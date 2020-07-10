Украина рассчитывает на саммите с ЕС в октябре подписать соглашение об "открытом небе", - МИД

Украина надеется на подписание соглашения об общем авиационном пространстве в рамках саммита с ЕС в октябре.

Об этом заявила директор Департамента ЕС и НАТО МИД Украины Марина Михайленко во время онлайн-дискуссии "Председательство Германии в Совете ЕС: чего ожидать Украине?", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Во время немецкого председательства состоится саммит Украина-ЕС, он уже подтвержден на 1 октября, мы очень хотели бы наконец-то в рамках этого саммита подписать соглашение о совместном авиационном пространстве. Как вы знаете, в 2013 году это соглашение было парафировано, но там был проблемный вопрос о Гибралтаре, и мы очень надеемся, что сейчас этот вопрос все же будет решен и будет согласована формулировка между Европейской Комиссией и Испанией, приемлемая для всех сторон", - сказала Михайленко.

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Она добавила, что подписание этого соглашения в рамках саммита является очень важным для Украины.