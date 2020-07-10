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Украина рассчитывает на саммите с ЕС в октябре подписать соглашение об "открытом небе", - МИД

Украина рассчитывает на саммите с ЕС в октябре подписать соглашение об

Украина надеется на подписание соглашения об общем авиационном пространстве в рамках саммита с ЕС в октябре.

Об этом заявила директор Департамента ЕС и НАТО МИД Украины Марина Михайленко во время онлайн-дискуссии "Председательство Германии в Совете ЕС: чего ожидать Украине?", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Во время немецкого председательства состоится саммит Украина-ЕС, он уже подтвержден на 1 октября, мы очень хотели бы наконец-то в рамках этого саммита подписать соглашение о совместном авиационном пространстве. Как вы знаете, в 2013 году это соглашение было парафировано, но там был проблемный вопрос о Гибралтаре, и мы очень надеемся, что сейчас этот вопрос все же будет решен и будет согласована формулировка между Европейской Комиссией и Испанией, приемлемая для всех сторон", - сказала Михайленко.

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Она добавила, что подписание этого соглашения в рамках саммита является очень важным для Украины.

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авиация (2834) евроинтеграция (2124) МИД (6968) саммит (1172) авиасообщение (794) Евросоюз (17172)


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Украина рассчитывает на саммите с ЕС в октябре подписать соглашение об "открытом небе", - МИД - Цензор.НЕТ 4912
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10.07.2020 13:28 Ответить
Не пойму выгоды.
Иностранцы у нас летают.
А своих авиакомпаний у нас нет.
МАУ, моторсич и ***** - фактически банкроты, других не предвидится.
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10.07.2020 13:32 Ответить
билет виззом из Киева в Берлин стоит около 1000 гривен. билет мау 1500 и выше. при этом лоукосты не летают из Украины в бельгию, нидерланды, францию и другие страны, а летает только бенин мау. вот для этого и нужно открытое небо, чтобы у нас был выбор: лететь недорого чужими, или кормить каломойшу.
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10.07.2020 13:58 Ответить
Пока в Украине зебени при власти со своими стройками века "дороги от самого Кривого Рога аж до самого Запорожья" то никто в ЕС и в Мире, кроме Эфиопии, Кампучии и Сомали с Зимбабве с нами, с Украиной, на равных правах разговаривать не будут.
Запомните это, 73%-ная молодежь 2019 года выпуска и думайте, как вам выжить в оставшиеся почти 4 года
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10.07.2020 13:48 Ответить
 
 