррегулярных не предусмотренных законом вооруженных формирований РФ на временно оккупированной территории Донецкой области, что привело к гибели людей и другим тяжелым последствиям. Известно, что иностранец подчинялся так называемому "Полку Всевеликого войска Донского", участники которого были подготовлены и переправлены из Ростовской области РФ.
В соответствии со ст. 47 Дополнительного протокола I 1977 года к Женевским конвенциям о защите жертв войны, он является наемником, а его действия - нарушением Международной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 4 декабря 1989 года.
Иностранцу инкриминируется ч. 4 ст. 447, ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 260 (наемничество, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, создание не предусмотренных законами Украины военизированных формирований или участие в их деятельности) Уголовного кодекса Украины.
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